VATICANO (AFP).- El papa Francisco brindó este miércoles en el Vaticano su tradicional mensaje de bendición "Urbi et orbi" ("a la ciudad de Roma y al mundo", en latín) en su séptima Navidad en el cargo.

El soberano pontífice, quien el 17 de diciembre celebró sus 83 años, pronunció su discurso al mediodía (hora local), frente a miles de fieles en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano.

Durante su discurso, Francisco pidió "esperanza para todo el continente americano, donde diversas naciones están pasando un periodo de agitaciones sociales y políticas".

El pontífice tuvo en concreto unas palabras para Venezuela, pidiendo que "el pequeño Niño de Belén reanime al querido pueblo venezolano", y que este reciba "el auxilio que necesita".

Francisco alabó además "los esfuerzos" de quienes luchan por lograr la justicia y la reconciliación" en el continente.

Además, Francisco llamó a la comunidad internacional a "garantizar la seguridad en Oriente Medio, particularmente en Siria". Y llamó también a lograr una solución a la crisis política en el Líbano, país de "armoniosa coexistencia", mientras denunció la acción de los "grupos extremistas en el continente africano".

Esta bendición, "Urbi et orbi", se realiza dos veces al año, en Semana Santa y Navidad.

Homilía de Navidad

Durante su tradicional homilía de Navidad, el martes por la noche, el pontífice enfatizó la importancia del amor "incondicional" y "libre" frente a la lógica del mercado.

"La Navidad nos recuerda que Dios sigue amando a todos, incluso a los peores", dijo mientras celebraba la misa de la noche de Navidad en la Basílica de San Pedro, en Roma.

"Su amor es incondicional" y "gratis" incluso si alguien tiene "ideas equivocadas", insistió el papa, subrayando que es "la gratuidad" de este tipo de amor lo que "propaga paz y alegría".

"No esperemos a que nuestro prójimo se vuelva bueno para hacerle el bien, que la Iglesia sea perfecta para amarla, que otros nos consideren para serviles. Comencemos los primeros", dijo Jorge Bergoglio

"Cambio de era"

El sábado, durante sus votos a la Curia -el gobierno de la Iglesia- el Papa había adoptado un tono alarmista sobre la pérdida de influencia del catolicismo.

"Ya no estamos en cristiandad, ¡ya no estamos! Ya no somos los únicos en producir cultura, ni los primeros ni los más escuchados", dijo, a la vez que pidió un "cambio de era" que obligue a un "cambio de mentalidad pastoral".