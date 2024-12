El presidente de Corea del Sur echa al ministro de Defensa e intenta salvarse de la destitución tras la fallida ley marcial

SEÚL.- Varios fiscales de Corea del Sur abrieron una investigación contra el presidente Yoon Suk Yeol, su ministro del Interior y el ahora exministro de Defensa, que fue reemplazado este jueves, mientras los partidos de la oposición avanzaban con el proceso de juicio político por su papel en la breve imposición de la ley marcial que sacó a tropas armadas a las calles de Seúl.

El principal partido de oposición, el Partido Democrático, y otras formaciones más pequeñas presentaron el miércoles una moción conjunta para destituir al presidente, Yook Suk Yeol, por su declaración de la ley marcial la noche anterior. La ley marcial estuvo vigente durante aproximadamente seis horas, ya que la Asamblea Nacional votó rápidamente para anular la decisión del mandato, obligando al gobierno a levantarla antes del amanecer del miércoles.

Esta foto, proporcionada por la Oficina Presidencial de Corea del Sur, el presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, habla en una rueda de prensa de la oficina presidencial en Seúl, Corea del Sur, el martes 2 de diciembre de 2024. South Korea Presidential Office

La oficina de Yoon anunció el jueves la decisión de sustituir al ministro de Defensa, Kim Yong Hyun, por Choi Byung Hyuk, un general de cuatro estrellas retirado que funge como embajador del país en Arabia Saudita.

El viceministro de Defensa, Kim Seon Ho, ocupará el cargo de forma interina hasta que Choi asuma el puesto tras una audiencia parlamentaria. Este paso es una formalidad ya que el presidente tiene potestad para nombrar ministros, al margen del primer ministro, sin la aprobación de los legisladores.

La oficina de Yoon no ofreció más declaraciones del mandatario, quien no apareció en público desde que anunció en un discurso televisado que su gobierno levantaba la declaración de ley marcial.

Los partidos de oposición habían presentado antes una moción separada para destituir a Kim, alegando que recomendó que Yoon impusiera la ley marcial. El ministro se había ofrecido a renunciar y pidió disculpas por causar trastornos y preocupación a la población.

Kim dijo que “todas las tropas que realizaron tareas relacionadas con la ley marcial actuaron bajo mis instrucciones, y toda la responsabilidad recae sobre mí”, según el Ministerio de Defensa.

Miembros del principal partido opositor, el Partido Demócrata, organizan una manifestación contra el presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, en la Asamblea Nacional en Seúl, Corea del Sur, el miércoles 4 de diciembre de 2024. Ahn Young-joon - AP

La moción de destitución contra Yoon se presentó en el parlamento a primera hora del jueves, lo que significa que se podría votar este fin de semana. Podría quedar sin efecto si no se vota dentro de las 72 horas posteriores a su presentación parlamentaria, pero se puede presentar una nueva si ésta es desechada o rechazada, según los funcionarios de la Asamblea.

Jo Seoung-lae, vocero del Partido Democrático, señaló que presionarán para que la votación se celebre el sábado por la noche, para dar tiempo a los legisladores conservadores para contemplar sus decisiones sobre lo que describió como una “rebelión o golpe inconstitucional e ilegal”.

El viernes, los demócratas y otros legisladores de la oposición votaron para destituir a Choi Jae-hae, presidente de la junta nacional de auditoría e inspección, y a tres fiscales, incluido el jefe de la Fiscalía del Distrito Central de Seúl, Lee Chang-soo. Los cuatro serán suspendidos de sus funciones hasta que el Tribunal Constitucional decida si deben ser retirados de sus cargos. Miembros del Partido del Poder Popular de Yoon, de tendencia conservadora, boicotearon las votaciones, por lo que el resultado superó con creces el umbral necesario para los ceses.

Los continuos intentos del Partido Democrático para destituir a altos funcionarios gubernamentales y fiscales han sido una fuente importante de conflicto con Yoon, quien durante su anuncio de la ley marcial acusó a la oposición de “actividades antiestatales” y de “paralizar el gobierno”.

