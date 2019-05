El Papa cerró su visita a los Balcanes con un homenaje a la Madre Teresa

El Papa, ayer, durante un encuentro con jóvenes Fuente: AP

Francisco recordó ante unas 15.000 personas la entrega de la santa por los más pobres

Elisabetta Piqué 8 de mayo de 2019

ROMA.- El Papa cerró ayer un intenso viaje de tres días a los Balcanes con una escala de diez horas en Macedonia del Norte, el país más pobre de Europa, donde le rindió tributo a una de sus hijas más ilustres, la santa Madre Teresa de Calcuta, e hizo un nuevo llamado para que se oiga "el grito de los pobres" a los que ella les dedicó la vida.

Desde el memorial levantado en su honor en Skopje, capital de Macedonia del Norte y ciudad natal de la Madre Teresa, en una oración Francisco pidió su intercesión "para que también nosotros obtengamos la gracia de estar vigilantes y atentos al grito de los pobres, de aquellos que están privados de sus derechos, de los enfermos, de los marginados, de los últimos".

Procedente de Bulgaria, donde estuvo dos días, Francisco fue recibido por la mañana con todos los honores por el presidente saliente de Macedonia del Norte, Gjorge Ivanov. El mandatario agradeció la visita del Papa, que se convirtió en el primer pontífice en pisar su país. En un discurso ante las autoridades también el exarzobispo de Buenos Aires subrayó este hecho, que coincidió con el 25º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas del país con la Santa Sede, que se efectuaron pocos años después de la independencia obtenida por esta exrepública yugoslava, en septiembre de 1991.

Francisco recordó el pasado bizantino y otomano del país -de dos millones de habitantes, la mayoría ortodoxos, con un 33% de musulmanes y solo el 1% católicos, y candidato a entrar en la Unión Europea- y abogó por una mayor integración con Europa, luego de elogiar el modelo de convivencia entre diversas religiones y etnias.

Cuando celebró una misa al aire libre en la plaza principal de la capital ante 15.000 fieles, al margen de alentar a la minoría católica, denunció: "Nos hemos acostumbrado a comer el pan duro de la desinformación".

"Hemos terminado presos del descrédito, las etiquetas y la descalificación; hemos creído que el conformismo saciaría nuestra sed y hemos acabado bebiendo de la indiferencia y la insensibilidad; nos hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo distracción, encierro y soledad; nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad", dijo.

Más tarde, en un encuentro ecuménico e interreligioso con jóvenes, en un discurso lleno de pasión, llamó a los 1500 presentes a "no dejarse robar sus sueños". Y puso como ejemplo a la Madre Teresa: "Piensen en Madre Teresa: cuando vivía aquí no podía imaginar cómo hubiera sido su vida, pero no dejó de soñar y de esforzarse para buscar siempre descubrir el rostro de su gran amor, que era Jesús, descubrirlo en todos los que estaban en la calle", recordó. "Ella soñó en grande y por eso también amó en grande. Tenía los pies bien plantados aquí, en su tierra. Quería ser ?un lápiz en las manos de Dios'. Ese era su sueño artesanal", evocó.

En la tradicional conferencia de prensa en el vuelo que lo trajo desde Skopje de regreso a Roma, de apenas media hora, Francisco contó que para él uno de los momentos más conmovedores del día fue cuando vio la ternura con la que las monjas de la Caridad, la orden religiosa de la Madre Teresa, trataban a los pobres reunidos en su memorial, a quienes saludó uno por uno. "Hoy nosotros estamos acostumbrados a insultarnos. No me atrevo a decir que existe una cultura del insulto, pero es un arma muy fácil, como la de hablar mal de los demás, la calumnia, la difamación. Pero ver a estas monjas que cuidaban a cada persona como si fuera Jesús me impactó", dijo. Cuando una monja acarició frente a él a un pobre "con la ternura de una mamá, esto me hizo sentir que la Iglesia es madre. Y agradezco a Macedonia por tener este tesoro".