Guerra Rusia-Ucrania: cómo las defensas superadas en armas de Kiev lograron contener hasta ahora a los rusos

IRPIN, Ucrania.- Desparramados entre restos calcinados de vehículos militares y edificios en ruinas hay cadáveres de soldados rusos. A pocos pasos de distancia, detrás de los camiones cisterna, los voluntarios ucranianos montan guardia, con los ojos clavados en un camión mezclador de cemento que está parado a unos 400 metros de distancia: detrás de ese vehículo están las tropas rusas apostadas en los límites de Bucha, la localidad vecina.

La línea de frente de Irpin, situado unos 25 kilómetros al noroeste de Kiev, no se ha movido un centímetro en dos semanas, a pesar de la abrumadora superioridad militar rusa. Para el comandante Casper y sus subordinados, es ya una victoria en sí misma.

Un checkpoint militar en el centro de Kiev. (Photo by FADEL SENNA / AFP) FADEL SENNA - AFP

“Los rusos trataron de avanzar, pero nunca pensaron que los ucranianos los íbamos a estar esperando”, dice Casper, el fornido líder de la unidad, que prefiere dar solo su nombre de guerra.

El primer día de la guerra, cuando las fuerzas rusas tomaron control del aeropuerto militar de Hostomel, unos kilómetros al norte de Irpin, muchos analistas militares evaluaron que la caída de Kiev era inminente. Pero ya han pasado más de dos semanas y a las tropas rusas les está costando avanzar.

La visita a dos frentes de batalla activos –el de Irpin y el de la cercana Brovary, al nordeste del centro de Kiev– ofrece un panorama de las estrategias, las tácticas y las habilidades de las fuerzas ucranianas que defienden la capital, así como de las equivocaciones tácticas de los rusos y de sus errores de cálculo sobre la resistencia de Ucrania.

Vitali Klitschko, el alcalde de Kiev, y su hermano, el exboxeador Wladimir Klitschko, caminan en Kiev tras un ataque. (Photo by Aris Messinis / AFP) ARIS MESSINIS - AFP

Estados Unidos y por lo menos otros 20 países –en su mayoría miembros de la OTAN y la Unión Europea– han comprometido envíos significativos de armas para las fuerzas ucranianas, como misiles antitanques Javelin, misiles tierra-aire Stinger, ametralladoras y fusiles telescópicos.

Pero no se sabe cuántas de esas armas adicionales ya han llegado, así que las fuerzas ucranianas de Kiev dependen de su arsenal y tienen que adaptar sus tácticas directamente en el terreno.

Sin preparación

“Los rusos no estaban preparados para una guerra no convencional”, dice Rob Lee, miembro del Instituto de Investigaciones de Política Exterior y experto en temas de defensa de Rusia. “No estaban listos para tácticas no convencionales y no tienen demasiada idea de cómo lidiar con esta especie de insurgencia y guerra de guerrillas”.

Por supuesto que la mayoría de los analistas militares y funcionarios occidentales siguen convencidos de que tarde o temprano las fuerzas rusas rodearán Kiev y marcharán sobre la capital, probablemente con apoyo de bombardeos aéreos. Pero aunque así sea, tampoco es seguro que Rusia logre imponerse.

El abordaje ucraniano es el de una “guerra de desgaste”: están tratando de demorar y cansar a las fuerzas rusas, y generar las condiciones de un punto muerto en las afueras de Kiev. Con eso ganarían tiempo para que Putin empiece a sentir otro tipo de presiones, como las sanciones económicas.

“La gran apuesta de Ucrania es ganar tiempo”, dice Michael Kofman, director de estudios rusos del Centro de Análisis Naval. “Intentar otra cosa sería desperdiciar gran parte del potencial militar que tienen. ¿Están en condiciones de expulsar de Ucrania a las fuerzas rusas? No. ¿Están en condiciones de ganar la guerra? Sí”.

En todo el país, las fuerzas ucranianas se han replegado a las ciudades, para evitar enfrentarse a las fuerzas rusas a campo abierto en las zonas rurales.

Si bien Moscú ha tomado el control de ciudades del sur, como Kherson y Melitopol, le está costando apoderarse de la cercana Mariupol y de otros centros urbanos como Kharkiv, Chernigov y Sumy.

Es el caso también de Mykolaiv, ciudad sureña donde desde hace más de una semana las fuerzas ucranianas bloquean el paso de los rusos hacia el oeste, donde se encuentra el estratégico puerto de Odessa.

Pero en Kiev, sede del gobierno, los ucranianos se juegan el todo por el todo.

Resistencia

Hasta el momento, los defensores de la ciudad han logrado impedir el principal objetivo ruso: rodear y tomar la capital, usando el aeropuerto de Hostomel como puente aéreo para ingresar más tanques, vehículos blindados y armas de todo tipo.

Un soldado del ejército ucraniano observa su posición, en Irpin (Ucrania). Diego Herrera - Europa Press

Las fuerzas ucranianas han derribado varios helicópteros rusos y hasta ahora han impedido que el impresionante convoy de blindados rusos presione sobre la capital. Al mismo tiempo, Ucrania movilizó un sólido sistema de defensa antiaérea contra bombardeos y ataques con misiles.

“El mayor problema de Rusia es que no organizó una verdadera operación militar”, dice Kofman. “Pensaron que iban a entrar sin necesidad de pelear con nadie, y los desastres que han sufrido se derivan de esa idea equivocada y de la falta de planificación”.

Las escaramuzas y combates cruzados en las zonas de Hostomel, Bucha e Irpin presagian la guerra urbana, calle por calle y puerta por puerta, en la que podría quedar sumida la capital si las fuerzas rusas se abren paso hacia Kiev.

El sábado, grandes columnas de humo negro se elevaron sobre la ciudad de Bucha, en medio del ruido atronador de la lluvia de proyectiles. “Plantamos minas antitanques por todas partes”, dijo Casper con una sonrisa.

Pero agrega que los rusos han enviado equipos para hacerlas detonar. ¿Qué haría si los tanques rusos finalmente avanzaran por la calle en dirección a su posición, cualquier día de estos?

El comandante Casper sonríe y camina hacia un galpón cercano. Sale del interior cargando un misil antitanque NLAW y un lanzagranadas propulsadas por cohetes que les envió Gran Bretaña.

“Sabemos cómo recibirlos”, dice, sopesando el arma en sus manos. “Tenemos todo lo que hace falta”.

Sudarsan Raghavan

The Washington Post

Traducción de Jaime Arrambide