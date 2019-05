Rescatistas en el caño por el cual cayó el niño Fuente: Archivo

A más de tres meses de que Julen Roselló fuera encontrado muerto tras caer en un pozo dentro de una finca en Totalán, en España, David Serrano, dueño del terreno, rompió el silencio. El hombre aseguró que su vida es un calvario, que los padres del pequeño dejaron de hablarle y sostuvo que no es el único responsable del trágico final.

En una entrevista con El cierre digital, el hombre de 36 años dijo: "Asumo mi parte de responsabilidad, la que marque la ley, pero de ahí a que sea yo el único culpable hay un trecho muy largo, creo que cada uno debería hacer examen de conciencia y reconocer su responsabilidad".

Cuando le preguntaron si sabía de la existencia del pozo de más de 100 metros de profundidad, respondió: "No, si yo hubiera sabido que allí había un peligro no voy con nadie y mucho menos con mi niña, que tiene dos años. Yo aparqué en la única explanada que hay allí y expliqué que el terreno era inclinado y había que tener cuidado con los niños. En la zona había un escalón de 40 centímetros, un montón de arena y bloques de hormigón".

Luego explicó por qué cree que el pozo estaba así. Según aseguró, el pocero "reconoció que estaba mal tapado porque pensaba que había riesgo de impago porque no encontró agua y lo dejó a medio tapar. En otro que sí encontró agua, se lo pagué a 27 euros el metro y éste era a 12 euros el metro excavado. A esas declaraciones no se les ha dado importancia. Yo puse unos canutillos unos días antes para taparlo".

"Les dije que lo cuidaran"

Serrano no niega sus responsabilidades. "Yo no me exculpo de lo que tenga responsabilidad, lo que diga la Justicia será lo importante, pero yo creo que todos tenemos nuestra parte compartida, el pocero por no tapar aquello, los padres del niño y yo, que dije muy claramente que iba a hacer de comer y que estuviesen pendientes de los niños porque no es un terreno llano, tiene pendiente y es muy irregular. De hecho, es el propio José (padre de Julien) quien decide poner al niño en ese lugar porque ahí estaba llano y el niño jugaba".

"Julen echó a correr muy rápido en dirección al pozo, mi mujer Adriana intentó interponerse y José echó a correr y gritó '¡Julen, no!' Mi mujer lo vio caer y llora todos los días por ello. Tiene esa imagen metida en los ojos. Por eso cuando se especulaba con la posibilidad de que no estuviera allí sufríamos mucho. Pero su primo (José) le ha retirado la palabra, creo que ellos están en otra película y me parece que como padres deberían querer toda la verdad y empeñarse en buscarla", se lamentó el hombre.

El lugar de la perforación al que accedió un helicóptero de rescate Fuente: AFP

La relación con los Roselló se rompió tras la muerte del niño, aseguró el hombre: "Mi mujer era la madrina de su primer niño (que también muripo) y José y yo tenemos el mismo tatuaje con la imagen de su primer hijo. Entraban mucho en casa, José llegó a decir que consideraba a mi mujer como su hermana, la madre de José, tía de mi mujer, también venía a visitarnos. Pero de la noche al día dejaron de hablarnos. Primero bloquearon a Adriana (su mujer) en WhastApp y luego a los dos en todas sus redes sociales. Dijo su abogada que no llegamos juntos al juzgado, pero omite que les llevamos a su despacho el día que iban a declarar y que luego los recogió mi hermano mayor en su coche cuando salieron".

"No sé cómo puede cambiar alguien tanto en dos meses. Está claro que me dan mucha pena porque han tenido dos desgracias grandes en 20 meses, pero como he dicho su actitud y comportamiento de ahora no me parece normal. Esto es un barrio pequeño, nos cruzamos por la calle y ni nos miramos. Todo esto me supera, me parece triste y tremendo a la vez. José ha pedido que quien le hable a él no me hable a mí y al revés", se lamentó.