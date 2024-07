Escándalo real: la princesa de Dubái se divorció de un jeque por Instagram

Escuchar

DUBÁI.- La princesa Mahra Sheikha, de 30 años y una de los 30 hijos del emir de Dubái, Mohammed bin Rashid al-Maktoum, anunció su ruptura con el jeque Mana al-Maktoum. Para comunicar esta noticia, realizó una publicación en Instagram, en la que le contó a sus más de 500.000 seguidores que puso fin a su matrimonio con el empresario por supuestas relaciones con otras mujeres.

“Querido marido, como estás ocupado con otras compañeras, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuídate. Tu exesposa”, escribió en sus redes sociales con un directo mensaje al jeque. La repetición se debe a una práctica llamada triple talaq, que le permite a los hombres divorciarse efectivamente con solo pronunciar las palabras.

Inmediatamente, la publicación se llenó de comentarios cuestionando una presunta infidelidad por parte del jeque Al-Maktoum y miles de mensajes femeninos de apoyo a la princesa.

Algunos comentarios de usuarios de Instagram especulan con la posibilidad de que la cuenta de Sheikha Mahra haya sido hackeada, ya que no hubo ninguna comunicación oficial al respecto. El gobierno de Dubái y la embajada de Emiratos Árabes Unidos en Londres no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Por su parte, el ahora exmarido de la princesa de Dubái no realizó ningún comentario público, Ni tampoco algún miembro de su familia.

La noticia tiene lugar apenas unos meses después del primer aniversario de bodas. Fue en marzo de 2023 cuando la pareja anunciaba públicamente su compromiso a través de medios de comunicación árabes. Ya en junio de ese mismo año, la hija del primer ministro de Emiratos Árabes Unidos daba el “sí quiero” con el jeque Al-Maktoum.

Aunque la boda tuvo lugar en junio, poco se supo del enlace matrimonial en un lujoso evento en el Dubái World Trade Center.

En mayo pasado, la princesa y el jeque decidieron ir un paso más allá en su matrimonio y le dieron la bienvenida a su primer hijo. Poco se conoce sobre el pequeño, pero la hija del emir publicó una imagen el día de su nacimiento.

Princesa influencer

Mahra Sheika es la menor de 30 hermanos, hijos del emir de Dubái. Ella nació fruto del matrimonio con la griega Zoe Grigorakos y es toda una celebridad en el país árabe.

Está considerada toda una influencer y es la invitada estrella de los principales eventos sociales que se celebran en su país natal. Se convirtió en una embajadora de la cultura local y también en una gran defensora de las tradiciones, por lo que siempre muestra la abaya, una túnica larga hasta los pies que ha sabido modernizar al llevarla en diferentes colores y estampados.

Desde la cuenta de la jequesa Mahra se eliminaron todas las imágenes de su ahora exmarido, a pesar de mantener las fotos propias en el casamiento.

De todas maneras, en el nombre oficial que figura en la biografía de su cuenta sigue figurando el apellido de casada.

¿Qué es la triple talaq?

La ley personal musulmana para asuntos y disputas familiares permite, entre otras cosas, la práctica conocida como “triple talaq”, según la cual los hombres pueden divorciarse simplemente diciendo la palabra tres veces. No necesariamente de forma consecutiva, sino en cualquier momento y por cualquier medio, incluido el teléfono, un mensaje de texto o una publicación en las redes sociales.

Aunque se ha practicado durante décadas por los hombres de esta cultura, la “triple talaq” unilateral e inmediata posiciona a las mujeres musulmanas en una situación de vulnerabilidad total en la que pueden ser descartadas simplemente con pronunciar unas palabras.

Agencia AP y BBC Mundo

LA NACION