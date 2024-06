Grupo Wagner: cómo Rusia controla los remanentes del grupo mercenario tras el motín contra Putin hace un año y la muerte de Prigozhin

Escuchar

Según expertos, Rusia logró desmantelar y reemplazar efectivamente al Grupo Wagner en el año que ha transcurrido desde que ese grupo paramiltar conmocionó al mundo al lanzar un motín contra el gobierno del Presidente Vladimir Putin.

El 23 de junio de 2023, el ya fallecido Yevgeny Prigozhin, quien era el líder del Grupo Wagner, cruzó desde Ucrania y se tomó con sus combatientes la ciudad rusa de Rostov. Esta toma ocurrió tras meses de crecientes tensiones entre el grupo paramilitar y los líderes en Moscú. Sus fuerzas se encaminaron hacia la capital rusa, sin encontrar nada de resistencia.

La “marcha de la justicia”, como la llamó Prigozhin, se acabó de forma abrupta al día siguiente cuando él mismo decidió terminar con el avance militar. Y apenas dos meses después, el avión donde viajaba Prigozhin y otros jefes del Grupo Wagner se estrelló causando la muerte de todos sus ocupantes. Eso puso el futuro del grupo en un estado de incertidumbre.

Sorcha Macleod, profesora de la Universidad de Copenhague y experta en grupos mercenarios, señala que los miembros de Wagner fueron dispersados alrededor de Rusia. “El grupo tal vez no exista en la forma exacta en que lo conocimos, pero una versión o incluso varias versiones del grupo, continúan existiendo”, le dijo a la BBC. “Lo que se ha visto es una especie de dispersión dentro del estado ruso que nadie está controlando en realidad”, agregó.

Para Macleod, el Grupo Wagner fue muy importante para Rusia en términos geopolíticos y económicos “por lo que es imposible que desaparezca de la noche a la mañana como algunos sugieren”. Por años, las fuerzas de Prigozhin jugaron un papel fundamental para las operaciones rusas en África y Siria.

En Moscú hay un monumento improvisado a Wagner, pero el aniversario del levantamiento del grupo transcurrió prácticamente sin incidentes GETTY IMAGES

Fuerza fundamental

Pero fue en Ucrania - mientras las fuerzas convencionales de Rusia luchaban por romper la defensa ucraniana- donde el grupo liderado por Prigozhin entró a jugar más fuerte. A lo largo de 2022 y a principios de 2023, el Grupo Wagner fue clave para conseguir algunas victorias.

Sus fuerzas -conformadas principalmente por exprisioneros- lograron tomars la ciudad ucraniana de Soledar, antes de quedarse atrincheradas por meses en la lucha por la ciudad de Bajmut. En su momento más álgido, Wagner tenía cerca de 50.000 mercenarios en Ucrania, de acuerdo al Consejo de Seguridad de la ONU.

Ahora, los expertos señalan que las operaciones en Ucrania fueron asumidas por otras unidades paramilitares. Un comandante que perteneció al Grupo Wagner le dijo a la BBC que a los mercenarios se les ordenó “unirse al ministerio de Defensa” o huir.

La inteligencia británica sugiere que algunas unidades de infantería fueron absorbidas por la Rosgvardia o Guardia Nacional Rusa, que fue establecida en 2016 y ha sido descrita como el “ejército privado” Putin. Está controlado por su exguardaespaldas Viktor Zolotov.

El ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que elementos del Grupo Wagner comenzaron a estar bajo el control de la Guardia Nacional en octubre de 2023. Llamadas “formaciones voluntarias”, las extropas Wagner fueron desplegadas con contratos de seis meses en Ucrania y de nueve meses en África, añadió.

Anton Yelizarov, un operador de vieja data de Wagner quien es señalado de adelantar sangrientas operaciones en Bajmut, apareció en un video confirmando su la integración a la Guardia Nacional Rusa.

En el video, que fue publicado en el canal de Telegram de una entidad cercana al grupo Wagner, Yelizarov dijo que había estado presente en la construcción de un campamento donde las tropas del Grupo Wagner “van a trabajar por el bien de Rusia” y se van a unir con la Guardia Nacional en una nueva formación.

Yevgeny Prigozhin murió en un accidente de avión dos meses después del motín de junio GETTY IMAGE.

Funcionarios británicos manifestaron que “la incorporación de importantes elementos del Grupo Wagner al cuerpo de voluntarios de la Guardia Nacional es un gran indicador de que Wagner se subordinó, de manera exitosa, al control del gobierno ruso”.

Una investigación de la BBC encontró que otros elementos del Grupo Wagner se habían unido al aliado de Putin en Chechenia, el presidente Ramzan Kadyrov y sus fuerzas Kadírovtsi.

