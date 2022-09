El viaje de Meghan a Gran Bretaña, fuente inagotable de chismes maliciosos

LONDRES.- Todo lo que hizo Meghan Markle fue vestirse de luto, poner una expresión amistosa y pasear en público con otras tres personas durante 45 minutos. Pero el análisis puntilloso de ese breve evento -una salida sorpresa fuera del castillo de Windsor el sábado pasado en la que participaron Meghan y su esposo, el príncipe Harry, y el príncipe Guillermo y su esposa- continúa desde entonces.

El incidente, para los que siguen esta saga en particular, representó un breve cese, o tal vez presagió un eventual deshielo, de la frialdad y la hostilidad que se ha desarrollado entre los príncipes de Gales (Guillermo y Kate) y los duques de Sussex (Harry y Meghan) en los últimos años.

Harry y Meghan durante la vigilia de la reina Isabel II en Westminster Hall DANNY LAWSON - POOL

Lanzados, o quizás empujados, al luto compartido tras la muerte de la abuela de Harry y Guillermo, la reina Isabel II, los cuatro se reunieron por primera vez en más de un año para expresar su gratitud a la multitud, admirar los ramos de flores dejados para la reina y demostrar que eran capaces de coexistir en el mismo lugar general sin parecer abiertamente hostiles el uno con el otro.

Desde el momento en que Meghan apareció en público, y en los días siguientes, los observadores de Meghan en los diarios y en las redes sociales han analizado el video del evento con extremo detenimiento, convirtiéndose en lectores de labios, analistas del lenguaje corporal, críticos de moda y expertos en protocolo al servicio de un interminable juego de salón: ¿Y ahora qué hizo Meghan?

¿Cómo se comparó el vestido de Meghan (negro y hasta las pantorrillas, con una falda acampanada) con el vestido de Kate (negro y hasta las pantorrillas, con una falda entallada)? ¿Hizo Kate un desaire a Meghan al no mirarla, hablarle o reconocerla? ¿Fue cierto, como alguien afirmó en TikTok, que Meghan trató de adelantarse a los demás en la zona de las flores, solo para que Harry le recordara “el protocolo real al retener sutilmente su mano para dejar que William y Kate pasaran primero a las flores?”

Harry y Meghan durante la vigilia por la muerte de Isabel II en Wesminster Hall ALKIS KONSTANTINIDIS - POOL

Las opiniones sobre Meghan son muy variadas y, dado que los hechos son escasos, las respuestas a este tipo de acontecimientos tienden a reflejar emociones muy arraigadas. Así, algunas personas informaron en las redes sociales que un murmullo feliz recorrió la multitud en Windsor cuando vieron a las dos parejas juntas; otros dijeron lo contrario, declarando que mientras algunos dolientes estaban emocionados por ver a William, Kate y Harry, se oponían activamente a la presencia de Meghan. Varios temas fueron tendencia en Twitter: #Meghan (opiniones mixtas pero con un saludable contingente a favor de Meghan) y #MeghanMarkleGoHome (autoexplicativo).

Una conversación igualmente intensa y sin base en los hechos estalló el miércoles, después de que las dos parejas, junto con otros miembros de la familia real, abandonaran un servicio en Westminster Hall tras la llegada del féretro de la reina. Harry y Meghan salieron de la mano, a diferencia de la mayoría de las otras parejas reales. Se generó un debate: ¿Se comportaron de forma irrespetuosa como “adolescentes enamorados”, o estaba bien ir de la mano con tu cónyuge al salir de una ocasión sombría?

También resultó que otra pareja -la hija de la princesa Ana, Zara, y su marido, Mike Tindall- también se tomaron de la mano al salir, lo que añadió un elemento de confusión a la cuestión. Como los fans de Meghan han señalado desde hace tiempo, a menudo es atacada por los tabloides hostiles y en las redes sociales por hacer exactamente las mismas cosas que en otros miembros de la realeza, en particular Kate, la princesa de Gales, son elogiados.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton saludan a la multitud durante los funerales de Isabel II Toby Mellville - PA Wire

En Estados Unidos, adonde se trasladaron tras abandonar sus funciones reales en 2020 (“Megxit”), Meghan y Harry han trabajado con diligencia para criar a sus dos hijos y reposicionarse como celebridades e influencers -es decir, como miembros de la realeza al estilo estadounidense- con un espléndido acuerdo con Netflix y múltiples proyectos benéficos y empresariales. Han pronunciado discursos de gran repercusión en lugares como las Naciones Unidas (Harry), han iniciado una serie de podcasts con entrevistas a invitados famosos (Meghan), han llevado las cámaras para grabarlos mientras hacen obras de caridad y han hablado públicamente de temas como la salud mental y cómo se sienten traicionados y maltratados por la familia de Harry.

Están colaborando en un libro de memorias que, según dicen, será un relato sincero de quiénes son y cómo se sienten, con muchos detalles sobre su desencuentro con la familia real y su incómoda salida de Gran Bretaña.

“Gira pseudorreal”

Cuando Isabel murió la semana pasada, la pareja ya estaba en Gran Bretaña en la cola de lo que The Daily Mail ridiculizó como una “gira pseudorreal” y The Times of London calificó de forma poco amable como “una mini gira real independiente.”

Al acusar a Meghan y Harry de buscar descaradamente la atención en este viaje, los diarios pisaron, sin embargo, sus propios argumentos al colmarlos de atención, aunque en su mayoría negativa. “Para los que estamos más que hartos de Harry y Meghan, me temo que han vuelto a este lado del Atlántico”, escribió Hilary Rose en The Times of London.

Entonces la reina murió y Harry viajó solo a Balmoral, en Escocia. Algunos informes decían, sin atribución verificable, que se le había ordenado dejar atrás a Meghan para no alterar al resto de la familia. Harry se quedó poco tiempo antes de volver con su esposa. Así quedaron las cosas hasta que aceptaron la invitación de pasear un rato con Guillermo, Kate, la multitud de Windsor y un montón de cámaras.

El príncipe Carlos y su hijo menor, Harry, mantienen una tirante relación Archivo

Por desgracia, nunca sabremos la verdad que hay detrás. Nunca sabremos, por ejemplo, si el posible acercamiento se produjo porque el rey Carlos III “ordenó a sus hijos enfrentados que dejaran a un lado su actual disputa”, como informó The Daily Mail ese mismo sábado, o porque el príncipe Guillermo envió unilateralmente un “texto explosivo” a su hermano en el que establecía los términos de la propuesta de aparición conjunta, como informó el diario (contradiciéndose a sí mismo) el domingo.

El tabloide The Mirror siguió lo que parecía ser una línea de partido anti-Meghan al informar que algunos de los dolientes en la multitud se negaron a estrechar su mano y, en un caso, se pusieron altivamente un par de lentes de sol en respuesta a su llegada. Según el análisis que hace el diario de un video del incidente, otra mujer se alejó y después “miró mal a la duquesa de Sussex, antes de reírse” mirando vagamente en su dirección.

Mientras tanto, el comentarista y controvertido Piers Morgan, un observador obsesivamente cercano y crítico implacable de Meghan, inevitablemente intervino con sus habituales opiniones espléndidas.

“No se dejen engañar por las escenas de supuesta pelea entre Guillermo y su hermano durante el fin de semana”, escribió en The New York Post y en la web de Fox News, en un artículo titulado “Harry, si realmente quieres honrar a tu padre, deja de contar cosas salaces y controla a tu esposa que destroza la realeza”.

A lo que un lector respondió en Twitter: “’¿Controlar a tu esposa’? ¿Qué es esto, la Edad Media?

Sarah Lyall