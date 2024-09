Fuerte testimonio de un exempleado clave de OceanGate que había alertado sobre los peligros del Titan

Escuchar

NUEVA YORK.- Un empleado clave que calificó de inseguro el sumergible experimental Titán, dijo este martes que frecuentemente discutía con el cofundador de la compañía porque sentía que la compañía estaba comprometida solo con ganar dinero.

David Lochridge, exdirector de operaciones de OceanGate, es uno de los testigos más esperados en comparecer ante una comisión que intenta determinar qué causó la implosión del Titán en su camino hacia los restos del Titanic el año pasado, que mató a las cinco personas que iban a bordo. Su testimonio se hizo eco del de otros exempleados que hablaron el lunes, uno de los cuales describió al director de OceanGate, Stockton Rush, como una persona volátil y con la que era difícil trabajar.

“La idea detrás de la empresa era ganar dinero”, dijo Lochridge. “Había muy poco en el campo de la ciencia”.

Rush estaba entre las cinco personas que murieron en la implosión. OceanGate era el propietario del Titán y lo llevó en varias inmersiones al Titanic desde 2021.

El testimonio de Lochridge comenzó un día después de que otros testigos pintaran una imagen de una empresa en problemas que estaba impaciente por lanzar al agua su embarcación de diseño poco convencional. El accidente desencadenó un debate mundial sobre el futuro de la exploración submarina privada.

Lochridge se incorporó a la empresa a mediados de la década de 2010 como ingeniero veterano y piloto de sumergibles y dijo que rápidamente se sintió utilizado para dar credibilidad científica a la empresa. Dijo que sentía que la empresa lo estaba vendiendo como parte del proyecto “para que la gente viniera y pagara dinero”, y eso no le sentó bien.

“Me sentía como un muñeco de exhibición”, dijo. “La empresa me obligaba a pararme allí y dar charlas. Era difícil. Tenía que subir y hacer presentaciones. Todo eso”.

Tym Catterson, segundo desde la derecha, contratista de OceanGate, habla con familiares de la tragedia del Titán después de que su testimonio terminara en una audiencia de investigación de la Guardia Costera sobre las causas de la implosión de un sumergible experimental que se dirigía a los restos del Titanic Mic Smith - FR2 AP

Lochridge hizo referencia a un informe de 2018 en el que planteó cuestiones de seguridad sobre las operaciones de OceanGate y afirmó que con todos los problemas de seguridad que vio “no había forma de que aprobara esto”.

Cuando se le preguntó si tenía confianza en el modo en que se estaba construyendo el Titán, dijo: “Ninguna confianza en absoluto”.

En aquel momento, la rotación de personal era muy alta, afirmó Lochridge, y los directivos desestimaron sus preocupaciones porque estaban más centradas en “malas decisiones de ingeniería” y en el deseo de llegar al Titanic lo antes posible y empezar a ganar dinero. Finalmente, fue despedido tras plantear sus preocupaciones sobre la seguridad, afirmó.

“No quería perder mi trabajo. Quería hacer el Titán, pero bucear de forma segura. También estaba en mi lista de cosas por hacer”, dijo.

OceanGate, con sede en el estado de Washington, suspendió sus operaciones después de la implosión.

El exdirector de ingeniería de OceanGate, Tony Nissen, dio inicio al testimonio del lunes diciendo a los investigadores que se sintió presionado para preparar el barco para bucear y se negó a pilotarlo para un viaje varios años antes del último viaje del Titán. Nissen trabajó en un prototipo de casco anterior a las expediciones del Titán. “No voy a entrar en esto”, afirmó Nissen haberle dicho a Rush.

Cuando se le preguntó si hubo presión para que Titán entrara al agua, Nissen respondió: “100%”.

Tony Nissen, izquierda, ingeniero jefe de OceanGate, habla con Gim Kang de la Guardia Costera después de su testimonio en una audiencia de investigación de la Guardia Costera sobre las causas de la implosión del sumergible experimental Mic Smith - FR2 AP

Pero cuando le preguntaron si sentía que la presión comprometía las decisiones de seguridad y las pruebas, Nissen hizo una pausa y luego respondió: “No. Y esa es una pregunta difícil de responder, porque, si se cuenta con un tiempo infinito y un presupuesto infinito, se pueden realizar pruebas infinitas”.

La exdirectora de finanzas y recursos humanos de OceanGate, Bonnie Carl, testificó el lunes que Lochridge había caracterizado al Titán como “inseguro”.

Los funcionarios de la Guardia Costera señalaron al comienzo de la audiencia que el sumergible no había sido evaluado de forma independiente, como es la práctica habitual. Eso y el diseño inusual del Titán lo sometieron al escrutinio de la comunidad de exploración submarina.

El fatídico viaje

Durante la última inmersión del sumergible el 18 de junio de 2023, la tripulación perdió contacto tras un intercambio de mensajes de texto sobre la profundidad y el peso del Titán mientras descendía. El barco de apoyo Polar Prince envió entonces mensajes repetidos preguntando si el Titán aún podía ver el barco en su pantalla de a bordo.

Uno de los últimos mensajes de la tripulación del Titán al Polar Prince antes de que el sumergible implosionara decía: “todo bien aquí”, según una recreación visual presentada anteriormente en la audiencia.

Cuando se informó que el sumergible se había retrasado, los rescatistas enviaron barcos, aviones y otros equipos a una zona a unos 700 kilómetros al sur de St. John’s, Terranova. Posteriormente se encontraron restos del Titán en el fondo del océano a unos 300 metros de la proa del Titanic, según informaron los funcionarios de la Guardia Costera.

Próximas audiencias

Según una lista elaborada por la Guardia Costera, en la audiencia están previstos el cofundador de OceanGate, el argentino Guillermo Sohnlein, y el exdirector científico, Steven Ross. También se espera que testifiquen numerosos funcionarios de la Guardia, científicos y funcionarios del gobierno y de la industria.

Entre los que no figuran en la lista de testigos de la audiencia se encuentra la viuda de Rush, Wendy Rush, directora de comunicaciones de la empresa. Cuando se preguntó sobre su ausencia, Melissa Leake, vocera de la Guardia Costera, dijo que no puede comentar sobre las razones particulares por las que se decide no citar a gente durante las investigaciones en curso.

OceanGate no tiene empleados a tiempo completo en este momento, pero estará representada por un abogado durante la audiencia, dijo la compañía en un comunicado. La compañía dijo que ha estado cooperando plenamente con las investigaciones de la Guardia Costera desde su comienzo.

El plazo inicial de la investigación era de un año, pero la investigación ya lleva más tiempo.

