Catalina Botero, integrante del nuevo consejo de Facebook

Rafael Mathus Ruiz Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de mayo de 2020 • 11:04

WASHINGTON.- A Catalina Botero le gusta la analogía entre el nuevo Consejo de Supervisión de Facebook, un órgano integrado por 20 figuras que decidirá qué se deja, y qué se baja de la red social, con una Corte Suprema. De todos modos, aclara: "Nosotros no podemos ser una policía de la verdad" . Botero, relatora para la libertad de expresión en América latina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 2008 y 2014, es una de las cuatro personas que presidirán el nuevo Consejo, un poder innovador que puede trazar el futuro de Internet.

"Es un modelo único, novedosísimo, y es un experimento muy arriesgado para la compañía", describe Botero en una entrevista con LA NACION . "Estamos haciendo una apuesta por evitar o la mala regulación de las empresas, o la censura de los Estados, para mantener Internet como la conocemos", afirma la abogada colombiana, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Bogotá.

Bajo un fuerte escrutinio, Facebook creó el Consejo para resolver las preguntas más sensibles y complejas sobre la libertad de expresión en la red, qué contenido se debe eliminar, y cuál se debe dejar, y por qué. El Consejo tiene garantías institucionales similares a las del poder judicial, compara Botero, y está arraigado en tres principios: independencia, transparencia y diversidad. El Consejo se financiará con un fondo autónomo de 130 millones de dólares, fuera del control de la empresa que dirige Mark Zuckerberg, difundirá sus decisiones y argumentos -"Todo va a ser público", anticipa Botero-, y estará integrado por 20 figuras globales, con mandato por tres años.

-¿Cuál es el objetivo del Consejo?

-Cada uno tiene las razones para estar ahí, pero el objetivo central es mostrar que un modelo de autoregulacion, con un consejo independiente, es posible. El modelo de regulacion de las plataformas es malo. Las plataformas no saben hacer eso en los casos mas graves, pueden hacerlo en los casos cotidianos, pero en los graves no lo saben hacer. Y el modelo alternativo, que es la regulación estatal, es peor porque es entregarle al Estado la posibilidad de decidir lo que tú puedes decir o no en Internet. Entonces la apuesta es porque funcione un modelo totalmente alternativo, que es el modelo de autoregulación, con un consejo independiente de la compañía. Es la única forma de que haya verdadera autoregulación, porque el Consejo no tiene en cuenta los intereses del negocio de la empresa. Para nosotros lo importante es aplicar los principios del derecho internacional y los derechos humanos para ver si un contenido tiene que quedarse o no, y si Facebook hizo bien su tarea. Esa es la apuesta. Que haya un modelo de autoregulación regido por las normas internacionales de derechos humanos con un consejo independiente que funcione. Es una buena respuesta a lo que se quejan de que la moderación es mala, y la alternativa a que la haga el Estado.

-¿No se puede confiar en los usuarios para ese trabajo?

-Tú puedes confiar en los usuarios en un cierto tipo de contenidos, contenidos que no son particularmente ofensivos, donde puedes tener en países muy polarizados de lado y lado que están diciendo cosas contradictorias y tienes a un moderador de contenidos de 24 años sentado en la India, en Bombay, y realmente no entiende el impacto del contenido en un determinado contexto. Entonces para contenidos que no son dramáticos, que no son urgentes o casos que no son emblemáticos, creo que si, que puedes confiar en los usuarios. De hecho, todas estas plataformas tienen en el fondo una idea muy optimista del ser humano. Son antropológicamente optimistas, entonces confían en el usuario, en la capacidad de las personas de discernir lo que es verdad y lo que es mentira. Pero lo que está claro es que hay casos dramáticos donde eso ha fallado, y necesitas gente experta en moderación de contenidos, en libertad de expresión, en derechos humanos, en derechos digitales que luego de una deliberación y de comprensión del contexto tome una decisión en esos casos más emblemáticos.

Catalina Botero, co-presidenta del Consejo de Supervisión Crédito: Gentilieza Universidad Los Andes

-¿Cómo planean elegir esos casos?

-Los casos pueden llegar al Consejo de dos maneras. O porque Facebook lo remite, o porque los usuarios no están de acuerdo con una decisión de Facebook. Son las dos entradas al Consejo. O Facebook envía casos o los usuarios apelan decisiones de Facebook. Una de las primeras tareas del Consejo es definir los criterios de selección de casos. Algunos que creo que van a estar son los casos de discurso de odio, de incitación a la violencia que pueden generar pérdida de vidas humanas. Yo diría que claramente eso son algunos de los casos que, por lo menos, van a ser considerados. Y lo que puede hacer el Consejo es recoger grupos de casos. Hay un comité, que tenemos que conformar, que es el comité de selección, que filtrará los casos de conformidad con los criterios que defina el Consejo.

