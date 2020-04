El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos aseguró que algunas partes del país podrían reanudar sus actividades económicas el mes próximo, siempre y cuando las autoridades de salud puedan identificar y aislar rápidamente a las personas que inevitablemente se infectarán con el Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de abril de 2020 • 15:51

WASHINGTON.- El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos aseguró que algunas partes del país podrían reanudar sus actividades económicas el mes próximo , siempre y cuando las autoridades de salud puedan identificar y aislar rápidamente a las personas que inevitablemente se infectarán con el coronavirus.

El doctor Anthony Fauci , director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, sostuvo también que "no puede garantizar" que sea seguro para los estadounidenses ir a votar en persona el día de las elecciones , previsto para el 3 de noviembre próximo.

El especialista explicó que no hay ningún interruptor con el que simplemente se pueda volver a encender todo. Más bien, precisó que se requerirá un proceso gradual que detalle el estado de la pandemia en las distintas partes del país y la disponibilidad de pruebas rápidas para detectar la enfermedad.

Según expresó el especialista, una vez que el número de personas que están enfermas de gravedad disminuya drásticamente, las autoridades podrán comenzar a "pensar en un reingreso gradual de algún tipo de normalidad, un reingreso continuo ", indicó Fauci. Pero describió que eso depende de algunos factores como la región del país, la naturaleza del brote que ya haya experimentado y la posible amenaza de un repunte de casos .

En algunos lugares, señaló, eso podría ocurrir en mayo. " Esperamos que, a fin de mes, podamos mirar a nuestro alrededor y decir, ¿hay algún elemento aquí que podamos comenzar a usar de manera segura y cautelosa? Si es así, lo haremos . Si no, entonces continuaremos cuidándonos", dijo Fauci.

Las pautas de distanciamiento social impuestas por el presidente Donald Trump f inalizarán el 30 de abril . Trump busca reanudar la actividad económica, que se estancó frente a la orden de que los estadounidenses permanezcan en casa para frenar la propagación del virus.

Sin embargo, varios los gobernadores todavía no prevén retomar las actividades. Los jefes del poder ejecutivo en Maryland y Nueva Jersey indicaron que no es probable que lo hagan hasta que se disponga de pruebas generalizadas . "La pregunta es cuán rápido podemos hacer suficientes pruebas para ayudarnos a llegar al punto en el que podamos hacer todas esas cosas", dijo el gobernador de Maryland, Larry Hogan, que es republicano. Y aclaró que "no ha establecido ningún plazo artificial".

En tanto, su par de Nueva Jersey, el demócrata Phil Murphy, dijo que los riesgos de reanudar la actividad económica demasiado pronto son peligrosamente altos. "Temo que si abrimos demasiado pronto y no hemos hecho lo suficiente para recuperar la salud y controlar el avance de este virus, podríamos estar echando gasolina al fuego, incluso sin querer ", opinó Murphy.

Agencia AP