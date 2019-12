Piñera, ayer, tras la firma de la convocatoria al plebiscito Crédito: DPA

Dijo que los abusos a los DD.HH. serán investigados; convocó al referéndum constitucional del 26 de abril

SANTIAGO, Chile.- "No me expresé en forma suficientemente precisa". El presidente chileno, Sebastián Piñera, optó ayer por el repliegue y salió al paso de la polémica que generó la viralización de una entrevista en la que afirmó que "muchos de los videos" sobre violaciones de los derechos humanos son "falsos, fueron filmados afuera o tergiversados", el mismo día que firmó el decreto para convocar al plebiscito constitucional del 26 de abril.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el presidente abordó las múltiples reacciones que generaron las declaraciones que realizó en CNN en Español el 11 de diciembre. Desde su propio sector hubo severas críticas a sus dichos y el mandatario, incluso, fue refutado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

"Al referirme a ciertas fake news, no me expresé en forma suficientemente precisa, provocando interpretaciones que no representan mi pensamiento. Las violaciones de derechos humanos deben ser condenadas siempre, por todos y en toda circunstancia, y nunca tolerar la impunidad", sostuvo Piñera en un mensaje en sus redes sociales.

El presidente también aprovechó la instancia para profundizar la posición de su gobierno frente a los cuestionamientos por la severa represión en que han incurrido las fuerzas del orden durante el estallido social.

Diversos informes de organismos internacionales, como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y una oficina especializada de la ONU, han sido lapidarios sobre el manejo de La Moneda y acusaron a la administración de "uso excesivo o innecesario de la fuerza" y de "tortura, maltratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias".

"En estas semanas han hecho muchas recomendaciones, algunas de ellas las habíamos implementado mucho antes de estas últimas semanas, otras las estamos implementando ahora, y apreciamos el aporte de esos organismos", planteó.

"Lamentablemente hubo abusos, atropellos y violaciones de derechos humanos de nuestros compatriotas. Como gobierno nos hemos preocupado de que todas esas denuncias, todos esos antecedentes se pongan a disposición de la Fiscalía Nacional para que investigue como corresponde y para que posteriormente sean los tribunales de justicia los que juzguen de acuerdo con la ley, como corresponde en una democracia y un Estado de Derecho", añadió Piñera, que por último también garantizó ayuda a las víctimas.

"Y también como gobierno estamos comprometidos a apoyar a las víctimas de atropellos o abusos de derechos humanos, ayudarlas a recuperar su salud, ayudarlas a aliviar su dolor, ayudarlas a reintegrarse a la sociedad, porque estoy convencido de que el valor del respeto a los derechos humanos de todos vive profundamente en el alma y en el corazón de todos los chilenos", manifestó el gobernante.

Como ha sido una constante durante los viernes de las últimas semanas, en la céntrica Plaza Italia se realizaron manifestaciones, aunque sin la masividad de los primeros días del estallido. El próximo lunes se habilitará la estación San Pablo, una de las estaciones del subte más emblemáticas, que fue destruida el 18 de octubre. En tanto, el comercio experimentó una leve alza en sus ventas durante la semana prenavideña, aunque en las calles muchas vitrinas continúan protegidas por planchas de madera y metal para blindarse de los ataques.

En ese contexto, el propio Piñera encabezó en La Moneda la convocatoria del plebiscito de 26 de abril de 2020, que determinará si los chilenos aprueban o rechazan la idea de redactar una nueva Carta Fundamental que reemplace a la creada en 1980, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, y también determinar el mecanismo que se utilizará para dicho proceso.

El presidente estuvo acompañado por parte de su gabinete, en una puesta en escena que incluyó una suerte de votación simbólica tras firmar el decreto supremo que estableció el referéndum. Además, Piñera insistió en el rol de garante que tendrá el gobierno, e hizo un llamado para incentivar la participación ciudadana, al cristalizar una de las solicitudes claves del movimiento social.

"Las sociedades civilizadas resuelven sus diferencias en el marco de la Constitución, y por ello es importante tomar la importancia del proceso. [La nueva Carta Magna] tiene que ser el gran marco de unidad y de estabilidad para nuestra sociedad", valoró el gobernante.