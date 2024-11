Guerra en Ucrania: Zelensky dijo que quiere que el conflicto con Rusia termine en 2025

KIEV (AFP).- El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó este sábado que quiere que la guerra en su país termine en 2025. Así se manifestó tras asegurar, un día antes, que con la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos -que se hará el próximo 20 de enero- la contienda con Rusia “culminará antes”.

No obstante, el mandatario de Ucrania consideró que su opositor ruso, Vladimir Putin, no busca la paz y habló de la situación “realmente complicada” en el frente este, donde el Ejército del Kremlin avanza rápidamente ante las tropas de Kiev, menos numerosas y peor armadas.

”De nuestro lado, tenemos que hacer todo lo posible para que esta guerra termine el año que viene. Tenemos que acabar con ella por medios diplomáticos” , aseveró Zelensky a una radio ucraniana.

Consultado por las condiciones necesarias para un inicio de las conversaciones, el presidente estimó que esto solo será posible si “Ucrania no está sola con Rusia” en esos debates. ”Si solo hablamos con Putin, solo con un asesino, y nos encontramos en las condiciones actuales, no reforzadas por varios elementos importantes, pienso que Ucrania empieza perdiendo en estas negociaciones”, indicó. En su opinión, esto no llevaría a “un final justo” de la guerra, desencadenada tras la invasión rusa en febrero de 2022.

En este momento, Ucrania teme perder el apoyo de Estados Unidos, esencial para sus tropas en apuros en el frente, tras la victoria de Trump en las elecciones presidenciales. El líder republicano en repetidas ocasiones criticó la ayuda prestada por su país a Kiev y dijo que él podría resolver el conflicto en “24 horas”, aunque no detalló cómo.

Por su parte, Putin se comunicó el viernes con el canciller alemán, Olaf Scholz, y dijo que un acuerdo con Ucrania debería tener en cuenta las “nuevas realidades territoriales”. Al contrario, Zelensky opinó que su par ruso solo buscaba salir de su “aislamiento político” hablando con los dirigentes mundiales, pero que “no quiere en absoluto la paz”.

El viernes, el mandatario ucraniano había afirmado, tras la victoria de Trump en Estados Unidos ante Kamala Harris: “No cabe duda de que la guerra terminará antes con las políticas del equipo que va a dirigir la Casa Blanca. Ese es su enfoque, su promesa a su sociedad”. Además, aseguró que tuvo una “interacción constructiva” con el futuro presidente estadounidense en una conversación telefónica que mantuvieron. “No oí nada que se opusiera a nuestra posición”, añadió.

Este sábado, los dirigentes del G7 (Francia, Estados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido, Alemania e Italia) reafirmaron su “firme apoyo a Ucrania durante el tiempo que sea necesario” y dijeron que ”Rusia sigue siendo el único obstáculo para una paz justa y duradera”.

Asimismo, confirmaron su “compromiso” de imponer “altos costos” al Kremlin a través de sanciones, control de exportaciones y otras medidas.

