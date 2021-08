El régimen de Nicolás Maduro y la oposición vuelven a una mesa de negociación la semana próxima en la capital mexicana

CARACAS.- El inicio del quinto proceso negociador entre la revolución bolivariana y la oposición democrática de Venezuela ya tiene fecha: la semana que viene. La sede elegida en esta ocasión es Ciudad de México, que acogerá a las dos delegaciones y al mediador, el gobierno de Noruega, con presencia además de la comunidad internacional.

Fuentes políticas consultadas por LA NACIÓN adelantaron que a falta de concretar los últimos detalles, todo indica que Rusia, uno de los principales aliados del chavismo, acompañará al oficialismo y Francia lo hará con la oposición, aunque también los Países Bajos cuentan con la confianza de la presidencia encargada de Juan Guaidó.

Además, en una especie de segundo círculo, estarán presentes otros países de apoyo, entre ellos varios europeos y también Estados Unidos, que ha vuelto a confirmar su apoyo al Parlamento democrático de 2015 y a su presidente, Guaidó.

Durante la primera visita a Ciudad de México, los representantes del régimen y de la oposición sólo se reunirán para firmar un “memorándum de entendimiento”, que contemplará los puntos principales de la agenda, que se retomarán de nuevo en septiembre.

El día marcado en rojo en el calendario es el viernes 13 de agosto, una fecha que solo cambiaría por los constantes tiras y aflojas de ambas partes.

Delegados

La oposición contará en la capital mexicana con cinco delegados, uno de la presidencia encargada (el constitucionalista Gerardo Blyde) y otro por cada uno de los partidos del G-4: Tomás Guanipa por el centrista Primero Justicia (PJ), Luis Aquiles Moreno por el socialdemócrata Acción Democrática (AD), Luis Emilio Rondón o Nora Bracho por el socialcristiano Un Nuevo Tiempo (UNT) y Carlos Vecchio, por Voluntad Popular (VP), partido de Guaidó y del exprisionero político Leopoldo López.

Por la revolución bolivariana asistirán el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez.

Son precisamente las sanciones internacionales una de las piedras de toque de la negociación. En principio, Estados Unidos está decidido a flexibilizar sus medidas contra la revolución a cambio de que se concrete un cronograma electoral entre 2022 y 2024, cuando se realizarían unas nuevas elecciones presidenciales. Washington incluso está dispuesto a retirar algunas de las órdenes de busca y captura contra jerarcas de la revolución.

El líder opositor Juan Guaidó y su esposa Fabiana Rosales

En cuanto a los comicios de este año, los partidarios más próximos a Guaidó sólo concurrirían a las regionales en el caso de conseguir avances concretos en las garantías electorales.

“La oposición va en desventaja, a pesar de lo mal evaluado que está el gobierno. Se trata de ganar espacios que hoy no tiene, debe ver cuáles son las grietas del gobierno y aprovecharlas. La oposición debe procurar no solamente reagruparse, sino además construir una propuesta política inclusiva que reconozca que el gobierno, así sea ilegítimo, es quien tiene el poder y su estrategia debe ser debilitarlo. Eso no se logra negociando, sino creciendo políticamente”, precisa la politóloga María Puerta.

Desde que Nicolás Maduro accediera a la presidencia en 2013 se han llevado a cabo cuatro procesos de negociación, terminados todos con un estrepitoso fracaso.

De hecho el de mayor alcance fue el último, en 2019, que incluyó varias rondas de diálogos en Oslo y en Barbados, también con protagonismo principal para la diplomacia noruega.

Los avances en esta negociación provocaron que Maduro diera un golpe sobre la mesa para darla por finalizada e imponer una falsa mesa de diálogo con partidos colaboracionistas. De allí surgieron las parlamentarias de 2019, desconocidas por la oposición real y por buena parte de la comunidad internacional.

Fracasos

Antes de las negociaciones bajo paraguas noruego, el régimen chavista y la oposición se reunieron entre finales de 2017 y comienzos de 2018 en República Dominicana.

El fracaso de aquellos diálogos precipitó las fraudulentas elecciones presidenciales de mayo, ganadas por Maduro sin presencia del grueso de la oposición.

En 2014 fueron la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano quienes se sentaron sin acuerdos con ambas partes, y en 2016 repitió la Santa Sede.

Los acuerdos logrados entonces en Caracas no fueron respetados por parte del gobierno, lo que produjo el quiebre con el Vaticano.