El presidente, en busca de una narrativa heroica y triunfal

31 de mayo de 2020

Después del primer intento del miércoles pasado, cuando se suspendió el lanzamiento, un desilusionado Donald Trump tuvo que desechar los comentarios que tenía planeado hacer y se volvió sin demora a Washington. Quería reescribir la historia y destacar que por más que Estados Unidos hubiese superado el fatídico hito de 100.000 muertos por coronavirus, él podría señalar el regreso triunfal de la exploración espacial desde suelo norteamericano.

Cuando se tocó esa cifra, el presidente no hizo ninguna referencia pública a la pérdida de 100.000 vidas, en línea con su costumbre de no hacer mención a los que murieron durante la pandemia. La yuxtaposición de esos dos hitos -las pérdidas humanas y la promesa de un futuro espacial- fue una mera casualidad, pero ambas cuestiones tienen también varios puntos de contacto.

Elon Musk, dueño de la empresa privada SpaceX que llevó adelante la histórica misión de ayer, es una voz prominente contra las restricciones económicas impuestas para frenar el coronavirus, desafiando a las autoridades de California, que le ordenaron mantener cerrada su planta de Tesla para proteger a los trabajadores. Hace dos semanas, Trump también apoyó públicamente a Musk en su pelea con el gobierno demócrata de California.

El miércoles, en el centro espacial, Trump elogió a Musk llamándolo su "viejo amigo". Ambos compartieron el entusiasmo cuando el presidente le preguntó a Jim Bridenstine, administrador de la NASA, sobre el estado del vuelo. Desde las misiones Apolo, los presidentes de Estados Unidos adoptaron el programa espacial como sinónimo del ideal norteamericano, una encarnación de su determinación, su ingenio y su espíritu aventurero. Pero solo unos pocos ocupantes de la Casa Blanca lo respaldaron con políticas y recursos concretos.

Trump es el último en prometer terminar con eso, y se propuso el ambicioso objetivo de volver a la Luna para usarla como escala para una eventual misión a Marte. También se jacta de haber resucitado la NASA. "Antes crecía el pasto en las grietas del pavimento", dijo, en referencia a que las pistas no eran usadas desde hacía nueve años. "Ahora tienen lo mejor. Lo mejor de lo mejor".

Bridenstine dice que el gobierno confirmó su apoyo con la aprobación de abultados pedidos de presupuesto. "Estados Unidos regresó a la exploración humana del espacio", celebró días atrás el jefe de la NASA.

Pero los analistas independientes dicen que con el entusiasmo no alcanza. "Por supuesto que Trump es un gran fanático de los viajes espaciales", dice Roger Launius, historiador de la NASA. "Pero no estoy tan seguro de que quiera que el alunizaje se haga realidad. Y los presupuestos que propone no reflejan ese supuesto entusiasmo", añade.

Aunque a Trump le gusta adjudicarse el éxito del nuevo programa espacial, el origen del proyecto se remonta a los dos presidentes que lo precedieron. Cuando George W. Bush ordenó el cierre del programa de transbordadores espaciales, inicio el desarrollo de nuevos cohetes con el objetivo de volver a la Luna, mientras que se volcó al sector privado en busca de interesados en los lanzamientos de cargas.

Barack Obama canceló el plan de cohetes de Bush, que consideró demasiado costoso, pero firmó contratos con SpaceX y otras empresas privadas para transportar tripulantes hasta la Estación Espacial Internacional.

Dava Newman, exsubdirector de la NASA durante el gobierno de Obama, afirma que el logro de esta nueva etapa del programa espacial norteamericano "es en realidad el resultado de todo el excelente trabajo realizado durante la última década por varios gobiernos y varias composiciones legislativas en el Congreso". Y así suele ser cuando las cosas se concretan.

Peter Baker y Michael Shear