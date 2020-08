Escocia: un bebé de 10 meses está en coma luego de haber ingerido detergente

Según los médicos, el niño se recuperará, pero aún no saben cuánto tardará ni los efectos de la intoxicación en el largo plazo Crédito: Daily Record.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de agosto de 2020 • 13:13

Un bebé de 10 meses está en coma después de morder una cápsula de detergente líquido. Sucedió el viernes pasado en Escocia. Según los médicos, el niño sobrevivirá, aunque aún no se sabe cuánto tardará la recuperación, dado que los químicos tóxicos le quemaron el estómago y le hincharon los pulmones.

El pequeño Pearce Shepherd ingirió parte del contenido mientras estaba de espaldas a su madre, según publicó el diario Daily Record. Melissa Cairney, de 27 años, estaba en la casa con su marido y sus otros cuatro hijos, todos mayores que Pearce, cuando se produjo el accidente.

Pearce Shepherd está en coma inducido desde el viernes pasado Crédito: Daily Record.

La mujer estaba lavando la ropa, cuando se dio vuelta y vio al bebé sosteniendo la cápsula en su boca. "Estaba en la cocina preparando la cena y lavando la ropa. Todos los niños estaban cerca. Una de las tabletas debe haber caído al piso y antes de darme cuenta, Pearce la agarró y la pinchó. Todo sucedió demasiado rápido", contó Cairney, quien inmediatamente llamó a emergencias. Le dijeron que la ambulancia podía demorar hasta una hora, por lo que decidió llevarlo a un centro médico en auto junto al padre del bebé.

Pearce fue ingresado de urgencia en el Royal Hospital for Children en Glasgow. En el camino, comenzó a vomitar y a tener diarrea severa. "Se volvió flojo y me miró, pero fue como si estuviera muerto detrás de los ojos. Estaba gritándole constantemente para asegurarme de que todavía estaba despierto. No sabía lo que estaba pasando. Me sentí impotente", relató la madre.

Accidentalmente, mordió una cápsula de detergente que le quemó el estómago Crédito: Daily Record.

Los médicos lo pusieron en coma inducido y, tras una endoscopía, descubrieron que su estómago había sido quemado por los químicos tóxicos. Las toxinas causaron que el sistema respiratorio de Pearce se hinchara. De acuerdo a los médicos, es probable que el bebé sobreviva, pero no saben cuánto tiempo le tomará recuperarse o cuáles serán los efectos a largo plazo.

Melissa aprovechó para generar conciencia. "No puedo creer lo peligrosa que puede ser una cantidad tan pequeña del líquido. Sé que los productos son venenosos, pero no pensé que podían poner a mi bebé en coma. Queremos crear conciencia y asegurarnos de que esto no le pase a ninguna otra familia", completó.