-¿Cómo tomarán las decisiones?

- La idea es que haya consenso. Pero si no hay consenso, se vota. Somos 20 personas, esas 20 personas rotamos en el comité de selección. Los casos se asignan a paneles de cinco personas. En cada panel, hay un líder que estudia el caso en profundidad y hace una propuesta, y luego se delibera sobre ese caso. Por consenso, sino por mayoría, se llega a una propuesta, y se somete a todo el panel. Todo el panel revisa la propuesta, y si la mayoría del Consejo no objeta la propuesta, el caso queda decidido.

-¿Funcionan como una Corte Suprema?

-Si. Creo que la analogía es muy buena.

-¿Cómo planean abordar la controversia por avisos políticos con información falsa?

-En la órbita del Consejo está, en principio, toda la información que no sea información directa o comunicación privada entre dos personas, y por eso no está WhatsApp o Messenger, o información abiertamente ilegal, como la pornografía infantil o la venta de un arma prohibida. Todo eso no entra, ni la información ilegal o los mensajes directos. Todo lo demás, entra. Pero tenemos que definir los criterios. Uno de los temas más controvertidos es la moderación de avisos políticos. Nosotros sabemos eso, y sabemos que tenemos enfrentar ese problema. Pero tenemos que decidirlo como board, y será uno de los temas de discusión sin duda que vamos a tener. Pero como no hemos empezado a operar, muchas de las respuestas de los temas difíciles todavía no existen. ¿Cuándo van a estar? Creo que al final del verano boreal, finales de agosto, septiembre, tiene que estar resueltos esos problemas difíciles, y los mecanismos para la deliberación interna.

Uno de los temas más controvertidos es la moderación de avisos políticos. Nosotros sabemos eso, y sabemos que tenemos enfrentar ese problema.

-¿Lo definirán antes de que la campaña de Estados Unidos llegue a su pico?

-El Consejo no ha deliberado sobre eso, pero creo que es bastante probable que tengamos que definirlo antes. Nos hemos reunido una sola vez, en donde nos presentamos, cada uno dijo quien era, y definimos el lanzamiento.

-¿Pueden decirle a Facebook que deje publicar avisos políticos?

-No. Nosotros no podemos decirle a Facebook que cambie sus políticas. Podemos recomendarle que cambie sus políticas. El Consejo tiene dos funciones. La primera es la decisión de casos concretos. Si es un caso concreto de un aviso político, ese caso podría llegar al Consejo y el Consejo decidiría sobre ese caso específico, no sobre toda la política de los avisos. Ahí Facebook si tiene que atender lo que le pida el Consejo. Luego hay otra competencia, que es la recomendación para reformar sus políticas. Esa no es obligatoria para Facebook, pero es pública. Y ahí el Consejo si puede hacer recomendaciones sobre ese tema, o sobre cualquier otro.

-¿Qué pasa ante un aviso ofensivo, o tiene información falsa?

- Tienes que distinguir entre la información falsa, y la información falsa que puede generar un daño sustantivo en la vida o la integridad de otra persona . El Consejo va a tener que hacer esa distinción. A mi no me gustaría decir que va a decidir el Consejo, porque no sé. Y tampoco me gustaría meterme en un caso específico, porque hay un código de conducto similar a los judiciales donde tú no puedes avanzar opiniones sobre casos específicos. Lo que si te puedo decir es que cualquier información que pueda generar un daño sobre un derecho humano, un daño sustantivo en la vida real, y grave, esa información puede ser conocida por el Consejo. Ahora, si la información es simplemente falsa, Facebook normalmente la lleva a los fact checkers , y pone una etiqueta diciendo si la información es verdadera o falsa. Todo el tema de political ads tiene una regulación específica, distinta. Nosotros podemos revisar esa regulación, hacer recomendaciones sobre esa regulación, y tendremos que ver cuál es el mecanismo para conocer esos casos teniendo en cuenta esa regulación. Pero es algo que no hemos discutido.

Tienes que distinguir entre la información falsa, y la información falsa que puede generar un daño sustantivo en la vida o la integridad de otra persona

-¿Sus decisiones serán como una sentencia, que sientan jurisprudencia?

-Para el Consejo, si. Pero para Facebook, no. Nosotros tendríamos que volver a conocer otro caso, tendríamos que conocer todos los casos, y reiterarle de manera permanente que mantenga esa información o baje esa información. Ahora, como es público, Facebook también tiene que cuidarse. Puede tener un costo reputacional muy alto tomar decisiones en contra de precedentes claros que el Consejo ha definido, porque para eso es que crea el Consejo. Porque reconoce que tiene esa fragilidad, que no tiene la capacidad para tomar decisiones en casos tan difíciles.

