Guerra Rusia-Ucrania. El fantasma de un ataque atómico, por ahora una “bravuconada”

Desde los ataques a Hiroshima y Nagasaki, las guerras modernas despiertan el fantasma de un ataque nuclear. A una semana de la invasión en Ucrania, voces expertas en armamentos militares y analistas internacionales coinciden en que las advertencias de las fuerzas de Vladimir Putin, acerca de que el conflicto podría escalar a una confrontación nuclear, no pasan de intimidaciones y amenazas. Bravuconadas con fines disuasorios.

En siete días de extrema tensión, el conflicto ha dejado hasta ahora unas 2000 bajas en las fuerzas de Ucrania, según estimaciones norteamericanas; 500 muertos y 2500 heridos en las filas de Rusia y se habría superado la barrera de 800.000 refugiados de tierras ucranianas a países vecinos de Europa.

Aunque se exponen a que la invasión conduzca a un escenario cada vez más convulsionado e incierto, expertos consultados por LA NACION entienden que el líder ruso tiene la “íntima convicción” de que Occidente no ingresará en forma directa en la guerra y menos con armas nucleares. “Por eso Putin lanza la amenaza con la certeza de que no se llegará a una tercera guerra mundial”, arriesgan los especialistas. Pronostican que difícilmente Rusia se anime “apretar el botón”.

Vladimir Putin, en el Kremlin. (Photo by Mikhail Klimentyev / SPUTNIK / AFP) MIKHAIL KLIMENTYEV - SPUTNIK

“Las armas nucleares tácticas tienen un poder de destrucción más limitado que las estratégicas. Producen fuertes daños, pero están pensadas para atacar objetivos militares específicos, como una concentración de tanques o un comando específico. Pero nadie recomienda usarlas contra la población civil”, explicó a LA NACION el capitán de navío retirado José Miguel Urrutia, exdirector de la Escuela de Guerra Naval y alumno de la US Naval War College, la escuela de formación que la Armada de Estados Unidos tiene en Newport.

Con la experiencia de haber participado en la Guerra del Golfo, como jefe de artilleros de la corbeta Rosales enviada por el gobierno argentino, Urrutia explicó que “si bien el objetivo de un arma nuclear táctica es focalizado, el poder es inmenso y, si se activa, a 20 kilómetros a la redonda no queda nada”.

Pablo Lynch, artillero retirado de la Armada Argentina, advirtió que “la tecnología permite detonar en forma remota armas atómicas colocadas en un maletín o lanzarlas desde un submarino, a 16.000 kilómetros, o desde un avión. Pero estas armas tienen mala prensa. Nadie quiere ser el malvado que aprieta el botón”, estimó

El capitán Urrutia recordó que después de los ataques a la población de Japón en la Segunda Guerra Mundial, la única vez que Estados Unidos evaluó la posibilidad de lanzar otra bomba nuclear fue en la guerra contra Corea, en 1954, durante la presidencia de Harry Truman.

Fuentes militares recordaron también que las bombas que mataron a 20.000 soldados y más de 70.000 civiles en Hiroshima tenían una potencia de 15 kilotones de TNT.

La bomba Little Boy causó devastación en Hiroshima. Getty Images

“Hoy un arma nuclear estratégica podría tener un poder de 20 megatones, es decir 20 millones de toneladas de TNT, además de los daños que produciría la radioactividad”, evaluó Urrutia.

Y sostuvo, en ese sentido, que no sería recomendable para Rusia avanzar en un ataque nuclear por su “posición política endeble” en el escenario internacional. Ellos mismos evaluarán que no conviene”, agregó.

Otras voces militares coinciden en que la OTAN no se comprometerá directamente en el conflicto y concluyen que Rusia lanza la amenaza porque “sabe que no recibirá una respuesta militar”.

Explicaron que las armas de destrucción masiva pueden ser usadas militarmente, pero todos saben que el efecto es devastador. “Mina la voluntad del adversario, pero la condena internacional sería muy fuerte”, evaluaron en las Fuerzas Armadas.

“¿Quién se va a querer colocar la cucarda de autorizar el uso de la fuerza nuclear?”, se preguntó el oficial Lynch, convencido de que el mundo no se puede mostrar sorprendido por lo que ocurre hoy en Ucrania. “Se sabía que esto iba a pasar”, afirmó.

Petróleo y tierra arrasada

El analista internacional Andrei Serbin Pont, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (Cries), consideró que el mundo “está lejos de una confrontación nuclear”. Estimó que hay una clara escalada en la conflictividad entre Rusia y Europa, a partir de los reclamos a Finlandia y Suecia por su probable acercamiento a la OTAN, a lo que se suma la reciente denuncia de que cuatro aviones rusos habrían ingresado sin autorización en el espacio aéreo sueco, y opinó que “el avance de las tropas de Putin sobre Kiev es rápido, pero no lo es tanto en términos políticos”. Dejó entrever, además, posibles desencuentros entre la comunicación de Putin con sus jefes militares.

Para otros jefes militares con experiencia aérea, entienden que Rusia demoró seis días en atacar la antena de TV. “No se ve un dominio concreto del área. Parece una ofensiva limitada, con la finalidad de forzar las negociaciones”, evaluaron.

Los combatientes de las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania, la reserva militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, montan guardia en la posición en la Plaza de la Independencia en Kiev el 2 de marzo de 2022 SERGEI SUPINSKY - AFP

Incluso, un oficial que prefirió el anonimato, observó que Rusia no va a querer dejar tierra arrasada en Ucrania. “Hay petróleo, recursos que después de los combates van a necesitar”, pronosticó la fuente militar.

Es la doctrina de la guerra híbrida, que busca involucrar a la población civil, y esa estrategia, al margen de que puede no salir bien, no es con coherente con el uso de armas nucleares”. Claro que si el pronóstico no se cumple, ¿quién sobrevivirá para contarlo?