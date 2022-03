Guerra en Ucrania: Nokia se fue de Rusia, pero dejó activa la más poderosa arma de vigilancia del Kremlin

Nokia denunció este mes la invasión a Ucrania y anunció que dejaría de vender sus productos en Rusia. Pero la empresa finesa nada dijo de lo que dejaba en Rusia: equipos y software que conectan la más poderosa arma de vigilancia digital del Kremlin con la mayor red de telecomunicaciones del país.

Esa herramienta ya fue usada para rastrear a seguidores del líder opositor ruso Alexei Navalny. Los investigadores dicen que el sistema interceptó llamadas telefónicas de un enemigo del Kremlin que luego apareció asesinado. El sistema se llama SORM —algo así como “sistema operativo de investigación de actividades”— y muy probablemente esté siendo usado en este mismo momento para hostigar y acallar las voces que se oponen a la guerra en el interior de Rusia.

Durante más de cinco años, Nokia suministró equipos y servicios para conectar el SORM con el mayor proveedor de telecomunicaciones de Rusia, la red MTS, según documentos de la empresa Nokia a los que tuvo acceso The New York Times. Aunque Nokia no desarrolló la tecnología de intercepción de comunicaciones, los documentos muestran cómo trabajó con empresas vinculadas al Estado ruso para planear, ajustar y resolver los problemas de conexión entre el sistema SORM y la red MTS.

La agencia de inteligencia rusa, el FSB, utiliza el SORM para escuchar conversaciones telefónicas, interceptar emails y mensajes de texto, y rastrear otras comunicaciones de internet.

Los documentos van desde el año 2008 hasta 2017 y confirma con detalles nunca antes revelados que Nokia sabía que estaba haciendo posible el sistema de vigilancia de Moscú. Además, ese trabajo fue esencial para que Nokia pudiera hacer negocios en Rusia, donde se convirtió en el máximo proveedor de equipos y servicios a varios clientes de telecomunicaciones, a quienes ayudo a hacer funcionar sus redes. A Nokia el negocio le reportó cientos de millones de dólares en ganancias anuales, que se fueron incrementando a medida que Putin se volvió más beligerante hacia afuera y más controlador hacia adentro.

Las multinacionales capitalizaron durante años la creciente demanda de tecnología de los rusos, pero la repentina indignación global por la mayor guerra que se libra en territorio europeo desde la Segunda Guerra Mundial las está obligando a examinar el papel que han jugado.

Desafío para las tecnológicas

La guerra en Ucrania ha dado por tierra con la idea de que los productos y servicios son agnósticos. Hasta ahora, las grandes tecnológicas argumentaban que era mejor seguir funcionando en los mercados autoritarios, por más que eso implicara someterse a leyes escritas por un autócrata. Facebook, Google y Twitter han tenido problemas para encontrar un equilibrio cuando fueron presionadas por algún órgano de censura, ya sea en Vietnam o en Rusia, mientras que Apple trabaja con socios estatales en el almacenamiento de datos de consumidores en China, a los cuales el gobierno tiene acceso.

Intel y Nvidia le venden chips a China a través de revendedores, y el gobierno de Pekín los compra y los usa en los sistemas informáticos de vigilancia.

De la situación en Rusia las empresas están extrayendo lecciones que podrían tener consecuencias en otros países autoritarios donde suelen vender sus productos de última tecnología. De hecho, en febrero, el Congreso norteamericano aprobó una ley que entre otras atribuciones, autoriza a la Secretaría de Comercio a impedir que las empresas, incluidos los proveedores de equipos de comunicaciones, vendan tecnología en esos países.

“La tecnología de vigilancia más sofisticada debería entrar en la misma categoría que los drones o los misiles sofisticados”, dice el legislador demócrata Tom Malinowski, exsubsecretario de derechos humanos del gobierno de Obama. “Necesitamos controlar la proliferación de estas cosas tal como lo hacemos con otros elementos sensibles para la seguridad nacional”.

