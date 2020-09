Edward X. Young Crédito: Rafael Mathus Ruiz

MIDDLETOWN, Pensilvania.- El idilio está intacto. El entusiasmo perdura. Es más: parece vigorizado, encendido como nunca. La devoción de los seguidores más fieles de Donald Trump, su "base", persiste inmune a la debacle de la economía, la pandemia del coronavirus -de hecho, algunos hablan de una "plandemia" porque creen que todo fue orquestado-, sus escándalos, las mentiras o lo que sea que digan los medios o sus detractores. Su lealtad desconoce límites: para ellos, Trump es el mejor presidente de la historia.

"Es el primer presidente súper héroe y estrella de rock. Es el verdadero Tony Stark. Lo deberían llamar Presidente Ironman", define Edward X. Young, 61 años. Después cambia el tono, y un poco más serio, dice que Trump fue enviado por Dios. "No es perfecto, es un pecador. Pero lee la biblia, tampoco lo eran Moisés, Abraham o cualquiera de los apóstoles. Donald Trump fue el único con el coraje para desafiar la tiranía de la corrección política, y con la fuerza para frenar al progresismo", despacha.

Young es uno de los miles de fervientes devotos de Trump que viajó hasta Middletown, Pensilvania, para uno de sus actos de campaña más multitudinarios desde que la pandemia llegó a Estados Unidos. Lleva una docena de botones trumpistas en su campera -uno muestra una foto del hijo menor de Trump, Barron, con la frase "Barron 2052"-, zapatillas con los colores de Estados Unidos donde se lee "Trump", una gorra blanca con la leyenda Make America Great Again y viste una remera que dice: "¡Cubrí la silla!", el nuevo grito de campaña trumpista por la Corte Suprema y la nominación de la jueza Amy Coney Barrett.

Erik Wayne Crédito: Rafael Mathus Ruiz

"Libertad contra comunismo"

"Es la elección más importante de mi vida. Si Trump no es reelecto, el país se hunde", dice Young. "Es libertad contra comunismo. Si Trump pierde, el país va a ser comunista. Va a dejar de existir. Trump no solo es el salvador de Estados Unidos, es el salvador del mundo. Si Estados Unidos cae, todos los países libres van a caer como dominó. Es eso", cierra.

Young viajó de noche para quedar en primera fila en el acto. Otros llegaron de madrugada, desde Nueva Jersey, Boston, Maryland y de otros pueblos y ciudades de Pensilvania, y esperaron sentados en sillas plegables durante todo el día encerrados entre vallas en un estacionamiento, solo para poder estar cerca del escenario y ver de cerca a Trump detrás del atril presidencial. Apenas dejaron su lugar para buscar comida, o ir a los baños químicos, o comprar parafernalia trumpista en los puestos ambulantes, donde ahora se ve una oferta muchísimo más amplia que hace cuatro años: banderas que muestran a Trump como Rambo, buzos, gorras, remeras -una con Trump orinando el logo de CNN-, botones -"Dios, Armas y Trump", decía uno-, muñecos, y también barbijos, aunque la mayoría de la gente iba con la cara descubierta.

Tom, un vendedor de 59 años, dijo que la presidencia de Trump es la mejor que vio en su vida, "por lejos", y cuando salta el tema de sus escándalos repite una pregunta que se escucha entre trumpistas desde hace cuatro años: "¿Por qué Hillary no está en la cárcel? ¡Borró 32.000 emails!". Ante la pregunta de qué es lo que más valora del gobierno trumpista, saca un fajo de billetes de su bolsillo, y responde: "Esto".

"Plandemia"

April Starshine, 30 años, no votó en 2016 porque no estaba interesada en política, aunque dice que se sentía demócrata y progresista. "Hasta que nos pegó la 'plandemia'", dice, y luego explica: "Todo fue planeado. Fue probablemente un acuerdo entre el gobierno de Barack Obama y el laboratorio de Wuhan en China. Lo hicieron en todo el mundo. No podían apuntar solo a Estados Unidos porque sería sospechoso, entonces apuntaron a todo el mundo. Y están tratando de hacer a los países comunistas, socialistas. Están tratando de hacer que Estados Unidos sea comunista. Este no es un país comunista".

