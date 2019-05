En un lapsus, Trump dijo que Rusia lo ayudó a ser elegido presidente

Trump habló ayer con los periodistas en los jardines de la Casa Blanca Fuente: AFP - Crédito: Jim Watson

Después, el jefe de la Casa Blanca se desdijo en una conferencia de prensa, en la que volvió a atacar al exfiscal Mueller

WASHINGTON.- Horas después del la renuncia del fiscal especial del Rusiagate, el presidente norteamericano, Donald Trump , reconoció brevemente ayer en un mensaje en su cuenta de Twitter que Rusia lo había ayudado a ganar los comicios de 2016, pero rápidamente dio marcha atrás en comentarios ante la prensa.

Hasta ahora, Trump había sostenido con firmeza que ganó por propio mérito la elección de 2016 frente a la demócrata Hillary Clinton, minimizando el impacto de lo que las agencias de inteligencia estadounidenses señalaron como un esfuerzo ruso concertado para ejercer influencia a su favor.

"¡Rusia, Rusia, Rusia! Eso es todo lo que se pudo escuchar desde el comienzo de esta Caza de Brujas", tuiteó Trump un día después de que el fiscal especial Robert Mueller habló públicamente por primera vez desde la publicación de su informe sobre la injerencia rusa en la campaña electoral y una posible obstrucción de la Justicia por parte del mandatario durante el proceso de investigación.

"Y ahora Rusia ha desaparecido porque no tuve nada que ver con que Rusia me ayudara a ser elegido", agregó Trump, quien nuevamente se quejó de ser víctima de lo que denominó "acoso presidencial".

Más tarde, Trump pareció reconocer su lapsus al decir ante los periodistas en los jardines de la Casa Blanca: "No, Rusia no hizo que me eligieran".

En su declaración, Mueller se negó a absolver totalmente de responsabilidades a Trump por obstrucción de la justicia: "Si hubiésemos estado seguros de que el presidente claramente no cometió un crimen, lo habríamos dicho", señaló.

Mueller aclaró que había actuado obligado por la política del Departamento de Justicia que impide acusar a un presidente en ejercicio de un delito, sin importar cuán sólidas sean las pruebas, por lo que queda en manos del Congreso la decisión de iniciar un juicio político.

Trump dijo que Mueller, que es republicano, sufría un "conflicto interior" y que debería haber investigado a los agentes de la ley que, según el presidente, trataban de socavarlo.

"Nunca deberían haber designado a Robert Mueller", dijo Trump, antes de añadir falsamente que Mueller quería ser director del FBI, pero que el presidente se lo negó.

"Creo que Mueller es un auténtico 'never Trumper' (nunca trumpista). Es alguien que no consiguió un puesto al que aspiraba ávidamente".

Mueller, designado fiscal especial por el Departamento de Justicia de Trump, fue director del FBI durante la presidencia del republicano George W. Bush.

Durante su encuentro con la prensa, Trump insistió en que ha sido inflexible con Rusia y que Moscú hubiera preferido que Hillary Clinton ocupara la presidencia. El informe de Mueller dice que la injerencia rusa en la elección ayudó a Trump a vencer a Clinton.

Preguntado acerca de un posible juicio político promovido por el Congreso contra él, Trump dijo que era una "mala palabra" y que le parecía inconcebible que los tribunales la permitieran. "No lo creo porque no hay delito", dijo.

Los demócratas, que tienen la mayoría en la Cámara de Representantes, están divididos sobre las posibles implicancias políticas que tendría abrir un juicio político por este caso de cara a las elecciones del próximo año.

La líder demócrata en esa Cámara, Nancy Pelosi, se mostró partidaria de vencer a Trump en las próximas elecciones presidenciales antes de iniciarle un juicio político, pues cree que esa instancia beneficiaría al jefe de la Casa Blanca.

Mueller dijo que si los investigadores hubieran llegado a la conclusión de que Trump "no cometió un crimen" lo hubieran dicho.

Agencias AFP y AP