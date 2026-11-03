Elise Ann Allen, biógrafa oficial de León XIV: “Tal vez será necesario cambiar algunas cosas cuando León XIV ya esté de viaje”

ROMA.- Elise Ann Allen no sólo escribió la biografía oficial del primer papa estadounidense, León XIV, ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI, sino que también es la única periodista que logró entrevistar, en el marco de esta obra, al sucesor de Francisco.

En vísperas del viaje más largo de su pontificado, marcado por el regreso a Perú, su tierra adoptiva, en una entrevista con LA NACION Allen explicó la importancia de los años vividos allí para el actual Papa misionero.

Más allá de la asombrosa recupera­ción de León XIV después de la operación de pulmón del 13 de octubre pasado, Allen, nacida en Denver, Colorado y excorresponsal del sitio católico Crux, consideró que la gira, que será un verdadero test de salud para su pontificado, podrá tener cambios de agenda.

“Debe tener mucho cuidado y ver, día por día, lo que puede hacer (…) Tal vez será necesario cambiar algunas cosas cuando él ya esté de viaje”, opinó.

-Viendo esta recuperación increíble del Papa después de su intervención por un tumor maligno en el pulmón, que estaba tan bien localizado que no deberá hacer ningún tratamiento, ¿qué pensás de este viaje?

-Yo creo que muestra su deseo, sus ganas de ir, pero también su determinación. Es un hombre fuerte, todos lo sabemos, que tiene una fuerza de mente y de cuerpo, también una resistencia increíble. Ya lo hemos visto en otros momentos, lo estamos viendo ahora en su recuperación. Yo creo que todos podemos verlo, lo vemos bien. Si escuchamos su voz, a veces parece un poco débil. Entonces, tal vez tiene que hablar más despacio, tener un poco de cuidado. Entonces, creo que el hecho de que está yendo todavía muestra su determinación en cumplir la misión que a él le fue entregada: él dijo que sí al papado y sí a esta misión de ser el Pastor del Mundo.

-Aunque se trate de un viaje muy exigente…

-Sí, él quiere cumplir eso. Y creo que, esta es mi opinión, obviamente hay riesgos para él, y debe tener mucho cuidado y ver, creo, día por día lo que puede hacer. Él va a ver en los primeros días, creo, su capacidad. Tal vez será necesario cambiar algunas cosas cuando él ya esté de viaje.

-¿Por ejemplo su ida a Cuzco, a más de 3000 metros de altura?

-Sí, la ida a Cuzco: él quiere ir, quiere mantener todo lo que pueda, pero él y los médicos van a ver en el momento. Imagino que estarán haciendo exámenes cada día. Los médicos van a controlar también el pulmón operado para ver cómo está durante el viaje. El Papa va a ser bien seguido por su equipo médico, pero también hay todo un apoyo médico que fue ofrecido por los países visitados. Si no me equivoco, van a ofrecer también un helicóptero médico para Cuzco si el Papa lo necesita. Habrá todo un equipo del Vaticano, pero también nacional para ayudarlo si él se pone mal. Pero esperemos que no se llegue a esto, creo que el Papa va a ser muy prudente. Va a buscar hacer todo lo que pueda, porque está determinado y lo hace por todos sus años en Perú y para llegar a su pueblo. Pero, reitero, es un hombre prudente y entonces, si los médicos le aconsejan en el momento de no ir, él va a poder obedecer y tener un poco de cuidado también.

-¿Qué tan fuerte es el peso de la parte peruana de la vida de Robert Prevost, que primero fue a Perú como misionero agustino y después como obispo, para un total de veinte años?

-El Papa mismo me ha dicho que ‘Perú es parte de quien soy’. No es algo que se puede separar del hombre. Yo creo que no podemos entender a León como hombre, como pastor, como Papa, sin entender su tiempo en Perú. Es decir, no solo los años pasados allá, sino también todo el contexto eclesiástico, político, social, cultural que hubo en Perú en esos años. Él llegó a Perú obviamente en un contexto muy complicado para el país, como se dice, la década perdida de Perú, con muchos problemas con la pobreza, la inestabilidad política, el terrorismo. Entonces, él estaba transitando un tiempo muy complejo.

