Guatemala reprime y dispersa la caravana de migrantes

Migrantes se refugian de la represión detrás de un auto

Las fuerzas de seguridad hicieron retroceder a cerca de 4000 personas que buscaban llegar a Estados Unidos, con la esperanza de que Biden relaje las normas migratorias

VADO HONDO, Guatemala.- La policía de Guatemala dispersó ayer una caravana con miles de migrantes hondureños que se dirigían a Estados Unidos, apostados durante el fin de semana en una ruta en el poblado de Vado Hondo, en el este del país, y terminó de ahuyentarlos con el uso de gases lacrimógenos.

El contingente policial avanzó con fuerza sobre la masa, haciendo un fuerte ruido mediante el golpe de sus macanas contra escudos, logrando que unos 4000 migrantes retrocedieran y otros corrieran hacia los lados, dispersándose dentro del pueblo, pero aún en territorio guatemalteco.

En su huida, varios de los caminantes trataron de lanzar piedras a la policía, que respondió lanzando gases lacrimógenos para seguir alejándolos en dirección a la frontera con Honduras, ubicada a unos 50 kilómetros.

La operación policial puso a correr a muchas familias, entre ellas madres con chicos pequeños.

"Yo voy con mi hijo, yo en Honduras no tengo dónde vivir", dijo una mujer al canal Guatevisión, tras la estampida, tomando aliento al lado de un poste.

"Aquí no hay comida, no hay agua, no hay alimentos para los de la caravana y hay miles de niños, mujeres embarazadas, niños de un año, y la verdad es que no nos quieren dar el paso para adelante", afirmó un hondureño que pasó la noche en el sitio y quien solo se identificó como Pedro.

"Si tuviéramos pisto [dinero] no estaríamos aquí yéndonos al norte [Estados Unidos]. Lo tratan como perro a uno, no tiene que ser así", decía otra señora, que llevaba a dos niñas, una tomada de cada mano.

La ruta donde los migrantes estaban desde el sábado quedó despejada para el avance del transporte de carga, cuya mercancía corría el riesgo de estropearse.

Autoridades guatemaltecas calculan que entre 7000 y 8000 personas han entrado a su territorio desde el viernes, tratando de huir de la violencia y la pobreza agravada por la pandemia del coronavirus y el paso de dos devastadores huracanes en la región a fines de 2020. Eso es aunado a la falta de oportunidades económicas y la persistente violencia de pandillas.

Las autoridades guatemaltecas informaron anteanoche que habían interceptado a 1568 migrantes y enviado a 980 de regreso a casa desde el viernes, la gran mayoría a Honduras.

En tanto, el Ministerio de Salud de Guatemala reportó que 21 de los migrantes que buscaron atención médica en centros de salud dieron positivo de coronavirus. El departamento indicó que 12 hombres y nueve mujeres no serían regresados a Honduras hasta que cumplan con una cuarentena en centros de Guatemala.

"Hambre"

"Estamos aguantando hambre", se lamentó una madre hondureña, con su hijo de 15 años, su hija de nueve y su sobrina de cuatro. "Solo agua y alguna galleta hemos comido", añadió la mujer, quien se negó a dar su nombre, pero agregó que ella y otros viajeros habían formado un círculo de oración mientras acampaban.

Otros migrantes huyeron hacia las montañas tratando de continuar hacia la frontera de México, donde el gobierno desplegó policías y soldados de la Guardia Nacional. "Nosotros nos tiramos solo por monte porque llevo mi bebé de un año", afirmó Diany Deras, otra hondureña.

Los migrantes hondureños aseguran que escapan de la violencia, la pobreza, el desempleo y la falta de educación y salud, una situación agravada por la pandemia. En su mayoría acusan al presidente Juan Orlando Hernández de su desgracia.

Salieron la madrugada del viernes desde San Pedro Sula, en Honduras, punto habitual de encuentro para este tipo de marchas.

Dicen tener la esperanza de una posible flexibilización de las políticas migratorias en Estados Unidos, cuando el presidente electo, Joe Biden, asuma mañana. Posibilidad que Washington ya rechazó.

Desde octubre de 2018, más de una docena de caravanas, algunas con miles de migrantes, han salido de Honduras rumbo a Estados Unidos, pero la mayoría ha fracasado por la intensificación de los controles.

En una rueda de prensa, el canciller guatemalteco, Pedro Brolo, agradeció el apoyo de los gobiernos de México y Estados Unidos para el traslado de los hondureños de regreso a su país y lamentó en cambio que las autoridades de Honduras no hayan colaborado para retener el flujo de migrantes.

Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que espera que Biden impulse una reforma migratoria una vez que asuma el poder esta semana.

"Espero que el día que tome posesión (...) hable sobre este tema, y en el caso de los migrantes, los que están en tránsito, que se les ofrezca una opción, una alternativa, nada más que coordinada de conformidad con las leyes migratorias de cada país, que no sea por la fuerza", añadió.

