En la ONU, Zelensky cuestionó a Brasil y China por sus intentos de imponer un plan de paz y denunció que Putin busca atacar las centrales nucleares

NUEVA YORK.- El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, tomó este miércoles la palabra en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en un discurso en el que intentó asegurarse la continuidad del apoyo de la comunidad internacional -ahora en juego ante el temor a una conflagración a gran escala en Medio Oriente- y cuestionó proyectos para solucionar la invasión rusa que no respetan la voluntad de los ucranianos, en particular el que plantean Brasil y China.

“Lamentablemente en Naciones Unidas es imposible resolver cuestiones de guerra de manera justa ni lograr la paz porque demasiado depende del Consejo de Seguridad y su poder de veto. Cuando el agresor ejerce el poder de veto la ONU queda impotente y no puede poner fin a la guerra. Pero la Fórmula de Paz sí lo puede lograr”, dijo el mandatario ucraniano en relación a su hoja de ruta para resolver la guerra, que ha discutido con decenas de países.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, habla durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2024 en Nueva York. MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Zelensky cuestionó que las otras alternativas que se han propuesto para resolver la invasión rusa a Ucrania, además de no velar por los intereses de los ucranianos, solo logrará una “tregua congelada y no lograr la paz”.

“Si alguien en el mundo busca alternativas a la propuesta o trata de desestimar alguna de ellas lo más probable es que quieran formar parte de lo que está haciendo [Vladimir] Putin. El punto es que se ignora lo que están escondiendo. Cuando el dúo chino-brasileño trata de convertirse en un coro de voces con alguien en Europa, en África, diciendo algo como alternativa a una paz justa y total, pues hay que preguntarse cuál es su interés real”, apuntó el mandatario.

Los gobiernos del presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, y del mandatario chino, Xi Jinping, instaron de forma conjunta a que se den conversaciones de paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania con la participación de ambos países. Los dos países apoyan la celebración de una conferencia internacional de paz “en un momento adecuado que sea reconocido tanto por Rusia como por Ucrania, con la participación equitativa de todas las partes, así como la discusión justa de todos los planes de paz”, según un documento presentado en mayo en el que enlistaban ciertas exigencias para la desescalada como no ampliar el campo de batalla, no intensificar los combates y la no provocación por ninguna de las partes.

El miércoles pasado, Lula mantuvo una conversación telefónica con Putin en la que trataron temas como la guerra en Ucrania y una próxima cumbre de los Brics (que integran Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica).

Luiz Lula da Silva, con el presidente chino, Xi Jinping, en Pekín Pool - Getty Images AsiaPac

“Todos deben entender: no van a impulsar su poder a expensas de Ucrania. El mundo ya pasó por guerras coloniales y conspiraciones de las grandes potencias a expensas de los países más pequeños. Cada país, inclusive China, Brasil, las naciones europeas, africanas, el Medio Oriente, todos entienden por qué esto debe quedar en el pasado. Los ucranianos nunca van a aceptar que alguien en el mundo piense que ese pasado colonial horrendo que no favorece a nadie hoy pueda ser impuesto a Ucrania en lugar de llevar una vida pacífica. Quiero paz para mi pueblo: auténtica y justa paz”, agregó.

“Los ucranianos nunca lo aceptaremos ¿por qué alguien en el mundo podría creer que un pasado colonial tan brutal, que no tiene hoy continuidad, podría imponerse ahora en Ucrania?”, preguntó Zelensky ante la Asamblea General.

“Hay que reestablecer la seguridad nuclear, la energía debe de dejar de usarse como arma, hay que velar por la seguridad alimentaria, necesitamos que vuelvan todos los soldados capturados y civiles deportados a Rusia vuelvan. Hay que cumplir con la carta de Naciones Unidas y cumplir con el derecho de Ucrania a la integridad territorial y soberanía al igual que lo hacemos para cualquier otra nación”, dijo.

Además, Zelensky denunció que Putin planea atacar las plantas nucleares de su país. ”Hace poco recibí otro informe alarmante de parte de nuestro servicio de inteligencia. Parece que ahora Putin planea atacar nuestras plantas nucleares y la infraestructura, para desconectar estas instalaciones de la red de energía”, aseguró en su discurso.

Zelensky insistió en su Fórmula de Paz para lograr una solución a la invasión rusa de Ucrania SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mientras Rusia prosigue sus bombardeos diarios en territorio ucraniano, Zelensky pidió el martes ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que obligue a Moscú a hacer las paces con Kiev. ”Sólo se puede obligar a Rusia a hacer la paz, y eso es exactamente lo que debemos hacer: obligar a Rusia a hacer la paz”, dijo, consciente de que, tras más de dos años y medio de guerra, el apoyo a su país puede estar agotándose.

En particular en Estados Unidos, donde una victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre podría suponer un cambio de la política en Washington. Este miércoles se dio a conocer que Donald Trump probablemente no se reunirá con Zelensky en Estados Unidos como se había informado previamente.

Lo informa Politico, citando algunas fuentes de la campaña del ex presidente, según las cuales no está previsto ningún encuentro cara a cara por el momento. Las fuentes dijeron que Trump se enojó por la visita de Zelensky el domingo a una fábrica de municiones en Scranton, la ciudad natal de Joe Biden en Pensilvania, en una parada de estilo electoral.

Hasta ahora, Estados Unidos ha liderado una amplia coalición de apoyo militar y financiero a Ucrania.

Los líderes mundiales se reunieron para la Asamblea General mientras el mundo continúa experimentando grandes guerras en Gaza, Ucrania y Sudán junto con la amenaza de un conflicto mayor en el Medio Oriente. SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El presidente ucraniano también tiene previsto presentar el jueves en Washington a su homólogo estadounidense, Joe Biden, y al Congreso los detalles de un “plan de victoria” que, según él, pretende poner fin a la invasión rusa de su país, iniciada en febrero de 2022.

Kiev pide a sus aliados occidentales más sistemas de defensa antiaérea y misiles de largo alcance para defender mejor sus ciudades de los ataques diarios rusos.

En su discurso del martes ante la Asamblea General, Biden declaró que Rusia había fracasado en su invasión de Ucrania e instó a la ONU a mantener su apoyo a Kiev hasta que salga victoriosa.

Más de 100 jefes de Estado y de gobierno subirán al estrado de la Asamblea General de la ONU hasta finales de semana en Nueva York, en un momento en que los conflictos hacen estragos en todo el planeta, especialmente en el Líbano, la Franja de Gaza y Ucrania.

Agencias AFP, AP y ANSA

