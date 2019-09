Entrevista exclusiva: las definiciones de Máxima en su diálogo con LA NACION

Máxima, con Antonio Guterres Fuente: AP

NUEVA YORK.- Cuando entra a una sala, todos giran para mirarla. Su altura, su pelo rubio, sus gestos. Son los movimientos de una reina, la reina Máxima de Holanda. Con un vestido estampado en tonos violetas y azules, la soberana que conquistó al mundo con su carisma y afectuoso trato recibió a LA NACION para dar su primera entrevista exclusiva con un medio argentino en más de un año.

En el cuarto piso de un edificio ubicado cerca de la Quinta Avenida, en Manhattan, la reina Máxima detuvo su apretada agenda en el marco de la septuagésima cuarta Asamblea General de las Naciones Unidas para hablar con este medio y dar detalles sobre los avances de su trabajo por la inclusión financiera.

Este año se celebra el décimo aniversario del rol de la Reina como Asesora Especial de las Naciones Unidas (UNSGSA, por sus siglas en inglés): gracias a su trabajo y al de su equipo, más de 1,2 mil millones de personas a nivel global han ingresado al sistema financiero. "Hemos tenido resultados; personas en todo el mundo ahora tienen acceso al sistema financiero y, por eso, ahora tienen acceso a la posibilidad de ahorrar, a la posibilidad de protegerse contra un shock externo -ya sea una enfermedad o una sequía-; poder hacer pagos, poder invertir en una compañía y generar ingresos", dijo Máxima.

El sol otoñal se permitía ingresar por la ventana a su izquierda, y su luz irradiaba a través de sus aros colgantes de colores que bailaban al compás de sus respuestas. Rápida de pensamientos para contestar, la reina se mostró muy elocuente al pedir que no se le hicieran preguntas de política argentina y continuó por hablar de su trabajo como UNSGSA. Según detalló, la tecnología ha tenido un rol muy importante en el avance global de la materia financiera. "Pero eso significa que tenemos que cambiar muchas regulaciones", señaló, y detalló que la Argentina está siendo parte de estos avances, al igual que otros países en el mundo.

Cómo acompañar a las mujeres

En el último tiempo, la reina Máxima ha destacado que, entre los grupos de personas que más compromisos necesitan, están las mujeres. La soberana recordó que en la última Cumbre del G-20 en Osaka, Japón, uno de los temas que se debatió es la creación de programas específicos para mujeres. "Tenemos una brecha de género que asciende al 9%, y se queda ahí. Por supuesto, los últimos años más mujeres han tenido más acceso, pero seguimos teniendo una brecha que nos da la conclusión de que tenemos que tener políticas y programas más específicos para las mujeres", señaló.

La reina Máxima ha reiterado en múltiples oportunidades su compromiso con el género y ha destacado cuáles son los desafíos que atraviesan para poder insertarse en el mundo financiero. En esa sala con sillones de un gris aterciopelado y una biblioteca llena de libros artísticos, la Reina explicó que se debe observar cuáles son los cambios que se deben hacer en productos financieros para adaptar las necesidades de las mujeres en el mundo. "Debemos, también, ver cómo fomentar el empoderamiento económico de las mujeres en parte no financieras, como puede ser tener una cédula de identidad, en muchos países no tienen acceso". En este sentido, la reina Máxima también explicó que se debe continuar con el desarrollo de coaching y tutores para fomentar e incentivar su crecimiento en todo sentido.

Máxima, durante la asamblea de la ONU Fuente: AP

Con el objetivo futuro puesto en las 1,7 mil millones de personas que todavía se encuentran fuera del sistema financiero, la Reina Máxima habló acerca de las barreras que todavía restan superar para asegurar que no sólo se trate de inclusión, sino de una mejor calidad de vida. "Tenemos que siempre proteger al consumidor. Tenemos que mejorar las vidas de la gente, no es una cuestión de dar servicios financieros, sino dar buenos servicios financieros", dijo, y añadió: "Eso es una cuestión que estamos teniendo no sólo en los países en desarrollo, sino en los países desarrollados".

Su enorme sonrisa no desapareció ni un segundo. Su porte y compostura serena le sirvieron para transmitir la enorme responsabilidad que siente por hacer -junto a sus aliados del universo público y privado- un mundo mejor. Y es que gracias a su trabajo, la Reina Máxima ha conseguido el apoyo colaborativo de grandes socios como el CEO de Master Card, Ajaypal Singh Banga y el CEO de PayPal Dan Shulman. "La salud financiera es un tema que está teniendo más y más importantancia en todo el mundo, por eso es importante desarrollar productos que realmente ayuden a la gente", dijo, y añadió: Para los próximos diez años para llegar a esos 1,7 mil millones de personas, la salud financiera es muy importante y, también, empezar a mirar otros aspectos de desarrollo, como la amenaza del cambio climático. Cómo podemos ayudar a la gente a protegerse esos efectos y a prepararse mejor".

Ayer, acompañada por el secretario general António Guterres, la soberana participó de un evento que conmemoró sus diez años como Asesora Especial de las Naciones Unidas. Frente a un centenar de personas, entre ellos, líderes de la política internacional, sector privado y público, la Reina Máxima celebró resultados y recibió varios minutos en aplausos por su trabajo. Ante la mirada atenta de su marido, el rey Guillermo de Holanda, sonrió y se comprometió a seguir trabajando por incluir a todo el mundo en el universo financiero.

FInalizada la entrevista con LA NACION, la argentina que se convirtió en reina bajó en ascensor junto al equipo de seguridad, asesores y esta periodista para dirigirse a su próxima cita oficial. Con un "Chau, muchas gracias", se despidió con calidez para seguir su ruta en Nueva York.