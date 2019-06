El Papa inauguró una maratón online contra el bullying con un llamado al diálogo

Con un videomensaje que le dio el puntapie inicial a una maratón de 24 horas que incluirá paneles con expertos, testimonios, mensajes de influencers e incluso una "batalla de gallos" Fuente: AFP

Elisabetta Piqué SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de junio de 2019 • 14:52

ROMA.- "Declaren la guerra al bullying, porque eso disminuye la dignidad, y jueguen por el diálogo, jueguen por el caminar juntos, jueguen la paciencia del escuchar al otro". Con este llamado, el Papa inauguró hoy la primera conferencia onlina contra el bullying y el cyberbullying titualda "#StopCyberbullyingDay - 24h Scholas Talks", organizada por WeZum, el observatorio juvenil internacional creado por la fundación pontificia Scholas Occurrentes.

En un videomensaje que le dio el puntapie inicial a una maratón de 24 horas que incluirá paneles con expertos, testimonios, mensajes de influencers e incluso una "batalla de gallos" -competencia de cantos improvisados- de jóvenes, en la sede de Scholas de la Villa 31, el Papa volvió a reiterar su preocupación por el terrible fenómeno del bullying. Y recordó la importancia del diálogo como herramienta fundamental para combatirlo.

"Un problema que me preocupa mucho, es el que cada uno de ustedes encuentre su propia identidad, y esto sin necesidad de disminuir u obnubilar la identidad de los demás. Encontrar la propia identidad es un camino, es un camino de diálogo, es un camino de reflexión, es un camino de interioridad. Y una manera muy fácil para no hacer este camino es el de agredir o disminuir la identidad de los demás. Aquí nace el bullying", indicó. "El bullying es un fenómeno de auto-compensación, de autovaloración, pero no encontrándome yo, sino disminuyendo al otro para sentirme más alto. Es un aprender a mirar desde arriba a abajo y mal", advirtió. "No se olviden que solamente es lícito a una persona mirar a otra de arriba abajo, ¿saben cuándo? Cuando está ayudando a levantarse. Otra manera de mirar de arriba abajo no es lícita. Y cuando se dan en grupos juveniles, en el colegio, en los barrios, en lo que sea, se dan estas expresiones de agresión, de bullying, se ve la pobreza de la propia identidad de quien agrede, que necesita agredir para sentirse persona", agregó.

Francisco, que ya en otras oportunidades habló del fenómeno, subrayó que "en la farmacia no venden remedios contra el bullying, todavía los laboratorios no han logrado la formula". ¿Qué hacer entonces? "La única manera es el compartir, el convivir, el dialogar, el escuchar al otro, tomarse tiempo para caminar juntos, tomarse tiempo porque es el tiempo el que hace la relación", respondió. "No tengan miedo a dialogar: cada uno de nosotros tiene algo que dar al otro. Cada uno de nosotros tiene algo bueno para dar al otro, cada uno de nosotros necesita recibir algo bueno del otro", dijo.

Llamó entonces a apostar por el "diálogo que nos hace iguales no en la identidad -somos identidades diferentes-, quenos hace iguales en el camino". "Somos caminantes, iguales todos, todos caminamos, pero todos diferentes, pero todos en armonía", dijo. Y concluyó llamando a los jóvenes de todo el mundo a declararle la guerra al bullying "porque eso disminuye la dignidad" y a reiterar una invitación al diálogo, al caminar juntos, a tener paciencia de escuchar al otro. "Entonces será una paz fuerte, y esa misma paz fuerte hará que descubran la propia dignidad. Que Dios los bendiga, y adelante, no le tengan miedo al diálogo, vale la pena", concluyó.

Antes, en el cuartel general de Scholas de esta capital, en el Palazzo de San Calisto, el presidente de esta fundación pontificia, José María del Corral -que junto al cardenal Bergoglio creó la escuela de vecinos, embrión de la red actual para impulsar la educación presente en más de 190 países-, reveló que el 83% de los jóvenes que participaron en programas de su proyecto el mundo, "estuvo presente en una situación de violencia o de bullying". Un dato impresionante que fue analizado luego junto a algunas víctimas y expertos como el doctor Luca Bernardo, directorde la Casa Pediátrica del hospital romano Fatebene Fratelli y Gianluca Boni, presidente de Time4Child.

Para seguir la maratón online click aquí https://www.scholasoccurrentes.org/wezum/stopcyberbullyingday/