Guerra Rusia-Ucrania: la “niña de rojo” de La lista de Schindler hoy ayuda a los refugiados en la frontera con Ucrania

La lista de Schindler, la terrible película de Steven Spielberg de 1993 sobre el Holocausto nazi, está filmada principalmente en blanco y negro. Pero hay algunas escenas en las que se ve a una niña de 4 años vestida de rojo, y que muchos interpretaron como una señal de “esperanza” en medio de tanta atrocidad. La pequeña actriz polaca que dio vida a ese personaje, Oliwia Dabrowska, ya tiene 32 años, vive en Cracovia, y apelando a la popularidad que le dio aquella imagen, en un rol que también marcó su vida, ahora trabaja en la atención de los refugiados que huyen a Polonia por la guerra en Ucrania.

“La niña de rojo fue siempre un símbolo de esperanza, dejemos que vuelva a serlo”, escribió en su cuenta de Instagram, que tiene más de 33.000 seguidores de todo el mundo y donde presentó al grupo de voluntarios con los que colabora en la atención de quienes huyen de la guerra.

La actriz también subió otra fotografía el 13 de marzo en la que se la puede ver trabajando como voluntaria y agregó en el pie de página: “Esta soy yo, cerca de la frontera entre Polonia y Ucrania hace unos días. Estuve allí con mi valiente madre. Este lugar a mis espaldas es el punto de recepción. (…) Korczowa es el cruce fronterizo más cercano a Yavoriv. Y hoy Rusia bombardeó Yavoriv. A sólo 20 kilómetros de Polonia. ¡Tan cerca! Tengo miedo, pero eso solo me motiva más para ayudar a los refugiados”.

Junto con otros 200 voluntarios, Dabrowska y su madre reciben a los refugiados y, entre otras tareas, se dedican a conseguirles familias polacas que los alojen temporalmente en sus hogares. Los transportan desde la frontera hacia esas casas, luego gestionan la búsqueda de viviendas más definitivas, trabajos estables y escuelas para los chicos.

“Jamás voy a poder olvidar esas caras, los rostros de los refugiados que acaban de cruzar la frontera. Uno nunca se puede preparar para ver eso. Es terrible”, confesó Dabrowska en un “vivo” desde su cuenta de Instagram.

“La niña de rojo”

En cuanto a su participación en la película de Spielberg, contó que a lo largo de su vida fue cambiante su relación con el film del que participó siendo muy pequeña.

Sus recuerdos del momento son borrosos. “Mi mamá me despertaba de madrugada para ir al set de filmación. Estaba todo oscuro todavía. Y a veces tenía que esperar horas y horas junto a mi mamá para filmar una sola escena de uno o dos minutos. Me acuerdo que en un momento de la película debía esconderme debajo de una cama y me daba miedo a que hubiera arañas ahí abajo. Pero no recuerdo mucho más”, contó en su cuenta de Instagram.

Dabrowska, junto a Spielberg en el set de filmación

Durante muchos años, Dąbrowska, que ahora trabaja como redactora publicitaria en Cracovia y cultiva el bajo perfil, mantuvo en secreto su participación en el film y les pidió a sus padres que no se lo contaran a nadie. Cuando salió la noticia en la escuela de que ella era la niña del tapado rojo, dijo que eso “destruyó su vida”.

Solo años después se dio cuenta de que había tomado parte en algo realmente importante.

La película, que cuenta la historia del empresario alemán Oskar Schindler, quien salvó de los campos de exterminio a 1200 judíos dándoles empleo en su fábrica, ganó siete premios Oscar y recaudó 320 millones de dólares en taquilla.

En el film, el momento de quiebre de Schindler, que tenía amplios contactos con los jerarcas nazis, se produce cuando ve el desalojo de miles de judíos del gueto de Cracovia, entre ellos la pequeña niña de rojo, que son trasladados al campo de concentración de Plaszow. Schindler decide entonces que él puede hacer algo para evitar el exterminio. El personaje de Dabrowska evoca una historia real, la de Roma Ligocka, una pequeña del gueto de Cracovia que siempre vestía tapado rojo. Ligocka es una sobreviviente del Holocausto que hoy tiene 83 años.

“Fue demasiado horrible”

Cuando se realizó la filmación, Spielberg le pidió a Dabrowska que no viera la película hasta llegar a la mayoría de edad, pero movida por la curiosidad que generaba en tanta gente su personaje, se anticipó y la vio por primera vez a los 11 años. “Quedé horrorizada por tanto sufrimiento”, confesó hace algunos años en una entrevista.

“Fue demasiado horrible. No pude entender mucho, pero estaba segura de que no quería volver a ver la película nunca más en mi vida”, agregó.

“Durante mucho tiempo incluso me sentí avergonzada de haber trabajado en el film y estaba enojada con mi madre y mi padre por haberle contado a la gente que yo era la niña del tapado rojo”, explicó.

“Muchos me decían: ‘Debe haber sido muy importante para vos. Debes saber mucho sobre el Holocausto’. Pero yo me sentía frustrada con todo el asunto”.

Sin embargo, pasado el tiempo, Dabrowska pudo reconciliarse con su pasado e incluso volver a ver la película, esta vez a los 18 años, tal como le recomendó Spielberg. “He formado parte de algo de lo que puedo estar orgullosa”, reconoce ahora la mujer, que a los 6 años se retiró del cine con un pequeño papel en la película de producción polaca Gry uliczne (Krzysztof Krauze, 1996).

Vuelta al presente, así como en la película de Spielberg la niña de rojo despertó en Schindler la convicción de que era posible “hacer algo”, viendo la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania, Dabrowska sintió que ella podía colaborar y aliviar el sufrimiento de los ucranianos.

Habiendo experimentado el daño que puede provocar tanta exposición pública, es ahora muy cuidadosa respecto del trato con los refugiados. ”Por ejemplo, a no ser que haya un permiso expreso, me niego a tomarles fotos porque esa es su privacidad. No tenemos derecho a exponerlos en un momento tan doloroso. Pero quiero aprovechar que tengo bastantes seguidores en las redes como para ayudar a sensibilizar sobre su situación”.

En su “vivo” de Instagram de hace algunos días, Dabrowska expresó el impacto que le produce particularmente el silencio que hay en la zona fronteriza adonde llegan los refugiados. “Hay gente de todas las edades, niños y ancianos. Pero no hay gritos ni llantos. Ese silencio me impresiona, como que llegan sin palabras después de haber perdido todo. Pero son sus ojos los que gritan en medio de ese silencio”, concluyó.