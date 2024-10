En vivo elecciones en Uruguay: ya votó casi el 70% del padrón electoral

Los uruguayos van este domingo a las urnas para elegir a su próximo presidente en una elección que tiene como favoritos al candidato opositor del Frente Amplio, Yamandú Orsi , y al oficialista Álvaro Delgado , del Partido Nacional.

, y al oficialista , del Partido Nacional. Las encuestas indican que ningún candidato superaría el 50% de los votos, por lo que se celebraría una segunda vuelta el domingo 24 de noviembre entre los dos primeros.

entre los dos primeros. Este domingo también se votará para renovar vicepresidente y a los legisladores, al tiempo que se celebran dos plebiscitos sobre la reforma de las pensiones y el aumento de los poderes policiales.

17.40 Falleció un hombre después de votar

Según confirmó el Ministerio de Interior de Uruguay al diario El País (Uruguay), un hombre de 59 años falleció este domingo después de sufragar en la Escuela Nro.136 tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

“Pese a los intentos de reanimación por parte de efectivos policiales que estaban afectados al control de urnas, y de otros policías que acudieron al lugar, y aunque fue asistido por una emergencia médica, dejó de existir momentos después”, detallaron las autoridades al medio local.

17.00 Votó casi el 70% del electorado

La ministra de la Corte Electoral Ana Lía Piñeyrúa informó que pasadas las 16:00 horas, alrededor del 70% del electorado ya había acudido a las urnas. Según Piñeyrúa, el 69,9% votó en Montevideo y el resto lo hizo en el interior del país.

En total, las personas habilitadas para votar son 2.727.120, según información previa que dio la Corte Electoral. El horario para votar es hasta las 19:30 horas en todos los circuitos a nivel nacional, que son en total 7.225.

Funcionarios de casilla preparan la urna previo al inicio de las elecciones nacionales en una escuela, en la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay, el 27 de octubre de 2024. [e]MARTIN ZABALA - XinHua

16.30 Lacalle Pou: “la transición será ordenada”

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, votó en la ciudad de Canelones, diciendo estar seguro de que la transición será “ordenada” con quienquiera que sea el candidato elegido para sucederlo al frente del país y alabando su “hermosa democracia”.

El presidente insistió en la “civilización” que existe en Uruguay y afirmó que, sea cual sea el resultado, seguirá en contacto con todos los candidatos que participen en la votación.

“Un poco lo que les decía hace unos meses, hoy empieza a cambiar el gobierno de alguna manera, con lo que son 125 días que quedan por delante. Hasta el 28 de febrero vamos a estar como el primer día”, dijo.

“Va a ser una transición bien ordenada con el gobierno electo. Nuestra democracia no sé si es única pero es nuestra y es muy linda. De cada lugar del país, de cada situación social, económica, cultural todos van a las urnas a votar. A veces no lo valoramos tanto, pero cuando uno ve en otros países, ver a la gente junta tomando mate, repartiendo listas es algo que me emociona mucho”, agregó.

Votamos en el circuito núm 16 en el Instituto de Formación Docente, del departamento de Canelones. pic.twitter.com/IqL44VMObm — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) October 27, 2024

16.20 Pepe Mujica reconoció la apatía de la jornada electoral

El expresidente José “Pepe” Mujica fue uno de los primeros en sufragar al arrancar la consulta. El exmandatario llegó a una escuela del vecindario Cerro de la capital uruguaya en silla de ruedas y ayudado por algunos colaboradores.

En declaraciones a los periodistas tras depositar su voto, Mujica, uno de los líderes históricos del tradicional bloque izquierdista Frente Amplio, lamentó que la campaña para estos comicios estuvo “un poco distraída” y reafirmó su compromiso con la democracia.

“Tenemos que apuntalar a la democracia, no porque sea perfecta, pero porque hasta ahora los humanos no hemos inventado nada mejor”, afirmó.

Reconoció además la apatía que dominó durante la campaña y opinó que conquistar el interés de los electores más jóvenes es un reto que deberá enfrentar la clase política. “Si los jóvenes no se prenden estamos fritos, si no se prenden es porque no los enamoramos, es porque damos asco, si hay propuestas que los enamore los gurises (chicos) van a estar”.

El expresidente uruguayo, José Mujica, emite su voto durante las elecciones nacionales 2024 [e]MARTIN ZABALA - XinHua

16.00 ¿Qué dicen las encuestas?

A pocos días de la votación, las principales encuestas colocaron como favoritos al izquierdista Yamandú Orsi y su compañera de fórmula Carolina Cosse y al opositor Frente Amplio con más de un 40% de intención de voto.

A continuación, aparece Álvaro Delgado, candidato del Partido Nacional, con entre un 20% y 24% del apoyo y, en tercer lugar, Andrés Ojeda, abanderado del conservador Partido Colorado, con entre 12% y 17%.

Los dos principales contendientes votaron entrada la mañana. Orsi depositó su voto en una escuela técnica de Canelones, su fortín político y situado a unos 50 kilómetros de Montevideo, y pidió a los ciudadanos celebrar esta jornada electoral “como una fiesta, no como una guerra”.

Delgado, por su parte, fue con su familia al Club Banco República, situado en el barrio Pocitos de la capital uruguaya, para sufragar y afirmó sentirse “emocionado y confiado” de que la gente “votará por la continuidad”, mientras agradeció la militancia, “sobre todo de los jóvenes”.

El candidato presidencial de Uruguay por el partido Frente Amplio, Yamandu Orsi, hace gestos mientras emite su voto durante las elecciones presidenciales y legislativas en Canelones, Uruguay, el 27 de octubre de 2024. EITAN ABRAMOVICH - AFP

Agencia AP, ANSA, Reuters y diario El País (Uruguay)

LA NACION