Enigma: alertan por misteriosos paquetes con semillas que provienen de China

Ciudadanos de más de 30 estados norteamericanos recibieron correspondencia que no habían solicitado y que lleva el sello del correo oficial chino Crédito: CNN

Es una situación extraña que todavía las autoridades no han podido dilucidar. En una treintena de estados de los Estados Unidos hay personas que recibieron en sus domicilios particulares, a través del correo, paquetes que contienen semillas que supuestamente provienen de China. Una correspondencia que, además, nunca habían solicitado.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) se mostró alerta por esta situación y recomendó a los que reciben esos paquetes que no los abran y que, por supuesto, no planten las semillas que contienen.

Según el propio USDA, y de acuerdo con las fotos compartidas por los diferentes departamentos estatales de agricultura de los lugares donde se recibieron los extraños paquetes, estos envíos parecen provenir de China.

Las semillas podrían ser de especies invasoras, que generarían un gran daño al medio ambiente estadounidense Crédito: Twitter

De acuerdo con lo informado por la cadena CNN, las etiquetas que acompañan este producto -con caracteres chinos- son del correo de China (China Post), que es el servicio de correspondencia oficial del país asiático. Además, algunas etiquetas de los envíos que recibieron ciudadanos norteamericanos señalaban que dentro del sobre había bisutería, pero esto no era así.

Especies invasoras

En todos los casos, dentro de la correspondencia había semillas embaladas en bolsitas de plástico transparente. Las autoridades estadounidenses señalaron que podrían tratarse de especies de plantas invasoras, e instaron a que, quienes las reciben, no intenten plantarlas.

"Las especies invasoras pueden causar estragos en el medio ambiente, ya que desplazan o destruyen plantas e insectos nativos y dañan severamente los cultivos", señaló en un comunicado el Departamento de Agricultura de Virginia, uno de los más de 30 estados que recibieron las semillas.

Wang Wenbin, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo en una conferencia de prensa el pasado martes que se falsificaron las etiquetas de las direcciones. A su vez, solicitó al servicio postal estadounidense (USPS) que le enviara algunos de los paquetes, para realizar en el país asiático los análisis pertinentes.

La oficina de correo de los Estados Unidos analiza aún si va a enviar algunos de los paquetes a su supuesto lugar de origen.

Otra hipótesis: estafa "de cepillo"

Además de la idea de que se puede tratar de semillas invasoras, otra de las hipótesis que hay detrás de los misteriosos envíos es que puede tratarse de una estafa conocida como brushing o "cepillado".

Autoridades chinas dijeron que las etiquetas del correo postal de ese país fueron flasificadas Crédito: CNN

Se trata de una treta comercial al borde de lo legal que consiste en enviar a personas artículos que no solicitaron para luego escribir, en nombre de esas personas, reseñas positivas del producto recibido en sitios especializados.

De este modo, con las altas calificaciones de los supuestos usuarios, el artículo en cuestión se posiciona en los primeros lugares entre las marcas recomendadas, y con ello aumenta las ventas.

Las reseñas positivas podrían ser para cualquier producto, más allá del artículo que recibió el destinatario. Por ello, las autoridades sospechan que algunas personas recibieron paquetes con la etiqueta de joyería -o bisutería-, cuando en realidad contenían semillas. Lo que sucede, explicaron, es que las semillas son más livianas y por ende más baratas para enviar.

"Cuando la gente recibe un paquete que no ordenó, esa estafa es una de las primeras cosas que sospechamos"; señaló a CNN Katherine Hutt, vocera del Better Business Bureau (BBB).

Pero hasta ahora, eso es solo una teoría. El USDA señaló que su Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (Aphis) estaba investigando la situación junto con el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional, otras agencias federales, departamentos de agricultura estatales y el BBB.

Recomendaciones

En tanto, la USDA envió a los que reciben estos extraños paquetes una serie de recomendaciones. Básicamente, estas personas deben comunicarse de inmediato con el regulador estatal de plantas o sanidad vegetal.

La correspondencia también podría relacionarse con un tipo de estafa comercial conocida como "de cepillo" o "cepillado", que busca generar comentarios positivos sobre un producto para aumentar las ventas Crédito: CNN

Tanto el empaque como el contenido deben mantenerse intactos. No se debe abrir la bolsita con las semillas, ni tirarlo a la basura, para que no terminen en un lugar donde puedan echar raíces.

Con respecto de la teoría de estafa, las autoridades alertaron a los receptores del producto que averigüen que sus datos personales no hayan sido comprometidos. Especialmente, recomiendan revisar extractos bancarios, tarjetas de crédito y otras facturas para asegurarse que la información no haya sido utilizada para realizar compras o extracciones no autorizadas.