Una mujer sostiene un cartel que dice "Yoon Suk Yeol debería dimitir" durante una vigilia con velas contra el presidente de Corea del Sur, Yoon, en Seúl el 4 de diciembre de 2024. PHILIP FONG - AFP

Las posibilidades de que Yoon sea cesado no están claras, ya que su formación decidió el jueves oponerse a la aprobación de la moción. Choo Kyung-ho, líder del grupo parlamentario del PPP, dijo a reporteros que su partido celebraría otra reunión para determinar cómo actuarán. Los observadores afirman que los legisladores podrían boicotear la votación en el pleno o votar en contra.

Para destituir al presidente se necesita el apoyo de dos tercios de la Asamblea Nacional, o de 200 de sus 300 miembros. En total, los partidos opositores cuentan con 192 escaños, por lo que necesitan votos del PPP. Algunos expertos habían apuntado anteriormente que la moción podría salir adelante ya que 18 diputados del PPP, que pertenecen a una facción anti-Yoon en el partido, ya votaron en contra del decreto de ley marcial con la oposición.

Pero hablando con periodistas el jueves, el líder del partido gobernante, Han Dong-hun, que lidera la facción anti-Yoon, dijo que trabajaría para asegurar que la moción no saliera adelante, aunque sigue siendo crítico con la acción de Yoon, que describió como “inconstitucional”. Han apuntó que es necesario “evitar los daños a los ciudadanos y simpatizantes causados por un caos no previsto”.

Si Yoon es destituido, quedará privado de sus poderes constitucionales hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. El primer ministro, Han Duck-soo, asumiría las responsabilidades presidenciales.

El jefe del ejército de Corea del Sur, general Park An-su, responde a las preguntas de los legisladores junto al viceministro de Defensa, Kim Seon-ho, durante una sesión plenaria del Comité de Defensa de la Asamblea Nacional, donde se celebró una sesión de emergencia de preguntas y respuestas en relación con el presidente Yoon STR - YONHAP

La moción contra Yoon lo acusa de intentar un “autogolpe” al movilizar al Ejército. También sostiene que la declaración no cumplía el requisito constitucional de que solo debe considerarse en situaciones de crisis graves. Además, alega que la decisión de declarar una suspensión de la actividad de los partidos políticos y desplegar tropas en un intento de blindar la Asamblea Nacional equivalía a una rebelión.

Confusión

Durante una audiencia parlamentaria el jueves, Kim Seon Ho, viceministro de defensa y jefe interino de Defensa, dijo que no fue informado sobre la decisión de Yoon de imponer la ley marcial hasta que el anuncio fue reportado por la prensa y afirmó que fue el ministro de Defensa quien ordenó la entrada a las tropas.

En la audiencia también habló el general Park An-su, jefe del Estado Mayor del Ejército, quien tuvo que poner en práctica la ley marcial. “No estábamos preparados militarmente porque se puso en acción con tanta prisa”, dijo el militar. “Hubo confusión”.

El jefe del Estado mayor describió que no sabía cómo proceder como comandante, que no estaba seguro de qué medidas. “Éramos militares, algunos de nosotros los mejores que conozco”, dijo el general Park sobre una reunión con sus asistentes después de que lo nombraran comandante de la ley marcial. “Pero no sabíamos mucho sobre la ley marcial. Pasó el tiempo mientras nos preguntábamos: ‘¿Qué deberíamos hacer?’”.

La declaración de Yoon recordó a antiguos gobiernos surcoreanos respaldados por el Ejército, que proclamaron leyes marciales y otros decretos que les permitían desplegar soldados y tanques en las calles para evitar manifestaciones en su contra. Hasta el martes por la noche y el miércoles por la mañana, esas escenas de intervención militar no se habían visto desde que Corea del Sur se convirtió en una democracia a finales de la década de 1980.

Agencias AP, Reuters, AFP y The New York Times

LA NACION

Temas Corea del Sur