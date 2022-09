El particular consuelo de “Pepe” Mujica a su esposa por su mano quebrada que involucra a Daniel Scioli

MONTEVIDEO.- “Me caí de la forma más estúpida y me fracturé la cadera y la mano. Lo de la cadera ya lo tengo bien, porque fue en la cabeza del fémur y ni siquiera se me salió de lugar, pero la mano he descubierto que tiene cantidad de huesos y se me rompieron todos”, contó Lucía Topolansky, esposa del expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica”, este jueves en un programa radial.

En su relato, la exsenadora, de 77 años, lamentó que la situación la tiene complicada, porque es su mano derecha la quebrada y no puede escribir. “He desarrollado una cantidad de habilidades con la otra mano, ¡pero hay un abismo!”, enfatizó.

Lucía Topolansky Agustín Fernández Gabard - Brando

“El consuelo que me da ‘Pepe’ es el siguiente: ustedes saben que al político argentino [Daniel] Scioli le falta un brazo y dice que él se hace hasta la corbata con la mano izquierda. Entonces, me da ese consuelo. ‘Insistí que vas a lograr cosas’”, agregó Topolansky en referencia a Mujica, su esposo de 87 años.

Topolansky sufrió la caída y la quebradura el pasado 16 de agosto. Estuvo internada varios días después del accidente y debió ser intervenida quirúrgicamente.

El País/GDA