León XIV durante una entrevista con Elise Ann Allen Gentileza Crux

-También el terrorismo de Sendero Luminoso…

-Sí, los misioneros extranjeros fueron amenazados, pero decidieron quedarse en su primer año. Entonces, él ha visto muchísimas cosas, pero también la Iglesia estaba navegando todos los cambios del Concilio Vaticano II y ya estaba saliendo bien fuerte toda la influencia de la Teología de la Liberación. Es decir, enfrentó muchos problemas concretos en el pueblo, sociales, políticos y también eclesiales, en un país como Perú que tiene realidades muy distintas, comunidades étnicas también muy distintas, influencias teológicas bien distintas también. Además, la perspectiva de una América Latina con dictaduras: él tiene un perfil, un background realmente rico e informado y lleno de contexto. Entonces, todo eso ha formado en manera esencial toda su mirada, su visión, su estilo pastoral. Lo vemos ahora con un Papa misionero.

-Y en línea con su predecesor…

-Cuando él habla de la sinodalidad de Francisco entiende qué es a lo que Francisco apuntaba, porque entiende todo el contexto de dónde venía Francisco. Entonces, entiende de lo que estaba hablando y la visión pastoral que Francisco tenía para esa Iglesia, la Iglesia para los pobres.

-Hablando de Francisco, si bien la parte más importante de este viaje es Perú, la escala en la Argentina retoma una asignatura pendiente que le dejó a León…

-Sí, la parte central será Perú y su regreso a su pueblo, pero la Argentina es muy importante justamente porque Francisco nunca fue. Francisco al final tenía ganas de ir, quería ir y no pudo. Entonces, es un viaje que Argentina está esperando desde hace mucho, y el hecho de que León vaya será importante, pero también todo el diálogo ahora con el gobierno de Milei. Además, el hecho de que América Latina tiene, como todo el sur del mundo, una influencia, una voz más fuerte que antes. Lo estamos viendo en todos los cambios geopolíticos, la influencia del sur del mundo que está creciendo. Yo creo que estos diálogos que León va a tener serán muy, muy importantes.

-¿Te sorprendió el otro día la confirmación de que el Papa votó por correo en las elecciones de medio término de Estados Unidos?

-Mira, conociendo un poco el hombre, no me ha sorprendido porque siempre fue una persona que se involucra, también políticamente. También en Perú estaba siempre animando a los agustinos a participar, pero nunca como un ejercicio político, sino pastoral, pero también estaba alentando a la persona siempre a votar y a participar en la vida política, como un deber de los ciudadanos. Es parte del papel de un buen ciudadano.

La biografía del Papa en una librería de Lima Martin Mejia - AP

-Bien o mal, fue un gesto disruptivo, ya que se convirtió en el primer papa de la historia que vota en elecciones democráticas de su país…

-Sí, es algo que marca la historia realmente. Hay discusiones ahora si el Papa realmente debe hacerlo o no. La respuesta clásica eclesial es que cada uno debe seguir su conciencia y entonces si él, según su conciencia, pensaba que como ciudadano norteamericano debía hacerlo, eso puede indicar un cambio. Pero ya se abrió una puerta y una discusión y vamos a ver ya en dos años más qué hace en las elecciones generales, podemos imaginar que también vota para el presidente. Creo que él nunca se imaginó que su voto iba a ser público y creo que todavía está en una suerte de curva de aprendizaje.

-Cuando el Papa estaba aún internado, el cardenal Pietro Parolin dijo que quizás iba a tener que “reajustarse” el pontificado y hace unos días su “canciller”, Paul Gallagher, dijo que su enfermedad es un “game changer”, un punto de inflexión en el pontificado. ¿Vos cómo lo ves?

-Vamos a ver en este viaje si existe la necesidad de reajustar algo o no. Hasta ahora no hay necesidad. Yo pienso que hubiera sido más prudente si él esperaba a hacer este viaje, pero no quería. Es un hombre muy determinado para cumplir su misión. Entonces, vamos a ver después de este viaje cuál es el impacto sobre cuánto y cómo puede seguir viajando. Por el momento lo vemos bien fuerte y para el día a día no ha sido un cambio tan radical para el pontificado. No estamos reajustando nada hasta ahora. Vamos a ver cómo soporta los viajes ahora.

-En los viajes, más allá del cansancio, suele primar el factor energía que suele brindar la multitud que aclama al Pontífice. El papa Francisco volvía reenergizado de los viajes estando ya muy frágil de salud en los últimos tiempos…

-Sí, existe este factor. Pero debemos considerar que León no es Francisco: él es más introvertido, aunque es verdad que él sí, se anima con la gente, se emociona con la gente, se conmueve. Pero es un hombre que yo creo que necesita más tiempo y silencio como para procesar todo lo que está viendo, escuchando, sintiendo. Por eso, creo que estará bien cansado después. Pero sí, sobre todo en Perú, la parte más larga y la última y en la que tiene muchas ganas de estar presente, seguramente tomará mucha energía de su pueblo.