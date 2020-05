Su cara lo dice todo Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de mayo de 2020 • 15:50

Las medidas de confinamiento adoptadas por los distintos gobiernos del mundo obligaron a que los niños del mundo deban continuar con su educación desde casa. Con tareas a distancia, los padres y los adultos responsables debieron hacerse cargo del rol que habitualmente cumplen los docentes en las escuelas.

Con aciertos y errores, los adultos se abocan a acompañar a los más pequeños en la realización de la tareas. Y cuando los más grandes no tienen los mejores modos para enseñar, son los más chicos quienes, con la sabiduría y la inocencia a flor de piel, se los hacen notar.

Por las redes circula un video que conmueve por la contundencia de su mensaje. La escena es, como tantas otras, de una típica familia en plena cuarentena. Mientras uno de los integrantes de la familia graba, una mamá intenta que su hija reconozca las letras de una cuaderno de actividades.

"¿Qué letra es esta?", pregunta la madre. La pequeña, visiblemente desconcentrada por una llamada telefónica que mantiene un adulto, repite el término 'letra', en lugar de la respuesta que esperaba su mamá. Y eso desata una reacción desmedida de la mujer.

Cansada de la situación (y probablemente por no poder ver a su maestra y sus compañeros de escuela), la niña opta por mostrar su disconformidad sobre el trato de su mamá y le exige un trato acorde por el vínculo que las une. "Ya, mami. Aquí nadie se tiene que enojar conmigo, ni me tienes que regañar. Me tienes que tener paciencia si a mí se me olvida una letra que todavía no sé. Entonces, tú me ayudas porque eres mi mami del alma", dice la niña conmovida mientras se arroja a los brazos de su madre.

Hacia el final de la escena, una persona mayor, probablemente el abuelo, se acerca para abrazar a la niña y contenerla.