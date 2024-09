El príncipe Harry quiere volver a Reino Unido y busca ayuda para salir del “exilio estadounidense”

Escuchar

LONDRES.- El príncipe Harry planea su regreso a Reino Unido desde el “exilio estadounidense” con la ayuda de antiguos conocidos y contactos reales que alguna vez fueron sus personas más cercanas y de mayor confianza, en un intento por desarrollar una estrategia de “rehabilitación” de su imagen y persona.

Así lo informa el diario sensacionalista británico The Daily Mail que, basándose en algunos testimonios, señaló que el duque de Sussex está cada vez más descontento con su entorno en Hollywood, incluida la poderosa maquinaria publicitaria, y recurre a exaliados para recuperar su antigua reputación.

Harry y Meghan Markle no tienen intención de regresar a Londres de forma permanente, pero las reconstrucciones en la prensa dan crédito a la posibilidad de que la pareja esté tratando de hacer las paces no tanto con integrantes de la familia real sino con un círculo de conocidos que alguna vez fueron cercanos al príncipe.

Una fuente dijo al diario con sede en Reino Unido: “Harry se está distanciando de todos esos tipos de Hollywood y está buscando consejo de sus viejos amigos y aliados. Claramente está pensando en cambiar la forma en que opera porque lo que dijo hasta ahora no está funcionando”.

Además, quienes lo conocen, describen al joven Windsor como una persona de estilo “de la vieja escuela” y subrayan su lealtad y discreción. Luego están quienes sostienen que “si Harry regresara al Reino Unido sin problemas, sin publicidad y participando en eventos secundarios, podría recuperar el favor de los británicos”.

Algunos de los viejos amigos contactados por el duque también habrían dado, según el Daily Mail, un nombre a este supuesto plan: ‘Operation Bring Harry In From The Cold’ (Operación para rehabilitar a Harry). Su antiguo secretario personal tiene pocas esperanzas de que la estrategia tenga éxito.

Si hay alguien que puede interceder para hacer las cosas más fáciles para Harry es Edward, el duque de Edimburgo, cuarto y último hijo de Isabel II. Sin embargo, el obstáculo más difícil de superar es William, príncipe de Gales. La relación entre los dos hermanos sigue siendo “fría”, señala el periódico sensacionalista.

El reencuentro entre Harry y William

El pasado jueves, el príncipe de Gales y el duque de Sussex asistieron al funeral de Lord Robert Fellowes, cuñado de su madre, Lay Di. Según informó la BBC, Harry había viajado en secreto para unirse a su hermano en la iglesia de St. Mary en Snettisham, cerca de la finca real de Sandringham, en Norfolk.

Una persona que asistió al evento confirmó a la cadena británica que ambos hermanos estuvieron presentes. Por su parte, un encargado de la iglesia, que prefirió mantenerse en el anonimato, señaló: “La ceremonia fue una hermosa ocasión familiar para celebrar la vida de un hombre tan especial”.

“Muchos amigos también estuvieron presentes, al igual que varios miembros de la comunidad de la iglesia de St. Mary”, agregó la fuente. Según el diario sensacionalista The Sun, los hermanos “mantuvieron su distancia” durante el servicio y no fueron vistos conversando entre ellos.

El vínculo entre el príncipe heredero y su hermano menor ha sido tensa en los últimos años, y no se los había visto juntos en el Reino Unido en mayo de 2023, para la coronación del rey Carlos III. El duque de Sussex había visitado previamente el país para reunirse con su padre, el rey Carlos, en febrero, después de su diagnóstico de cáncer, y nuevamente en mayo para asistir a los Juegos Invictus, un evento deportivo internacional para miembros de las fuerzas armadas.

Según un libro del biógrafo Christopher Andersen, la tensión entre los hermanos comenzó en 2017, cuando Harry se comprometió con Meghan Markle. William cuestionó la rapidez de la relación, lo que provocó una fuerte discusión entre los hermanos y marcó el inicio de una serie de desacuerdos públicos y privados.

A esto le siguió la renuncia de Harry y Meghan como miembros principales de la familia real en 2020, conocida como “Megxit”.

La decisión de mudarse a Estados Unidos para alejarse de las presiones de la vida real intensificó aún más las tensiones. Incluso en una entrevista, Harry confirmó que su relación con William era complicada, afirmó que estaban “en caminos diferentes”, aunque seguía sintiendo cariño por su hermano.

Además, la polémica entrevista de los Sussex con Oprah Winfrey en 2021, donde acusaron a la familia real de racismo y otros maltratos, exacerbó las diferencias entre los hermanos. William se sintió particularmente ofendido por las declaraciones de Meghan acerca de su esposa, Kate Middleton, lo que agravó aún más la distancia.

Los conflictos llegaron a un nuevo punto crítico cuando Harry mencionó en su libro Spare que William y Kate lo impulsaron a usar un disfraz de oficial nazi en una fiesta temática en 2005, lo que desató un escándalo mediático. Harry explicó sentirse traicionado por la participación de su hermano y cuñada en la decisión.

Este año, se dieron a conocer contactos telefónicos privados entre los Sussex con William y su esposa Kate, después del diagnóstico de cáncer de la princesa. Harry y Meghan expresaron su solidaridad y cercanía, pero no hubo pasos adicionales hacia una reconciliación.

Con información de ANSA, AP Y AFP

