Francia prohibirá el sacrificio de pollitos y regulará la castración de lechones

Los pollitos macho son sacrificados por productores ya que tienen una menor producción de carne Crédito: Shutterstock

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de enero de 2020 • 15:08

El ministro de agricultura de Francia, Didier Guillaume, anunció que a partir de 2021 su país prohibirá dos prácticas controvertidas: el sacrificio de pollos machos y la castración de lechones sin anestesia, medida largamente reclamadas por activistas del bienestar animal.

Actualmente, 50 millones de pollitos son sacrificados en Francia todos los años y la cifra asciende a 7 mil millones en todo el mundo. El motivo es exclusivamente económico: los pollitos machos no proporcionan huevos y su crecimiento es más lento que el de las gallinas, motivo por el cual se los considera inadecuados para la producción de carne.

Los métodos utilizados por productores para sacrificar enormes cantidades de pollos van desde asfixiarlos con dióxido de carbono, hasta triturarlos o electrocutarlos, siempre durante las primeras 72 horas de vida.

Activistas por los derechos de los animales celebraron la iniciativa, aunque la consideraron insuficiente

Guillaume anunció que los productores tendrán permitido continuar con esta práctica hasta fines de 2021, momento para el cual espera tener desarrollado un método que permita a los avicultores determinar el género de un embrión de pollo antes de que nazca. Actualmente, la única forma de hacerlo es perforando el huevo, para tomar una muestra y analizarla, un método inviable a escala industrial.

Suiza y Alemania ya lo prohibieron

El año pasado, Suiza y Alemania recogieron el reclamo de los activistas por el bienestar animal y prohibieron la práctica, sin embargo, en el país germano el Poder Judicial permitió a los productores continuar con la matanza hasta que se desarrolle un método que permita determinar el sexo del embrión en el huevo. De esta forma, Francia y Alemania trabajan conjuntamente para desarrollar esta tecnología.

Castración de lechones

El ministro Guillaume, también anunció que a partir de 2021 tampoco se permitirán más castración de lechones sin anestesia y que su cartera "publicará textos reglamentarios en las próximas semanas para avanzar hacia prohibición de prácticas dolorosas en la cría de animales".

La castración de los lechones permite obtener cerdos más grasos, evitando el mal olor que el animal no castrado emite durante la cocción. "Hemos trabajado con veterinarios listos para desarrollar un protocolo para el manejo integral del dolor", dijo Guillaume.

Reacción de los activistas

Organizaciones que pelean por el bienestar animal celebraron la iniciativa, aunque consideran que se deben tomar medidas más profundas.

En diálogo con AFP, Anissa Putois, integrante de People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) afirmó: "Son un paso en la dirección correcta, pero aún son insuficientes". Por su parte, el grupo francés de protección animal L214 dijo que las medidas "no son ambiciosas" y que nada se dice sobre "cómo salir de la cría intensiva de animales".