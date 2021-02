Elecciones en Perú: la Justicia deja fuera de las presidenciales al favorito en las encuestas

MADRID (DPA).- Tras un último gobierno por demás accidentado, con la asunción de Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y su renuncia dos años después; con la llegada al poder de su vicepresidente, Martín Vizcarra, que también fue acusado de corrupción y separado del cargo en marzo del año pasado; y luego de una gestión de cinco días de Manuel Merino, hoy el presidente de Perú es Francisco Sagasti y su mandato termina pronto, después de las elecciones, que tendrán lugar el 11 de abril.

Los futuros comicios esperanzan a los peruanos sobre una posible estabilidad política pero sin embargo los problemas persisten. Incluso con los candidatos. Como el de Victoria Nacional, George Forsyth, que figuraba como favorito para ganar la contienda pero fue sacado de la lista de pretendientes al cargo por presentar información falsa a la hora de formalizar su candidatura.

Según la Resolución 00520-2021-JEE-LIC1 del Jurado Electoral Especial George Forsyth, el exfutbolista, exmodelo, empresario y político de 38 años que comenzó su carrera política en 2010, declaró menos ingresos que los reales y dejó por fuera asimismo un par de empresas en su declaración jurada de hoja de vida. De hecho, en el rubro de rentas del sector privado, en un primer momento no consignó ningún ingreso en 2019 y luego pidió rellenar la información y agregó la suma de 53.595 soles.

“Este colegiado estima pertinente precisar que, si bien es cierto que dos de las ocho empresas en las que el candidato es tenedor de acciones se encuentran temporalmente suspendidas a efectos tributarios; sin embargo, ello no implica que necesariamente ya no sigan desarrollando actividades económicas o propias del rubro comercial al que pertenecen y por ende puedan generar renta”, indica el jurado de acuerdo con lo publicado por el diario El Comercio.

El candidato fue acusado de omitir información en una declaración jurada

La resolución llega a 60 días de la celebración de los comicios y responde a un escrito presentado por un ciudadano que acusaba a Forsyth de presentar información falsa. Tal y como indica el documento, el candidato habría presentado ingresos en su declaración jurada que no coincidían con las cuantías obtenidas cuando era alcalde del distrito de La Victoria en 2019.

Ahora, Victoria Nacional podrá apelar la resolución ante el Jurado Nacional de Elecciones.

En reacción a esta medida, Forsyth aseguró en su cuenta de Twitter en que no debe dar “ni un paso atrás” y agregó que los golpes lo hacen “más fuerte”. “Desde, Jaén en la región Cajamarca, les digo que no nos van a tumbar; que se compite con ideas y el pueblo nos respalda”, escribió. Asimismo, recordó que “la corrupción no ganará” y subrayó que “seguirá recorriendo el país escuchando a la gente”.

“¡El JNE hará justicia!”, cerró.

La decisión del organismo también deja fuera de carrera a los integrantes de su lista presidencial Patricia Arévalo y Jorge Chávez, primera y segundo vicepresidente.

Ni un paso atrás! Los golpes nos hacen más fuertes! Desde Jaén en la región Cajamarca, les digo que no nos van a tumbar; que se compite con ideas y el pueblo nos respalda. La corrupción no ganará! Seguimos recorriendo el país escuchando a la gente. El @JNE_Peru hará justicia! pic.twitter.com/5P4m7XKnxw — George Forsyth (@George_Forsyth) February 11, 2021

