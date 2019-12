El juicio político a Trump entra en una impasse

Trump, en un discurso en la Casa Blanca Fuente: AFP - Crédito: Brendan Smialowski

Los senadores empezaron el receso de fin de año sin resolver cómo se desarrollará el impeachment

WASHINGTON.- Tras la conmoción por la decisión de esta semana de someter al presidente Donald Trump a juicio político, los legisladores oficialistas y opositores salieron de vacaciones y dejaron en el aire cómo será el proceso, que debería comenzar tras el receso de fin de año.

Republicanos y demócratas se fueron sin un acuerdo sobre cómo manejarán el juicio político en el Senado, donde si bien el presidente será previsiblemente absuelto por la disciplinada bancada republicana, estará en juego la credibilidad de Trump y su partido ante la opinión pública, con la mira en las elecciones de noviembre.

La oposición quiere llamar a los principales asesores de Trump como testigos, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, todavía no envió el paquete del impeachment al Senado, como exige la Constitución, en un intento de mantener la presión sobre sus rivales.

Muchos legisladores republicanos prefieren un proceso rápido para resolver el asunto, y el líder republicano del Senado, Mitch MConnell, descartó la idea de llamar a testigos. Según los republicanos, comenzando por el mismo Trump, los demócratas se están demorando porque a esta altura perdieron la confianza en su caso.

"Quiero un proceso inmediato" en el Senado, dijo Trump en un tuit. "Después de que los demócratas no me dieron el debido proceso en la Cámara, ni abogados, ni testigos, ni nada, ahora quieren decirle al Senado cómo llevar a cabo su juicio. En realidad no tienen pruebas de nada, ni siquiera aparecerán. ¡Quiero un juicio inmediato!", agregó.

Desde antes de la histórica votación del miércoles pasado en la Cámara de Representantes, donde se resolvió la apertura del juicio en el Senado, Trump había desestimado reiteradamente el impeachment como un esfuerzo demócrata para deshacer su reelección, a falta de votos para derrotarlo en las urnas.

Sin importar el resultado, los demócratas se aseguraron que pase a la historia como uno de los tres presidentes en ser sometido a juicio político, luego de Andrew Johnson, en 1868, y Bill Clinton, en 1998. Richard Nixon renunció en 1974 antes de afrontar el proceso.

Donald Trump "acaba de ser acusado y lo estará para siempre, no importa lo que haga el Senado; estará bajo acusación para siempre porque violó la Constitución", dijo Pelosi a la prensa. En medio de esa discusión, lo invitó a Trump a ir al Congreso el 4 de febrero próximo para pronunciar el discurso anual sobre el Estado de la Unión, a pesar de la tensión política entre los dos dirigentes debido al impeachment.

"Con el ánimo de respetar nuestra Constitución, lo invito a pronunciar el discurso sobre el Estado de la Unión en una sesión conjunta del Congreso el 4 de febrero de 2020 en la Cámara de Representantes", señala la carta enviada al presidente, en un mundo paralelo de formalidad.

