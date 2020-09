Un hombre volcó en su kayak mientras navegaba en un lago y estuvo a punto de morir ahogado. De repente, un grupo de sacerdotes a bordo de un bar flotante apareció para rescatarlo

Un hombre estuvo a punto de morir ahogado luego de que su kayak volcara en el lago George, en Nueva York. El aventurero había empezado a preocuparse por su seguridad cuando un grupo de hombres apareció para salvarlo. Lo curioso de la historia es que los héroes no eran otros deportistas, sino un grupo de sacerdotes que se encontraban en una fiesta organizada en un bar flotante.

Jimmy MacDonald es un boxeador amateur que vive en Nueva York, Estados Unidos. En los últimos días fue con su esposa y sus hijastros al lago George y se dedicó a remar con su kayak. La idea, según contó luego a WNYT-TV, era "meditar y sacarse algunas fotos". Todo iba bien hasta que, en determinado momento, se dio cuenta de que su kayak se había alejado más de lo esperado. Al intentar regresar, MacDonald no tuvo éxito: la corriente había crecido y le costaba remar.

Después de unos minutos de intentarlo, el kayak del boxeador se volcó. A medida que pasaba el tiempo, su preocupación crecía: nadar era complicado y apenas podía mantenerse a flote con un chaleco salvavidas que le quedaba grande y se había atascado en su cuello.

"Un par de personas se me acercaron y me preguntaron si necesitaba ayuda, pero era demasiado orgulloso como para aceptar", dijo MacDonald a Glens Falls Living. "Después me di cuenta de que la orilla estaba demasiado lejos y no iba a poder llegar yo solo. Pensé que iba a morir. No podía hacer nada y deseaba haber pedido ayuda antes. Agitaba la mano y le pedía a Dios que me ayudara. Pensé de verdad que me iba a ahogar, pero entonces, por el rabillo del ojo vi un bar Tiki flotante", añadió.

A bordo del bar flotante se acercaron varios Padres Paulistas, un grupo de sacerdotes que habían participado de un retiro católico en el lago. Cuando vieron el remo de Maldonald a la deriva y escucharon los pedidos de ayuda, decidieron acercarse y subir al hombre al barco. "¡Fuimos invitados a este viaje gratis y no bebimos demasiado, por lo que estábamos listos para un rescate en cualquier momento!", dijo el presidente de los Padres Paulistas.