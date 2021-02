En Brasil, la escasez de dosis frena el ritmo de vacunación: solo hay stock para ocho días

RÍO DE JANEIRO.- Si no recibiera nuevas vacunas contra el Covid-19, la ciudad de Río de Janeiro debería detener la aplicación de las primeras dosis mañana. El stock no alcanza para más que este fin de semana. En Brasil, solo hay vacunas disponibles para comenzar a inmunizar a 2 millones de personas más y no se espera que la situación cambie hasta fin de este mes.

Según los datos reportados por los Departamentos de Salud estatales, aún quedan 6,53 millones de dosis listas para usar, pero el 70% de ellas deben aplicarse a quienes ya han tomado la primera dosis.

La perspectiva está indicada por las cifras recopiladas por el consorcio de medios reunidos para recopilar datos sobre la pandemia, integrado por O Globo, G1, Folha de S. Paulo, UOL y O Estado de S. Paulo.

Si se mantuviera el ritmo actual de vacunación, con unas 250.000 dosis de vacunas aplicadas diariamente en Brasil, en ocho días se agotaría el stock. Así, el país pasaría seis días aplicando el producto solo a quienes ya tomaron la primera dosis, hasta que lleguen nuevos lotes.

La vacunación podría reanudarse y aumentar la tasa el 25 de febrero, una vez que el Instituto Butantan coloque otros 8,6 millones de dosis esperadas de la vacuna CoronaVac en el sistema. La producción de Fiocruz, que distribuirá el inmunizador Oxford y AstraZeneca, solo estaría lista a mediados de marzo.

Diario O Globo/GDA

LA NACION