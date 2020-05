El distanciamiento social impuso nuevas reglas a los restaurantes, y en Estados Unidos lo resolvieron con creatividad Fuente: LA NACION

Desde que comenzó el confinamiento , el rubro gastronómico se convirtió en el más afectado de todos . En Estados Unidos, un exclusivo restaurante anunció su reapertura, pero recibió una advertencia del gobernador: solo podrán abrir aquellos restaurantes que funcionen al aire libre. Ahora, para mantener el distanciamiento social en un espacio cerrado, los dueños de un exclusivo restaurante anunciaron que reabrirán el lugar con maniquíes como comensales, en forma de irreverencia a las autoridades públicas que no incluyeron a los restaurantes sin patio, pero también para generar un efecto de "normalidad" al público.

Así lo comunicó el Inn at Little Washington , un exclusivo restaurante que a través de su newsletter anunció que el 15 de mayo reabriría sus puertas. Pero el gobernador de Virginia, Ralph Northam , advirtió al chef Patrick O'Connell , a cargo del restaurante, que solo podrá tener comensales al aire libre en la "fase uno" de la reapertura, y al 50 por ciento de su capacidad. La regla, que es incompatible con espacios que solo tienen mesas en lugares cerrados, no funciona en el lujoso restaurante mencionado, por lo que sus dueños anunciaron que abrirán de todos modos y que, si no puede ingresar gente, pondrán maniquíes como comensales.

Tal cual lo mandan los caprichos del chef, el comedor del restaurant llenará el espacio de muñecos con forma humana, y los mozos les preguntarán si quieren más vino o cómo estuvo la velada.

En Washington, para mantener la distancia social, algunos restaurantes usan maniquíes en las mesas

O'Connell asegura que en Washington, Virginia, donde está el restaurante, actualmente no hay casos de Covid-19 y su personal está altamente capacitado para hacer la limpieza y desinfección necesaria para funcionar. Además, asegura que creó máscaras hechas a medida con sonrisas de Marilyn Monroe y barbillas de George Washington. "Creo que sería bueno para reducir el nivel de ansiedad de las personas que cuando salen a un lugar vean que hay gente", explicó O'Connell. "Podría reanimarnos a todos".