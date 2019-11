Francisco: "Lo que está sucediendo en Chile me asusta"

"Lo que está sucediendo en Chile me asusta", admitió el Papa en la conferencia de prensa que concedió en el vuelo de 12 horas y media que lo trajo de regreso de una gira en el sudeste asiático, que incluyó Tailandia y Japón. Crédito: Reuters

Elisabetta Piqué 26 de noviembre de 2019

ROMA.- " Lo que está sucediendo en Chile me asusta". Lo admitió el Papa en la habitual conferencia de prensa que concedió en el vuelo de 12 horas y media que lo trajo hoy de regreso de una intensa gira en el sudeste asiático, que incluyó Tailandia y Japón.

En una conferencia de prensa de una hora, ante una pregunta sobre la situación "en llamas" en la que se encuentran varios países de América latina, su continente, Francisco prefirió no dar definiciones porque aún no es capaz de hacer un análisis total sobre la situación. Pero sí reconoció una preocupación especial por Chile.

Sin mencionar los violentos estallidos sociales que hubo en Ecuador, Chile, Bolivia y últimamente, Colombia, Francisco contó que un conocido le comentó que " la situación hoy en América Latina se parece a la de 1974-1980", según una transcripción de Vatican News, el portal del Vaticano.

"En Chile, la Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay con Strössner, y creo también Bolivia... tenían la Operación Cóndor en aquel momento... Una situación en llamas", dijo. "Pero no sé si es un problema que se le parece o es otro, realmente no puedo hacer el análisis de eso en este momento", siguió. "Es cierto que no hay declaraciones precisamente de paz. Lo que está sucediendo en Chile me asusta, porque Chile está saliendo de un problema de abusos que ha causado tanto sufrimiento y ahora un problema de este tipo que no entendemos bien. Pero está en llamas y debemos buscar el diálogo y también el análisis. Todavía no he encontrado un análisis bien realizado de la situación en América Latina y también hay gobiernos débiles, muy débiles, que no han logrado poner orden y paz, y por eso llegamos a esta situación", afirmó.

Ante una pregunta sobre una mediación del hoy exiliado expresidente de Bolivia, Evo Morales, el Papa reiteró la disposición de la Santa Sede a ayudar a la paz y al diálogo en toda la región y recordó su mediación en Venezuela. Pero fue muy cuidadoso: "Es una cosa un poco extraña, pero no quisiera decir una palabra de más porque soy incompetente y no he estudiado bien y sinceramente no entiendo bien", se excusó.

"La olla fue destapada desde adentro"

En una conferencia en la que se mostró en muy buena forma pese a una gira agotadora y contestó ocho preguntas, el Papa también respondió sobre el escándalo financiero que estalló a principios de octubre en el Vaticano. Entonces, por orden del promotor de justicia, la gendarmería del Vaticano por primera vez allanó oficinas de la Secretaría de Estado y de la Autoridad de Información Financiera (AIF) y suspendió a cinco funcionarios. Esto ocurrió luego de salir a la luz irregularidades en una operación millonaria, relativa a la compra de un inmueble en Londres, realizada con dinero del Óbolo de San Pedro, formado por donaciones destinadas a los pobres.

" Han hecho cosas que no parecen limpias", admitió Francisco, que destacó, sin embargo, que fue " la primera vez que en el Vaticano la olla fue destapada desde adentro". "La denuncia no vino de afuera", subrayó, al explicar que esto ocurrió gracias a la reforma de la metodología económica comenzada por su predecesor, Benedicto XVI y que él siguió. "Fue el revisor interno de las cuentas el que dijo 'acá hay algo sucio, algo que no funciona'. Le dije si estaba seguro, me dijo que sí, me mostró las pruebas. Y me preguntó qué hacer y yo le dije que había una justicia vaticana y que fuera al promotor de justicia", detalló. "Yo me quedé contento porque significa que hoy la administración vaticana tiene los recursos para esclarecer las cosas feas que suceden adentro", agregó, al precisar que fue el promotor de justicia quien en su momento le pidió permiso para realizar los allanamientos, sin precedente, en la Secretaría de Estado.

Francisco también adelantó que pronto comenzarán los interrogatorios de los cinco funcionarios suspendidos "porque había indicios de corrupción". Entre ellos los más importantes son el director de la AIF, Tommaso Di Ruzza y don Mauro Carlino, sacerdote que fue durante años el secretario del cardenal Angelo Becciu, exsustituto de la Secretaría de Estado. Como en otras ocasiones, destacó la importancia también en este caso del principio de presunción de inocencia.

El IOR, hoy un ejemplo

"No le doy gracias a Dios porque hay corrupción, sino porque el sistema interno funciona", también dijo el exarzobispo de Buenos Aires, que destacó los progresos habidos en la administración. En este sentido, puso como ejemplo al Instituto para las Obras de Religión (IOR), que "hoy es aceptado por todas los bancos y puede actuar como los bancos italianos, algo que no se podía el año pasado". "Son progresos", subrayó. Adelantó, por otro lado, que, tal como había anunciado el Vaticano, nombrará en breve al nuevo presidente de la AIF, que reemplazará a René Bruelhart, directivo importante que renunció la semana pasada, una salida que causó ruido. " Ya encontré el sucesor, un magistrado de altísimo nivel financiero nacional e internacional", precisó.

Muy contento por el éxito de una viaje a dos países de mayoría budista, donde los católicos son minoría, Francisco no ocultó su entusiasmo por la sabiduría oriental que pudo apreciar en Tailandia y Japón. " Creo que a nosotros, los occidentales, nos haría bien frenarnos un poco, estudiar esta sabiduría. Ante la cultura del apuro, el frenar un poco. Creo que nosotros necesitaríamos esto", dijo.

Reiteró su convicción de que " el uso de las armas nucleares", así como su posesión, es "inmoral" y adelantó que esto deberá ser sumado al Catecismo de la Iglesia católica. Por otro lado, hablando sobre las plantas nucleares, aseguró que se superaron los límites y constató que aún hoy no se ha alcanzado la seguridad total, al recordar los desastres de Fukishama de 2011, en Japón y de Chernobyl de 1986, en Ucrania. "Yo, es una opinión personal, no usaría la energía nuclear hasta que no tengamos una seguridad total del uso", sentenció.