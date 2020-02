El primer ministro de Lesoto Thomas Thabane Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de febrero de 2020 • 11:09

MASERU, Lesoto.- El primer ministro de Lesotho, Thomas Thabane, será acusado del asesinato de su difunta esposa, dijo el jueves el comisionado de policía adjunto, el último giro en un caso de asesinato y un triángulo amoroso que ha sorprendido al pequeño reino del sur de África.

Thabane, de 80 años, acudió a la radio para anunciar que renunciaría a fines de julio si "se completan todos los preparativos necesarios" para su retiro, pero no mencionó el caso.

En cambio, citó la vejez como una razón para dejar su cargo de primer ministro del pequeño territorio montañoso rodeado por Sudáfrica y que tiene una larga historia de inestabilidad política.

"He servido a mi país diligentemente", dijo Thabane en la radio estatal. "He trabajado para una Lesoto pacífica y estable. Hoy, a mi edad, he perdido la mayor parte de mi energía. Por la presente me retiro como primer ministro a partir de finales de julio ".

La renuncia del primer ministro se produce días después de que el consejo ejecutivo de su partido le pidiera que renunciara de inmediato.

El caso

Thabane ha estado bajo una creciente presión por la muerte de la ex primera dama Lipolelo, quien fue asesinada a tiros en junio de 2017 cerca de su casa en la capital, Maseru, dos días antes de asumiera el cargo de primer ministro por segunda vez.

La primera dama de Lesoto Maesaiah Thabane Fuente: AFP

La actual esposa del primer ministro, Maesaiah Thabane, fue detenida este mes y acusada de ordenar el asesinato, pero actualmente está en libertad bajo fianza.

"El primer ministro será acusado del asesinato. La policía está preparando directivas y probablemente lo acusarán mañana ", dijo el subcomisionado de policía Paseka Mokete.

Tanto ella como Thomas, que se casaron dos meses después del asesinato de Lipolelo, han negado cualquier participación en su muerte.

Su vocero Relebohile Moyeye dijo por teléfono a Reuters que no podía comentar porque aún no había visto los cargos policiales.

La policía dice que Maesaiah, de 42 años, contrató a ocho asesinos para matar a la ex primera dama, pero que no estuvo presente en el tiroteo.

Lipolelo, entonces de 58 años, y Thabane estaban pasando por un divorcio amargo en ese momento. Un atacante desconocido la mató a tiros en su automóvil.

El primer ministro se presentará ante el tribunal por los cargos de asesinato mañana, dijo el comisionado adjunto, y agregó que la hoja de cargos ya había sido preparada pero que los abogados de Thabane habían solicitado un día adicional.

"Creo que ya es hora de que se vaya (de la oficina), pero no sé por qué está tardando tanto". Tiene que ir por el bien de la nación ", dijo Malineo Stoffels, una empresaria de 30 años que vende carne y arroz a la parrilla en una camioneta de comida, después de escuchar el anuncio en una radio de taxi en Maseru.

"Todo el mundo habla de nosotros (Lesoto), la economía ha bajado", dijo. "Tiene que terminar".

Agencia AFP