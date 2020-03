Catherine Amidu con su botón de pánico Fuente: AP

BLANTYRE, Malawi.- En un día soleado de febrero, Catherine Amidu parecía abatida. El botón de pánico que recibió en octubre no funcionaba desde hace casi dos semanas, dijo.

La joven de 17 años con albinismo sobrevivió a un atentado contra su vida en 2017 cuando atacantes desconocidos la sacaron de su casa de Malawi en medio de la noche, pero la abandonaron rápidamente cuando los aldeanos intervinieron.

Ahora ve el botón de pánico en forma de llavero como la mejor manera de alertar a otros en caso de un nuevo ataque. "Sin eso, significa que no tengo protección en absoluto", dijo. "¿Qué haré cuando la gente regrese para terminar lo que comenzó?"

Superstición

Las personas con albinismo en varios países africanos viven con el temor de ser secuestradas y asesinadas debido a la creencia generalizada pero errónea de que sus partes del cuerpo tienen poderes especiales. Debido a la superstición que rodea a las personas con albinismo, sus partes del cuerpo se pueden vender por miles de dólares.

El distrito natal de Amidu, Machinga, tiene más personas con albinismo que en cualquier otro lugar de Malawi, con más de 3000. La nación del sur de África tiene más de 134.000 personas con albinismo, que representan el 0,8% de la población total, según la oficina nacional de estadísticas en 2018.

La vulnerabilidad de las personas con albinismo se ve agravada por la pobreza y la superstición. Desde 2014, al menos 26 personas con albinismo en Malawi han sido asesinadas, mientras que 11 siguen desaparecidas, según la Asociación Nacional de Personas con Albinismo.

El 24 de febrero, la oficina de las Naciones Unidas en Malawi condenó un nuevo ataque en el que una mujer con albinismo de 92 años fue agredida por personas que le cortaron dos dedos de los pies. La ONU notó un aumento en tales ataques y asesinatos durante las tensiones electorales el año pasado.

A solicitud de la Asociación Nacional de Personas con Albinismo, el presidente Peter Mutharika nombró el año pasado una comisión de investigación para investigar los secuestros y asesinatos. Sus resultados aún no se han publicado.

Medidas de protección

Para ayudar a abordar las preocupaciones, el Servicio de Policía de Malawi en septiembre comenzó a distribuir botones de pánico. Las autoridades dicen que el sonido que produce la alarma alerta a las personas en los vecindarios cercanos para que ayuden cuando una persona con albinismo esté en peligro.

Al menos 5000 de las alarmas se han distribuido a personas con albinismo, dijo el ministro de Finanzas, Joseph Mwanamvekha, al parlamento el 21 de febrero.

La madre de Catherine, Chrissy Stephano, dijo que los botones de pánico ofrecen esperanza, pero existen deficiencias.

Dijo que su hija tiene suerte de que la Asociación Nacional de Personas con Albinismo en Malawi logró traerle un dispositivo de repuesto aproximadamente dos semanas después de que el original fallara.

"Una vez, la alarma se quedó sin baterías y la llevé a la policía para que la cargara, solo para recogerla en algún momento del mismo día. El problema es que no tiene ningún accesorio como un cargador eléctrico que se pueda usar para recargar", dijo Stephano.

Limitaciones

Mercy Mleme, secretaria local de la Asociación de Personas con Albinismo, reconoció los problemas.

"Al ser una zona rural, no tenemos electricidad. Incluso en un caso en el que teníamos energía, la mayoría de las personas con albinismo viven en las áreas más remotas y no pueden cargar sus dispositivos ", dijo Mleme. "Les hemos aconsejado que se cuiden porque las alarmas no brindan suficiente seguridad. También les hemos dicho que caminen en compañía y en grupos formados por personas en quienes confían".

En una alternativa de baja tecnología a las alarmas, la asociación ha alentado a las personas con albinismo a comprar silbatos para ayudar a alertar a los vecinos en caso de emergencia.

Abdulrazak Baison, presidente de la asociación en Machinga, dijo que quedaron marginados cuando se entregaron las alarmas personales.

"Ni siquiera podemos decir cuántas alarmas se han distribuido porque la policía las estaba distribuyendo sin involucrarnos", dijo.

Advirtió que algunas personas confiaban demasiado en las alarmas y los alentó a mantener cualquier medida de seguridad previa. "Aquellos que tenían personas que los acompañaban a sus casas por seguridad durante la noche no deberían detenerse porque han recibido alarmas. La comunidad que rodea la casa de una persona con albinismo siempre debe estar alerta ", dijo Baison.

El inspector Chance Chifumbi, el oficial de la policía comunitaria para la región sur de Malawi, dijo que el acceso a las baterías que alimentan las alarmas es el principal problema.

"Además de hacer sonar la alarma, también se supone que deben encender la luz donde sea que se escondan para que las personas se den cuenta de dónde están", dijo. "En lugar de usarlo para el propósito previsto, están usando la linterna para iluminar sus casas debido a la pobreza. Ya no compran velas y parafina para iluminar sus hogares, sino que usan las linternas de las alarmas. Esto generalmente reduce la vida útil de las baterías y afecta la durabilidad del dispositivo. Mientras hablamos, la mayoría de los dispositivos se han quedado sin energía ".

Alternativas

En un esfuerzo por brindar mayor seguridad a los niños con albinismo, la Asociación de Personas con Albinismo ha estado ayudando a enviarlos a internados al encontrar donantes para pagar sus cuotas escolares.

El gobierno también está patrocinando a casi 90 estudiantes con albinismo, dijo el ministro de Finanzas. Además, el gobierno planea construir una casa para personas con albinismo en cada una de las 193 circunscripciones de Malawi.

A partir de febrero, la escuela primaria privada Nsanjama en Zomba, en el este de Malawi, inscribió a tres estudiantes con albinismo.

"La seguridad es mucho mejor aquí en la escuela en comparación con la situación que dejé en casa", dijo Chisomo Mina Godfrey, de 14 años, uno de los estudiantes. "Me gustaría ser abogado para poder representar a las personas con albinismo en la corte, considerando los desafíos que enfrentan".

