Guerra en Ucrania: Rafael Grossi explicó cuál es el mayor problema que se debe evitar en plena invasión rusa

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, habló hoy sobre los riesgos en materia nuclear que trae aparejada la invasión rusa en territorio ucraniano. En declaraciones a LN+, alertó sobre la necesidad de prevenir accidentes en uno de los países que mayor uso hacen de esta energía y analizó la posible utilización de armas atómicas en el marco del conflicto bélico.

“Ucrania es uno de los países con mayor actividad en materia de energía nuclear: hay 15 centrales nucleares y el 53% de su energía es de origen nuclear. Y en medio de eso tenemos una guerra”, graficó el experto y, frente a estas circunstancias, señaló: “No podemos decir que la situación está bajo control, pero sí circunscribir los riesgos”.

Con el objetivo mencionado, Grossi habló sobre su rol como mediador entre Ucrania y Rusia con relación a la seguridad de las instalaciones nucleares en el primer país. “En la madrugada del viernes pasado hubo un episodio en una central nuclear que fue realmente muy peligroso y antes había sido tomada la instalación de Chernobyl. También hubo ataques puntuales a instalaciones menores de investigación o depósitos de residuos radioactivos, lo cual configura una situación potencialmente muy grave y por eso estamos tratando de ver qué podemos hacer”, explicó.

Y agregó: “Yo me he ofrecido a ir a Ucrania, a dónde sea, a tratar de establecer un marco acordado de ciertas medidas básicas para la protección de las instalaciones para evitar un accidente nuclear. Voy a insistir mucho. Tengo que hablar con ellos y lograr un espacio donde ambas partes se sientan confortables con el acuerdo. Espero que la voz de la OIEA sea escuchada. De hecho, Vladimir Putin dijo: ‘Las ideas de Grossi son interesantes, vamos a ver cómo las podemos trabajar’. También [Volodymyr] Zelenky planteó algunas ideas interesantes. Estamos trabajando en ello”.

A continuación, al titular de OIEA le consultaron sobre la posible utilización de armas nucleares en el marco de la guerra, a lo que respondió: “El uso de las armas nucleares obedece a un muy detallado esquema de gradación y a una doctrina. Solo puedo decir que espero que eso no suceda. En 1985, Regan y Gorbachov dijeron algo que era y es válido: una guerra nuclear nunca puede ser ganada y nunca debería ser librada”.

De acuerdo con el experto, en teoría la existencia de armas nucleares no está basada en su uso, sino en su “capacidad disuasiva”. “Esto es lo que se llama la Destrucción Mutua Asegurada (DMA) y se basa en el presupuesto de que ambas partes involucradas en un ataque terminarían chamuscadas . Esto prevalece internacionalmente, pero nadie tiene la garantía de que no vaya a ocurrir”.

El acuerdo ideal entre Rusia y Ucrania

Ayer, en una extensa entrevista con LA NACION, Grossi respondió cuál sería el acuerdo óptimo entre Rusia y Ucrania para minimizar los riesgos de una catástrofe nuclear.

“El OIEA tiene muy claros cuáles son los aspectos que deberían ser acordados. Son confidenciales pero ya los he compartido con los rusos y con los ucranianos y estamos negociando. En la parte sustantiva creo que hay mucho acuerdo, sobre qué son las cosas que deben hacerse y cuáles deben evitarse. La cuestión más espinosa, lo más difícil de solucionar es la parte política porque a esta visita, si la puedo hacer, hay que darle un contexto que sea políticamente aceptable para dos países que están en guerra. Entonces esto es de una enorme dificultad, pero no es imposible”, señaló.

Asimismo, remarcó la importancia del uso de la energía atómica en los próximos años: “Tiene un papel indispensable. Es una energía limpia. En Europa el 25% de la energía es de origen nuclear y la mitad de la energía limpia viene de fuentes nucleares. Los países del sur emergente, la India, Sudáfrica, la propia Argentina, Brasil, México, tienen cada vez más energía nuclear. Esta semana Nigeria y Filipinas me han informado que necesitan el apoyo del OIEA porque han decidido ir por la energía nuclear. Hasta los países del Golfo se están volcando. Por eso no debemos confundir las cosas. Sería un poco tirado de los pelos hacer una inferencia de porque hay una guerra en un país, entonces la energía nuclear no se puede utilizar”.