-¿Qué planean hacer con las fake news ?

-Es una decisión que tiene que tomar el Consejo. Pero si me permites mi opinión personal, yo creo que las noticias falsas o la desinformación en principio no violan el derecho internacional de los derechos humanos. Nosotros no podemos ser una policía de la verdad. Nosotros no vamos a decidir si algo es verdadero o es falso para que salga o permanezca en la plataforma. A mi me parece bueno el remedio de que haya unos fact checkers y etiqueten una información. Ahí no interviene el Consejo. Lo que está haciendo Facebook, que a mi me parece bien y me parece que hay que reforzar, es que haya fact checkers autónomos que etiqueten esa información y le permita a los usuarios saber que es falsa, y además castigue la visibilidad. En principio, eso es lo que hay que hacer con las noticias falsas. Ahora, si es una noticia falsa que puede causar un daño, ahí Facebook tiene otra regla que para mi es buena. Por ejemplo, la información de los antivacunas. No solo en alguno casos ponen que es falso, que no tiene evidencia científica ni empírica, sino que cuando demuestran que en una cierta comunidad hay una epidemia de sarampión porque los antivacunas tienen éxito, en esos casos, donde la información produce un daño efectivo en la vida real de las personas, dan de baja la información. A mi me parece que solo puedes dar de baja la información cuando pasa eso, cuando esa información puede ser decisiva para producir un daño sustancial en la vida real de las personas, y no hay ningún otro mecanismo para evitar ese daño. Eso son los casos difíciles que le Consejo tendrá que decidir, y cada miembro tendrá sus criterios y por eso es tan importante una deliberación plural y diversa.

-Hay conflictos entre libertad de expresión y otros derechos, ¿cómo abordarán ese conflicto?

- Las decisiones del Consejo no le van a gustar a todo el mundo. Y en un mundo polarizado, en donde el debate se reduce a si la persona concuerda conmigo entonces lo hizo bien, y si no concuerda conmigo entonces lo hizo mal, e inmediatamente yo lo estigmatizo, pues va a ser muy difícil que los grupos más extremos razonen adecuadamente, o deliberen razonablemente sobre las decisiones del Consejo. Sabemos que los grupos más extremos no van a estar de acuerdo con todas las decisiones. Eso está clarísimo. La mayoría de las personas que pertenecemos a este Consejo hemos estado expuestas a eso durante una parte importante de nuestras vidas. Sabemos que tenemos que atender al derecho internacional de los derechos humanos, que es la medida adecuada para decidir si la información debe permanecer o no. Son discusiones difíciles que se resuelven con toda la batería que ha construido el derecho internacional de los derechos humanos durante los últimos 50 años. Entonces no es dejar la información que le guste o no a un grupo, es dejar la información que no viole el derecho internacional de los derechos humanos.

-¿Qué pasa si Facebook se pelea con el Consejo?

-No puede revocar el fondo o los nombramientos de ninguna de las personas del Consejo, y tendría un costo reputacional. Es lo novedoso, que creó un órgano que no puede controlar, y va a tomar decisiones finales y definitivas para Facebook. No es algo a lo que Facebook esté acostumbrado, y entonces claro que seguramente va a haber roces. Tenemos el deber de cumplir con los derechos de los usuarios y de las normas de los derechos humanos, y no de responder a las inquietudes de Facebook.

-¿Pueden recomendar cambios en las reglas de privacidad?

-Sólo en lo que tiene que ver con moderación de contenidos, no en la manera como Facebook custodia los datos personales. No está dentro de la competencia del Consejo. Es un territorio para el cual no tenemos competencia.

-¿Cómo crees que su trabajo cambiará las redes sociales?

-Creo que el impacto es más sobre el mantenimiento de la estructura de Internet. No creo que tengamos un impacto sobre la forma en la cual la gente interactúa de Internet. Seguro los casos serán discutidos, en la academia o comunidades específicas, pero no necesariamente cambiarán la forma en la cual 3000 millones de usuarios interactúan en Internet. Con esto no quiero decir que no haya ningún tipo de incidencia. Si en una cierta comunidad se adopta una regla de contenido que dice que un contenido es inadmisible, si cambia la forma de interactuar en esa comunidad. Lo que si creo que va a hacer es proteger ciertos derechos amenazados con un discurso ofensivo o violento, y evitar la censura estatal, es decir, mostrar que un modelo alternativo de protección de derechos es posible, mientras al mismo tiempo se protege la arquitectura de Internet, se protege todo el potencial democratizador de Internet. Estamos haciendo una apuesta por evitar o la mala regulación de las empresas, o la censura de los Estados para mantener Internet como la conocemos hoy.