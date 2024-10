Gisele Pelicot enfrentó a su marido en el juicio por violación: “¿Cómo pudiste traer a estos extraños a mi dormitorio?”

Escuchar

AVIÑÓN.- Gisele Pelicot, la mujer de 71 años que durante casi una década fue drogada por su marido para que decenas de desconocidos la violaran, volvió a subirse al estrado del tribunal de Aviñón este miércoles y, en una extensa y detallada declaración, incluso se dirigió a su exesposo, principal acusado de la causa.

Al comienzo de su declaración, Pelicot dijo que quería dirigirse a su marido, llamándolo Dominique, pero agregó que no quería mirarlo.

“Muchas veces me dije a mí misma lo afortunada que soy de tenerte a mi lado”, le dijo la víctima a Dominique Pelicot, y recordó cómo él la acompañó a citas con neurólogos y ginecólogos cuando pensó que estaba enferma, según consigna The Guardian en una nota Aviñón. “Me llevó al neurólogo, a los escáneres cuando estaba preocupada. También me acompañó al ginecólogo. Para mí, era alguien en quien confiaba plenamente”, expresó la mujer. Finalmente descubrió que los problemas que la aquejaban estaban vinculados con las drogas que él le escondía en su comida y bebida y con las violaciones que padecía mientras ella estaba inconsciente.

Gisele Pelicot llega al juzgado de Aviñón CHRISTOPHE SIMON - AFP

“¿Cómo pudo el hombre perfecto llegar a esto?”, dijo Gisele Pelicot, y luego se dirigió directamente a quien ahora ya es su exmarido: “¿Cómo pudiste traicionarme hasta este punto? ¿Cómo pudiste traer a estos extraños a mi dormitorio?”.

Desde el 2 de septiembre, el tribunal de Aviñón, en el sur de Francia, juzga a 51 hombres por violar a Gisele Pelicot, entre ellos, Dominique Pelicot. Se prevé que el juicio termine el 20 de diciembre.

Entre 2011 y 2020, el principal acusado administró a escondidas medicamentos a su esposa para dormirla y violarla junto a desconocidos contactados por internet.

Una mujer pasa junto a un mural en el que se lee "Gisele, las mujeres te agradecen" cerca del juzgado de Aviñón CHRISTOPHE SIMON - AFP

Los videos e imágenes de las agresiones sexuales, que el marido grabó durante una década y luego fueron hallados en sus dispositivos, fueron claves para identificar al resto de acusados que se enfrentan a hasta 20 años de prisión en este juicio, que dio la vuelta al mundo.

Algunos de esos videos y fotografías fueron expuestos al público y la prensa en el tribunal tras un pedido de Gisele Pelicot, quien al inicio del juicio se opuso a que este se celebrara a puerta cerrada para que “la vergüenza cambie de bando”.

Gisele Pelicot, quien ya había dado su testimonio en la primera semana del juicio, volvió al estrado este miércoles y se espera que vuelva a hacer nuevamente antes de que se conozca la sentencia.

“Quiero que todas las mujeres víctimas de violación, no sólo cuando han sido drogadas, la violación existe a todos los niveles, quiero que esas mujeres digan: ‘la señora Pelicot lo hizo, nosotras también podemos hacerlo’. Cuando te violan, hay vergüenza, y no nos corresponde a nosotras sentir vergüenza, les corresponde a ellos”, dijo en este nuevo testimonio.

“El perfil de un violador no es alguien que se encuentra en un estacionamiento a altas horas de la noche. Un violador también puede ser de la familia, entre nuestros amigos”, advirtió la mujer.

Gisele Pelicot sale de la sala del tribunal entre las sesiones del tribunal de Avignon para el juicio de su ex pareja Dominique Pelicot, acusado de drogarla durante casi diez años e invitar a desconocidos a violarla en su casa en Mazan CHRISTOPHE SIMON - AFP

“Cuando vi a uno de los acusados en el estrado la semana pasada, entró en mi dormitorio y en mi casa sin consentimiento. Este hombre, que vino a violar a una mujer de 57 años inconsciente, yo también soy madre y abuela... Podría haber sido su abuela”, dijo. “Soy una mujer totalmente destruida y no sé cómo puedo salir de esto”, agregó durante su fuerte testimonio.

“Es cierto que escucho a muchas mujeres y hombres decir que eres muy valiente. Yo digo que no es valentía, es voluntad y determinación de cambiar la sociedad”, dijo Gisele Pelicot.

Cuando fue consultada respecto de que acusados dijeron que la habían acariciado suavemente durante las supuestas agresiones y que, por tanto, esto no constituía una violación, Pelicot respondió que los hombres estaban mancillando a “una mujer inconsciente”.

“Para mí son violadores, siguen siendo violadores. La violación es violación”, remarcó.

A Pelicot también le preguntaron sobre un video con su marido, mostrado ante el tribunal, en el que se la escuchaba decir “Pará, pará, me duele” y hablar con una voz que no era “normal”, tal vez en el inicio de una sedación.

“¿Cree que hubo consentimiento?”, le preguntó el presidente del tribunal. “Fue una violación, por supuesto que fue una violación”, respondió la mujer.

¿Venganza?

Durante su testimonio, Gisele Pelicot habló de las relaciones extramatrimoniales dentro de su pareja.

El presidente del tribunal mencionó que uno de los acusados había dicho que Dominique Pelicot había hablado de actuar por venganza contra Gisele Pelicot por haber tenido un amante. Entonces, el magistrado le consultó a la víctima si ella había sentido un impulso particular de humillación por parte de su marido.

Este boceto judicial creado el 17 de septiembre de 2024 muestra al acusado Dominique Pelicot durante el juicio BENOIT PEYRUCQ - AFP

“A veces pensé que tal vez él nunca se recuperó del hecho de que yo había conocido a alguien en mi vida. A menudo me sentí responsable. Pensé: ¿no fue tal vez una venganza, porque él había sufrido mucho por esa aventura?”, dijo la mujer. “Pero esto fue años después, ya habíamos hablado de eso. Él también tenía aventuras”, agregó.

“El primer hombre que conocí era mi marido, el segundo era mi amante. Habíamos hablado de eso también”, dijo, sobre su matrimonio de 50 años.

Pelicot precisó que fue ella misma quien le había contado a su marido sobre su affaire. “Estaba en el baño. Él tenía dudas. Vio que yo no era la misma persona. Dijo: ‘Necesito saberlo’, y lo admití. Para él fue muy duro. No podía imaginarse ni por un momento que yo pudiera hacer eso”, contó.

Según su testimonio, aquel día de la confesión en el baño fue el mismo en el que, según había relatado la hija de ambos, Caroline, a los investigadores, ella había visto a su padre agarrar del cuello a su madre y decir que la mataría.

Dominique Pélicot, el hombre acusado de drogar a su mujer para que decenas de hombres la violaran

“[Caroline] Era una niña de ocho años, no miente, pero vio una escena en el baño cuando su padre vino hacia mí. Me sacudió por el cuello, eso es cierto”, dijo Gise Pelicot.

“Viví con él durante 50 años... No me habría quedado 50 años si se hubiera comportado como un bruto violento. Como todas las parejas, tuvimos discusiones. Pasamos por muchos desafíos, enfermedades, trabajo, dinero. Él no era un bruto. Nunca me golpeó... Este caso para mí es una incomprensión total. Nunca me hubiera imaginado que un hombre pudiera hacer esto”, agregó.

