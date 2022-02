Guerra Rusia-Ucrania: tras la invasión rusa, crece el temor a un ataque de China a Taiwán

PEKÍN.- China y Taiwán dieron señales de que miran la guerra entre Ucrania y Moscú con un ojo puesto en su propia disputa. Pocas horas después del comienzo del inicio de la invasión del Kremlin, nueve aviones de su Fuerza Aérea China sobrevolaron el jueves el espacio de Taiwán, un territorio que Pekín reclama como propio, encendiendo las alarmas del gobierno taiwanés y de las fuerzas de Estados Unidos apostadas en la zona.

Y este viernes ambas naciones asiáticas volvieron a marcar sus diferencias. Luego que el presidente chino, Xi Jinping, dialogó con su aliado Vladimir Putin, sin mencionar la palabra “invasión”, el premier taiwanés, Su Tsheng-Chang, anunció que se sumará a las naciones occidentales en las sanciones a Moscú, probablemente reduciendo sus exportaciones de microchips, un rubro en el que es líder mundial.

La misión aérea que incursionó en territorio taiwanés el jueves involucró a ocho cazas J-16 chinos y un avión de reconocimiento Y-8, que volaron sobre un área al noreste de las Islas Pratas controladas por Taipei en el extremo superior del Mar de China Meridional. Las amenazantes incursiones chinas vienen sucediendo desde hace varias semanas. La última a gran escala fue hace un mes, con 39 aviones chinos.

En referencia a los sobrevuelos, la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, advirtió esta semana: “Frente a las fuerzas extranjeras que intentan manipular la situación en Ucrania y afectar la moral de la sociedad taiwanesa, todas las unidades gubernamentales deben fortalecer la prevención de la guerra cognitiva lanzada por fuerzas extranjeras y colaboradores locales”.

La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen Daniel Ceng Shou-Yi - ZUMA Press Wire

Pero las aclaraciones de China, sumaron preocupación. “Taiwán no es Ucrania, porque siempre ha sido parte inalienable del territorio chino, y este es un hecho histórico y jurídico irrefutable”, afirmó la vocera de la cancillería china, Hua Chunying.

En efecto, China considera propio ese territorio al que el Kuomintang huyó tras la victoria de los comunistas en la Guerra Civil (1927-1949). Esa República Popular cuenta con el apoyo de Estados Unidos.

En este sentido, los expertos creen que las incursiones aéreas de estos días forman parte de un plan chino a largo plazo para recuperar el territorio.

“Yo creo que China va a ser prudente en el sentido de no agregar el capítulo Taiwán al conflicto internacional en los próximos días, pero no me aventuro a decir lo que hará en las próximas semanas”, advirtió a LA NACION Emilio Cárdenas, exrepresentante argentino ante la ONU.

El presidente chino, Xi Jinping eo ramírez/afp - AFP

De todas maneras, Cárdenas diferenció también la forma en que Occidente está reaccionando con Rusia, respecto de lo que podría hacer frente a una eventual invasión de Taiwán.

“China es hoy la potencia comercial más importante del mundo, y no hay manera de aplicar eventuales sanciones económicas a China, como se está haciendo con Rusia, sin generar un desajuste comercial gigantesco en todo el mundo”, agregó.

Cárdenas hizo un paralelismo también en cómo se perciben los pobladores de uno y otro lado del estrecho que separa Taiwán de China. “Al igual que los ucranianos consideran que su historia y su idioma son diferentes de la de los rusos, los taiwaneses sostienen que en la China continental predomina la etnia han, y en la nación insular la demografía es mucho más diversificada”, señaló

Por último, el exdiplomático argentino diferenció los estilos de liderazgos de Xi y Putin.

“Yo veo a Xi como más prudente desde el punto de vista militar. Putin está más convencido de la fragilidad de Occidente, y está dispuesto a desafiar a un mundo al que ve dividido. Putin juega en un terreno donde se siente más seguro, como es el ámbito militar, aún a riesgo de agravar la situación económica de su país. Y no es esa la visión de Xi”, concluyó Cárdenas.