April Starshine Crédito: Rafael Mathus Ruiz

"Trump pone a Estados Unidos primero. Le importa la libertad, la constitución. ¡Lo nominaron dos veces al premio Nobel de la paz! Es fantástico, lo amo. Es un gran presidente", cierra.

Sus seguidores lo idolatran y repiten calcadas algunas de sus frases, creen lo que dice, y están convencidos de que ganará. Lo esperaron durante más de tres horas desde que abrieron las puertas del hangar donde se hizo el acto, en el aeropuerto internacional de Harrisburg, la mayoría de pie. Los parlantes retumbaron con canciones de Queen, Michael Jackson, Billy Joel, Elton John, David Bowie, Phill Collins, hasta que el avión presidencial descendió, la multitud levantó los celulares al aire, y Donald Trump bajó las escaleras con "Dios bendiga a Estados Unidos" de fondo, una de sus canciones de cabecera. La gente lo recibió con el grito: "¡Cuatro años más!¡Cuatro años más!". La larga espera había llegado a su fin. Pero el sonido del acto falló: el volumen bajó, y atrás la voz de Trump apenas se escuchó. "¡Suban el volumen!¡Suban el volumen!", empezó a gritar la gente ubicada detrás de la tarima de la prensa. El sonido nunca mejoró, y la mitad del público escuchó apenas una voz fina a lo lejos. Una fina lluvia había empezado a car antes de que Trump aterrizara. Pese a todo, la gente se quedó.

Darianna Thompson Crédito: Rafael Mathus Ruiz

"Es el mejor presidente de todos los tiempos. De todos los tiempos. T-o-d-o-s", dice Darianna Thompson, 51 años. Como otros, deshilacha a sus detractores. Lleva una gorra roja con la segunda leyenda trumpista, Keep America Great, y una remera que dice "Adorable Deplorable". Apenas termina de elogiar a Trump -"Es 100% mejor que Ronald Reagan", compara-, carga contra el papa Francisco porque "es un socialista, cree que si hacés plata tenés que regalarla".

"Si JFK estuviera vivo, y viera a Donald Trump y viera a Joe Biden pensaría que el partido republicano murió, que Donald Trump es el candidato demócrata y que Joe Biden es el candidato del partido comunista. Eso es lo que pienso. Llévalo al banco. Es lo que pensarían Abraham Lincoln, los padres fundadores. Que hay un partido demócrata, y un partido comunista", sentencia Darianna. Cierra con su ranking personal de los mejore mandatarios de la historia: Trump, Lincoln y Reagan.

"Las políticas son más importantes que la personalidad"

Jordan Senkbeil, 29 años, es uno de los muy pocos afroamericanos que se ve en la multitud. Votó por Barack Obama, por Hillary Clinton, y este año votará por Trump. Era su primer rally. "La está rompiendo, es genial para Estados Unidos, está cumpliendo con todas sus promesas, así que ya sabés, ¡cuatro años más!", celebra. "No tengo nada malo para decir. Para mi, las políticas son más importante que la personalidad. Sus políticas son sólidas", insiste. Se ríe de las críticas a Trump por la pandemia, dice que Obama es "un corrupto, un criminal", critica las protestas contra el racismo -"Es todo caos y violencia", sigue- y al movimiento Black Lives Matter, y niega rotundamente que Trump sea racista: "Es un relato falso".

Jordan Senkbeil Crédito: Rafael Mathus Ruiz

Erik Wayne, 70 años, manejó desde Nueva Jersey con a una amiga para escuchar a Trump. Wayne llevaba una gorra con la clásica leyenda trumpista, pero escrita en ruso, una parodia al Rusiagate. Habían llegado a la una de la tarde, y pasaron toda la tarde pie hasta el final del discurso de Trump, pasadas las nueve. "En toda mi vida nunca he visto nada como esto", dijo Wayne, quien ha ido a media docena de acto del magnate. Entusiasmado, miró a la multitud, y dijo: "Ahora incluso se ve más gente que hace cuatro años".

