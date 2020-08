Una mujer encontró un esqueleto en la habitación de su hermano desaparecido hace cinco años Crédito: Newsflash

Una mujer entró al cuarto de su hermano desaparecido para limpiarlo y encontró un esqueleto. Según la policía, los restos son humanos. El impactante hallazgo sucedió en el pueblo japonés de Kasuagai.

El hombre, identificado como Sumio Suenaga, desapareció en 2015 cuando tenía 66 años y, de acuerdo a lo publicado por el Daily Star, vivía junto a su hermana y hermano menor. Si bien Sumio había desaparecido hace cinco años, recién en 2016 los hermanos denunciaron el hecho.

La policía japonesa determinó que los restos eran humanos Crédito: Newsflash

El fin de semana pasado, la hermana de Sumio, que tiene 69 años, decidió que quería utilizar la habitación del hombre desaparecido, así que se dispuso a limpiarla.

Al poco tiempo de comenzar la limpieza, descubrió algo espeluznante: un esqueleto sin ropa. "Encontré algo que creo que son huesos humanos", informó a la policía, quienes confirmaron que se trataba de un cadáver humano. Si bien no lograron determinar el género y la edad, creen que es probable que se trate de Sumio.

La casa donde vivían los hermanos no es grande, lo que hace que el episodio sea más confuso. Además, cuando se denunció la desaparición, los hermanos dijeron que Sumio: "No ha vuelto a casa en más de un año", lo que significa que lo vieron salir del inmueble. Sin embargo, es probable que los tres tuvieran horarios diferentes, por lo que es posible que hayan asumido que si Sumio no estaba, era porque había salido. Las autoridades están investigando el caso para determinar la forma en que murió la persona encontrada en la habitación.