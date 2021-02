La billetera de Paul Grisham estuvo tanto tiempo perdida en el fondo del mundo que se olvidó de ella. Fuente: AP

SAN DIEGO.- Cincuenta y tres años después, el hombre de San Diego de 91 años tiene la billetera junto con los recuerdos de su asignación de 13 meses como meteorólogo de la Armada en la Antártida en la década de 1960.

"Me quedé impresionado", dijo Paul Grisham a The San Diego Union-Tribune después de que la billetera fuera devuelta el sábado. "Hubo una larga serie de personas involucradas que me localizaron y me llevaron al suelo".

La billetera contenía su tarjeta de identificación de la Marina, licencia de conducir, una tarjeta de referencia de bolsillo sobre qué hacer durante un ataque atómico, biológico y químico, una tarjeta perforada de ración de cerveza, una declaración de retención de impuestos y recibos de giros postales enviados a su esposa.

Grisham, quien se crió en Douglas, Arizona, se alistó en la Marina en 1948. Se convirtió en técnico meteorológico y luego en meteorólogo.

Fue asignado a la Antártida como parte de la "Operación Deep Freeze", que apoyaba a científicos civiles, y fue enviado al continente helado en octubre de 1967. En ese momento, tenía 30 años y estaba casado y tenía dos niños pequeños.

Paul Grisham y su esposa Carole Salazar revisan su billetera y los artículos que había dentro cuando perdió la billetera en 1968 en su casa en la sección de San Carlos de San Diego, California.

"Bajé allí pateando y gritando", dijo al Union-Tribune.

En algún momento, mientras estaba en "The Ice", Grisham perdió la billetera, algo que luego se olvidó.

Fue encontrado detrás de un casillero en 2014 durante la demolición de un edificio en la estación McMurdo en la isla Ross de la Antártida. Pero encontrar a su dueño tomó correos electrónicos, mensajes de Facebook y cartas intercambiadas entre un grupo de detectives aficionados.

Stephen Decato y su hija Sarah Lindbergh, ambos de New Hampshire, y Bruce McKee de la fundación sin fines de lucro Indiana Spirit of '45 habían trabajado anteriormente para devolver un brazalete de identificación del servicio de la Marina a su propietario. Decato vio el brazalete en una tienda y lo compró. Su hija luego localizó la organización de tributo a los veteranos de McKee y su aviso en línea al respecto condujo al propietario original.

Decato había trabajado para una agencia que realiza investigaciones en la Antártida. Su exjefe, George Blaisdell, se enteró del episodio de la pulsera y decidió enviar a Decato dos carteras que se encontraron durante la demolición de McMurdo. Lindbergh volvió a ponerse en contacto con McKee, quien a su vez se puso en contacto con Gary Cox de la Asociación de Servicio Meteorológico Naval, un grupo que incluye a Grisham.

La segunda billetera fue devuelta a la familia de un hombre que murió en 2016.

Grisham dijo que es difícil comprender la inmensidad y la lejanía de la Antártida. Un lujo era un martini diario después del trabajo, y una vez a la semana se comunicaba con su esposa, Wilma, por transmisión de voz a través de operadores de radio de onda corta.

Grisham se retiró de la Marina en 1977 y vivió en Monterey, California, donde Wilma murió en 2000. Se volvió a casar con Carole Salazar de San Diego, en 2003.

Agencia AP

