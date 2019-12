El volcán Waakari entró en erupción y dejó cinco muertos en Nueva Zelanda

Un grupo de turistas, ayer, registra la erupción del volcán Waakari Fuente: AFP

Durante la explosión, seguida de una lluvia de vapor y cenizas, había decenas de turistas en la isla White; hay desaparecidos

WELLINGTON.- La erupción del volcán Waakari, en la isla White, sorprendió ayer a Nueva Zelanda y causó una vasta destrucción en el territorio, donde murieron por lo menos cinco personas, 31 fueron hospitalizadas y otras ocho están desaparecidas.

El volcán entró en erupción sin previo aviso, pasadas las 14 (hora local) frente a las costas de la isla Norte. Allí expulsó al aire una columna de cenizas de varios kilómetros de altura.

Según la policía, fueron rescatadas 23 personas, algunas de ellas turistas procedentes del crucero Ovation of the Seas. Asimismo, la fuerza de seguridad indicó que no esperaba hallar más sobrevivientes. Ante esta situación, las autoridades advirtieron que podría haber más víctimas.

"Sobre la base de las informaciones que tenemos, no creemos que haya ningún superviviente en la isla", informó la policía a través de un comunicado, en el que añadió que "cualquier persona sacada con vida de la isla fue rescatada en el momento de la evacuación".

Hasta el momento, no hay comunicación con la isla y los socorristas no pueden regresar porque la situación es "inestable" e "insegura", dijo el subcomisionado John Tims. "No hay señales de vida" en la isla, expresó la policía. En tanto, un helicóptero policial y un avión militar hicieron vuelos de reconocimiento sobre la zona.

Entre neozelandeses y extranjeros, se sospecha que pudo haber más de 50 personas en el lugar. Brad Scott, vulcanólogo de GNS Science, señaló que la erupción era significativa y que la nube de cenizas y vapor había alcanzado los 3660 metros de altura.

Según se percibió en las filmaciones de los turistas desde el borde del cráter hacia el interior, pocos minutos antes de la erupción, no había señal de actividad. Sin embargo, imágenes tomadas con celulares tras la erupción muestran un imponente vapor blanco y cenizas que se elevaban a más de 3000 metros de altura.

El crucero afectado

El crucero Ovation of the Seas había zarpado de Sídney la semana pasada y tenía previsto navegar ayer a la capital neozelandesa, Wellington. Sin embargo, la compañía comunicó que en lugar de eso pasaría la noche en el puerto de Tauranga hasta que se aclarase la situación.

"Mi familia y yo habíamos salido de allí 20 minutos antes, estábamos esperando nuestro bote a punto de irnos cuando lo vimos. La travesía de vuelta atendiendo a la gente a la que rescató nuestro bote fue indescriptible", dijo Michael Schade, que compartió un video de la erupción a través de sus redes sociales.

En la filmación se podía observar un muro de cenizas y vapor en torno de la isla, y helicópteros dañados y cubiertos de cenizas.

Ante la catástrofe, la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, dijo que viajaría a la región y describió la erupción como "muy considerable". "Todos nuestros pensamientos están con los afectados", aseguró.

La isla White está a unos 50 kilómetros del territorio principal de Nueva Zelanda, al nordeste de la localidad de Tauranga, en la isla Norte, una de las dos principales del país. El Waakari es el volcán más activo de Nueva Zelanda y tiene un 70% de su estructura bajo el mar. Por eso se considera que es un volcán imprevisible.

