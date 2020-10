El pedido del Papa por los gays: las reacciones y la evaluación de los expertos

El papa Francisco renovó el apoyo a la unión civil entre personas del mismo sexo Fuente: AFP

ROMA.- El papa Francisco reconoció en un documental presentado este miércoles en la Fiesta del Cine de Roma que las personas homosexuales deben ser protegidas por leyes civiles para las parejas del mismo sexo, una afirmación que sorprendió al mundo y provocó todo tipo de reacciones.

"Las personas homosexuales tienen derecho a estar dentro en una familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de una familia a nadie, ni hacerle la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso", explicó el Papa en el documental realizado por el estadounidense de origen ruso Evgeny Afineevsky.

Con esas palabras el papa argentino abordó de nuevo un tema que divide a la Iglesia y sobre el cual se ha referido en varias ocasiones con una mentalidad más abierta.

"Desde el inicio del pontificado el papa ha hablado de respeto hacia las homosexuales y ha estado en contra de su discriminación. La novedad hoy es que defienda como papa una ley para las uniones civiles", explicó a Rainews la vaticanista Vania de Luca.

En las redes sociales, políticos, periodistas, activistas y diversos actores reaccionaron ante la noticia. El sacerdote jesuita que más se ha esforzado por tender puentes hacia los gays en la Iglesia, el padre James Martin elogió las declaraciones del pontífice como "un gran paso adelante en el apoyo de la iglesia a la comunidad LGBT''.

"El pronunciamiento del papa a favor de las uniones civiles también es un mensaje enérgico para los lugares donde la Iglesia se ha opuesto a esas leyes'', dijo Martin en un comunicado.

"El papa Francisco trae lentamente a la Iglesia Católica al siglo XXI", escribió en Twitter el reconocido politólogo Ian Bremmer.

"Celebro las palabras del Papa abogando por los derechos civiles para gays y lesbianas. Estoy seguro de que millones de católic@s en todo el mundo también", dijo el alcalde de Valencia, Joan Ribó.

El periodista de CBS News, David Begnaud, escribió un emotivo mensaje: "Como católico, que fue a la escuela católica, que fue monaguillo, lector y que discernía si entrar al sacerdocio, nunca imaginé a un Papa respaldando las uniones del mismo sexo...".

"¿Y en caso de que mi reacción no sea clara? Gracias a Dios. Como hombre gay, Dios me hizo exactamente quien soy. No me desperté un día decidiendo por quién me atraía. Para mí es tan humano como respirar", añadió.

"Ningún cambio de criterio"

A pesar del apoyo recibido, algunos expertos descartaron que su postura sea innovadora. Expertos en la Iglesia católica no aprecian que el Papa haya defendido que los homosexuales tienen "derecho" a "tener una familia" porque el catecismo ya dice que no pueden sufrir discriminación.

Además, aseguraron que la "postura general" de los episcopados es que se puedan "garantizar algunos derechos propios de las uniones civiles", siempre que "no se identifique con el matrimonio".

"El asunto que dice el Papa de las uniones civiles es la postura, si no dogmática y oficial de la Iglesia, sí la postura general de los episcopados: que se puedan garantizar algunos derechos propios de uniones civiles, pero que no se identifique con el matrimonio, es decir, se entiende que haya algunas regulaciones de la convivencia entre personas homosexuales pero no se considere que es matrimonio", explicó en declaraciones a Europa Press el profesor de Teología Dogmática en la Universidad Pontifica de Salamanca Emilio José Justo Domínguez.

Lo que no se acepta, ha insistido, es que se identifiquen estas uniones civiles de personas homosexuales con el matrimonio pues la Iglesia católica dice que este es el que se da "entre un hombre y una mujer" por "lo que significa la complementariedad sexual y la apertura a la vida". En este sentido, considera que "no cambia nada la postura de la Iglesia".

En esta misma línea, el profesor en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra Antonio Viana considera que el Papa está diciendo que los homosexuales "son personas que merecen protección" y que es "posible" que puedan tener "un reconocimiento civil", eso sí, "fuera del matrimonio".

"Desde luego el Papa no habla de matrimonio que es lo que la Iglesia no acepta porque tiene un concepto muy concreto de la unión matrimonial, pero que eso lleve consigo una discriminación, eso ya no", ha puntualizado Antonio Viana en declaraciones a Europa Press.

En cuanto al derecho a "tener una familia", Viana ha subrayado que "no por el hecho de ser homosexual se está fuera de la Iglesia" y que si todas las personas "se desarrollan en una familia, también las homosexuales están llamadas a hacerlo así".

Por su parte, Emilio José Justo Domínguez entiende que el Papa "se refiere claramente a la familia a la que pertenecen las personas homosexuales", es decir, "a que los padres no rechacen ni abandonen a sus hijos, sino que les acojan y acompañen".

En este punto, el profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca tampoco considera que exista ningún cambio de criterio ya que el Catecismo de la Iglesia Católica precisa que hay "un número apreciable de hombres y mujeres que presentan tendencias homosexuales" y que "se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta".

Agencias AFP, AP y DPA

