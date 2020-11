"Lo que separa a los ganadores de los perdedores es cómo la persona reacciona a cada nuevo giro del destino", dice el tuit que Trump publicó el 30 de diciembre del 2014. Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de noviembre de 2020 • 10:45

En la semana de las elecciones de Estados Unidos no solo tuvieron repercusión los tuits del presidente Donald Trump en los que denunció fraude durante el conteo sino que se volvieron virales unas palabras que el mandatario escribió a fines del 2014.

"Lo que separa a los ganadores de los perdedores es cómo la persona reacciona a cada nuevo giro del destino", dice el tuit que Trump publicó el 30 de diciembre del 2014.

La paradoja que señalan en la red social es que lo dicho por Trump en 2014 no coincide con su reacción en lo que podría ser una derrota en estas elecciones ante Joe Biden, quien quedó a pasos de la Casa Blanca tras las novedades en el conteo de esta mañana. Mientras que los votos por correo favorecieron al demócrata y se dieron vuelta resultados de estados claves -Georgia y Pensilvania-, la estrategia del presidente es la de denunciar fraude e incluso pedir que se frene la votación.

En el primer discurso luego de que se cierren los comicios y con muchos votos por contar por delante, el mandatario se autoproclamó ganador y amenazó con recurrir a la Corte Suprema para frenar el recuento.

En Pensilvania, Michigan y Georgia, el presidente había presentado demandas legales. Jueces en Georgia y Michigan desestimaron rápidamente las demandas del equipo de campaña de Trump el jueves.

Esta mañana (hora local), tras el giro en los dos estados clave, la campaña demócrata difundió un comunicado en el que afirman: "La elección no terminó. La falsa proyección de Joe Biden como el ganador está basado en resultados de cuatro estados que están lejos de ser los finales".

Anoche varias cadenas dejaron de transmitir el discurso de Trump cuando denunció que habían votos "ilegales" y que estaban "robando" la elección. El conductor Brian Williams, de NBC dijo: "Estamos de nuevo aquí en la inusual posición de no solo interrumpir al presidente de Estados Unidos, sino de corregir al presidente de Estados Unidos''. Y agregó: "No tenemos conocimiento de votos ilegales, no tenemos conocimiento de una victoria de Trump".

Conforme a los criterios de Más información