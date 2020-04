El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) emitió un nuevo informe en el que cambió sus recomendaciones en relación con el uso de barbijos. Fuente: LA NACION

MADRID.- La discusión sobre el uso del barbijo y, en especial, sobre quién debe utilizarlo, se volvió uno de los debates principales que giran en torno a los cuidados para combatir el coronavirus . Ahora, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) emitió un nuevo informe en el que cambió sus recomendaciones en relación con el uso de barbijos.

Anteriormente se aconsejaba que lo utilizara el personal de salud y los enfermos con síntomas, pero ahora reconocieron que pueden resultar útiles para toda la población , especialmente a raíz de que las personas asintomáticas pueden contagiar el virus .

El informe destacó que el uso de mascarillas por parte de los sanitarios debe tener prioridad sobre el uso en la comunidad. " Se podría considerar la utilización comunitaria de mascarillas faciales , especialmente cuando se visitan espacios ocupados y cerrados, como supermercados, centros comerciales, o cuando se usa el transporte público, etc", agregó, según consignó el diario El País .

Especialistas del ECDC advirtieron que se trata de una medida complementaria y no de un reemplazo de las medidas preventivas establecidas, como el distanciamiento físico o la higiene de manos.

A su vez, alertaron que el correcto uso del barbijo es clave para que la medida resulte efectiva y no descartaron las mascarillas caseras. "Se podría considerar el uso de máscaras faciales no médicas hechas de varios materiales textiles, especialmente si, debido a problemas de suministro, se debe dar prioridad a las máscaras médicas para su uso como equipo de protección personal por parte de los sanitarios. Esto se basa en pruebas indirectas limitadas que respaldan el uso de máscaras faciales no médicas como medio de control de la fuente ", detalló el documento.