Declive

Un ejemplo tangible que muestra lo que está pasando con el grupo es que su logo fue arrancado de una torre que habían ocupado en la ciudad de San Petersburgo. En los días después del motín, se dijo que Prigozhin había hecho un trato con Putin para enfocar las operaciones del grupo en África, en apoyar regímenes y asegurar recursos para Rusia.

Después de la muerte de Prigozhin, el viceministro de Defensa Yunus-Bek Yevkurov viajó por varios países de África, donde les aseguró a los funcionarios de estas naciones que los servicios que proveía el grupo no iban a desaparecer.

A principios de este mes, el Instituto Polaco de Asuntos Internacionales (PISM, por sus siglas en polaco) observó que tras la muerte de Prigozhin “la atención estatal de Rusia en África no solo no se debilitó, sino que se fortaleció”.

En febrero, la BBC obtuvo documentos que revelaban que Moscú estaba ofreciendo un “paquete de supervivencia del régimen” a cambio de poder acceder a importantes y estratégicos recursos naturales, un enfoque que antes era favorecido por el Grupo Wagner.

El plan lo estaba ofreciendo el llamado “grupo expedicionario” ruso –apodado Africa Corps– y comandado por el exgeneral de inteligencia militar ruso Andrey Averyanov.

Anteriormente, él había supervisado operaciones secretas especializadas en asesinatos selectivos y desestabilización de gobiernos extranjeros. Los expertos dijeron a la BBC que el Africa Corps reemplazó efectivamente a Wagner en África Occidental.

Muchos expertos señalan que el Grupo Wagner ya fue absorbido por parte del ministerio de Defensa y, en especial, por la Guardia Nacional GETTY IMAGES

En Telegram, esa unidad se jactaba de ofrecer a los reclutas salarios de hasta 110.000 rublos al mes (unos US$1.250) y servicio “bajo el liderazgo de comandantes competentes con amplia experiencia en combate”. En enero, anunció su primer despliegue de 100 tropas en Burkina Faso. Según informes, otras 100 llegaron a Níger en abril.

Ruslan Trad, analista de seguridad del Atlantic Council, dijo a la BBC que, en efecto, Wagner se convirtió en el Africa Corps y ahora sirve a todos los propósitos de la inteligencia militar y del Ministerio de Defensa. “En África, estos soldados están haciendo más o menos lo mismo: proteger las rutas comerciales, asegurar los recursos que Moscú utiliza para eludir las sanciones, además de servir a los gobiernos locales y dirigir el flujo de inmigrantes”, planteó Trad.

Africa Corps

El PISM señaló que el Africa Corps está destinado a ser utilizado “más abiertamente” que Wagner en el continente con la intención de reemplazar la influencia occidental -y particularmente francesa- en África.

BBC Russian informó que sólo en la República Centroafricana Wagner sigue operando con algo de su modelo anterior, supuestamente controlado por el hijo de Prigozhin, Pavel.

“Moscú le dio al heredero el visto bueno para continuar haciendo lo que su padre hizo en África, con la condición de que no contradiga los intereses de Rusia”, le dijo a BBC Russian una fuente que solía trabajar con Yevgeny Prigozhin.

La semana pasada, el diario francés Le Monde informó que alrededor de 1.500 soldados de Wagner habían ayudado a las fuerzas de seguridad locales (de la República Centroafricana) en ataques a zonas controladas por los rebeldes. Sin embargo, el PISM señaló que la importancia de la República Centroafricana en el pensamiento estratégico de Moscú “está disminuyendo”.

Por su parte, MacLeod sugirió que el objetivo original de Wagner en la República Centroafricana había sido mostrar una “prueba del concepto” de que los grupos mercenarios pueden “utilizarse como actores antiterroristas exitosos”, un objetivo que puede que Moscú ahora considere que logró.

Pero añadió que Wagner estaba “totalmente involucrado” dentro de la República Centroafricana, lo que hacía más difícil reemplazarlo con el nuevo Africa Corps. A pesar de la amenaza que representó el motín de Prigozhin, el aniversario que se cumplió este domingo sin incidentes en Rusia.

Dan Storyev, del grupo de seguimiento OVD-Info, le dijo a la BBC que el legado de Prigozhin recae principalmente en aquellos alineados con el Kremlin. “En términos generales, el motín de Wagner no ha tenido mucho apoyo popular real para que haya, digamos, manifestaciones masivas para conmemorar el aniversario, tal vez porque no tenía un mensaje genuino contra la guerra”, señaló. “Hay personas que organizan protestas en Rusia, pero se centran en el activismo contra la guerra y no tienen nada que ver con él”.

BBC Mundo

BBC Mundo