Andrei Soldatov, experto en inteligencia y vigilancia digital rusa que revisó algunos de los documentos de Nokia a pedido del New York Times, dice que si Nokia no hubiera intervenido “no habría sido posible un sistema como el SORM.”

Los productos de Nokia no se consiguen en Rusia

“No podían ignorar el uso que tendrían sus dispositivos”, dice Soldatov, que actualmente es miembro del Centro para el Análisis de Políticas Europeas.

Nokia no cuestiona la autenticidad de los documentos y dice que bajo la ley rusa estaba obligada a fabricar productos que permitieran a un operador de telecomunicaciones ruso conectarse al sistema SORM. La compañía agregó que muchos otros países hacen demandas similares, y que en esos casos debe decidir entre ayudar a que Internet funcione o irse por completo. Nokia también aclaró que no fabrica, ni instala, ni repara equipos SORM.

La compañía dice que sigue los mismos estándares internacionales de muchos proveedores de equipos centrales de red que cubren la vigilancia del gobierno. Además, Nokia reclama que los gobiernos establezcan reglas de exportación más claras sobre los destinos habilitados para exportar tecnología, y repitió su “categórica condena” a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

“Nokia no tiene ni control, ni acceso, ni injerencia en ninguno de los sistemas legales de intercepción de comunicaciones en las redes que pertenecen o son operadas por nuestros clientes”, dijo la empresa en un comunicado.

La empresa rusa MTS no respondió a la requisitoria periodística.

El sistema SORM

El SORM, que data de al menos la década de 1990, es similar a los sistemas utilizados por las fuerzas de seguridad en todo el mundo para interceptar teléfonos y hacer vigilancia de objetivos y actividades criminales. Los fabricantes de equipos de telecomunicaciones como Nokia suelen ocuparse de garantizar que dichos sistemas de intercepción legal funcionen sin problemas dentro de las redes de comunicaciones de cada país.

En los países democráticos, para pedirles datos a los proveedores de telecomunicaciones por lo general hace falta una orden judicial. En Rusia, el sistema SORM elude ese proceso y funciona como una caja negra de vigilancia que puede tomar cualquier dato que el FSB desee, sin supervisión ni control judicial.

El SORM fue usado para rastrear a seguidores del líder opositor ruso Alexei Navalny

En 2018, Rusia endureció una ley para obligar a las empresas de Internet y telecomunicaciones a entregarle los datos de las comunicaciones de sus usuarios a las autoridades, sin mediar orden judicial. Las empresas también deben almacenar las conversaciones telefónicas, mensajes de texto y correspondencia electrónica por hasta seis meses, y el historial de tráfico de Internet por 30 días. El SORM funciona en paralelo con un sistema de censura independiente, que Rusia ha desarrollado para bloquear el acceso a determinados sitios web.

Organizaciones, abogados y activistas de la sociedad civil han criticado al gobierno ruso por usar SORM para espiar a rivales y críticos de Putin. Denuncian que casi con certeza el sistema se está utilizando ahora para acabar con la disidencia contra la guerra. Este mes, Putin prometió eliminar de la sociedad a los rusos prooccidentales, a quienes llamó “escoria y traidores”, y su gobierno cortó los servicios de las redes sociales extranjeras, como Facebook e Instagram.

Nokia se hizo conocida como una de las pioneras en telefonía móvil, un negocio que vendió en 2013, cuando Apple y Samsung acapararon el mercado. Actualmente, la mayor parte de sus 24 mil millones de dólares de facturación anual viene de la provisión de equipos y servicios de telecomunicaciones para el funcionamiento de las redes telefónicas. Aproximadamente 480 millones de dólares de las ventas anuales de Nokia provienen de Rusia y Ucrania, o sea menos del 2% de sus ingresos totales, según la firma de investigación de mercado Dell’Oro.

Por Adam Satariano, Paul Mozur y Aaron Krolik

Traducción de Jaime Arrambide