Hamas anunció un acuerdo de “unidad nacional” con los otros grupos palestinos y provocó la ira de Israel

PEKÍN.- El grupo terrorista Hamas anunció este martes haber firmado en Pekín un acuerdo con otras organizaciones palestinas, entre ellas su rival Fatah, un pacto que según China contempla un gobierno de unidad nacional en la Franja de Gaza cuando termine la guerra con Israel.

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo que representantes de 14 grupos palestinos acordaron la formación de “un gobierno interino de reconciliación nacional” para la Franja de Gaza una vez termine la guerra iniciada el 7 de octubre pasado, a raíz del sangriento asalto de Hamas en el sur de Israel.

Los grupos palestinos que firmaron el acuerdo de "unidad nacional" en Pekín (Xinhua/Zhai Jianlan) Zhai Jianlan - XinHua

Wang recibió en Pekín a Musa Abu Marzuk, alto cargo de Hamas, y al enviado de Fatah, Mahmoud al-Alul, así como a emisarios de otros 12 grupos palestinos. ”Hoy firmamos un acuerdo de unidad nacional, y afirmamos que el camino para completar este recorrido es la unidad nacional. Estamos comprometidos con esa unidad nacional y llamamos a alcanzarla”, dijo Abu Marzuk.

Mussa Abu Marzuk, el representante de Hamas que firmó el acuerdo con las otras organizaciones palestinas en Pekín. (Pedro Pardo/Pool Photo via AP) Pedro Pardo - Pool AFP

Este acuerdo es el “punto más destacado” de la llamada “declaración de Pekín”, señaló Wang, que detalló que en la reunión de este martes hubo también representantes de Rusia, Egipto -habitual mediador entre Hamas e Israel- y Argelia.

Pekín quiere “desempeñar un papel constructivo en salvaguardar la paz y la estabilidad en Medio Oriente”, enfatizó Wang.

Al-Alul agradeció a China su apoyo a la causa palestina. “Tienen ustedes el cariño y la amistad, de todo el pueblo palestino”, dijo el representante de Fatah, que no se pronunció sobre el acuerdo.

Discurso del representante de Fatah, Mahmoud al-Alul (Pedro Pardo/Pool Photo via AP) Pedro Pardo - Pool AFP

Hamas gobierna la Franja de Gaza, mientras que Fatah es la espina dorsal de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que está presidida por Mahmoud Abbas y ejerce un control parcial sobre Cisjordania ocupada. Ambos grupos están enemistados desde que en 2007 Hamas expulsó por la fuerza a Fatah de la Franja de Gaza.

Israel no tardó en arremeter este martes contra el acuerdo, y en particular contra el movimiento de Abbas. ”Hamas y Fatah han firmado un acuerdo en China de cara a un control conjunto de Gaza después de la guerra. En lugar de rechazar el terrorismo, Mahmoud Abbas abraza a los asesinos y violadores de Hamas, y descubre así su verdadera cara”, escribió en la red X el canciller israelí, Israel Katz. ”Esto no ocurrirá, porque el poder de Hamas será aplastado, y Abbas observará Gaza de lejos”, enfatizó el ministro.

En cambio, el secretario general de la ONU, António Guterres, aplaudió el acuerdo, que consideró “un paso importante para fortalecer la unidad palestina”, indicó su vocero, Stéphane Dujarric.

Voluntarismo diplomático

El acuerdo se produce más de nueve meses después del inicio de la guerra de Gaza, con el asalto sorpresa de comandos de Hamas en suelo israelí el 7 de octubre pasado. El ataque se saldó con la muerte de 1197 personas, en su mayoría civiles, según fuentes israelíes. Los terroristas secuestraron igualmente a 251 personas, de las cuales 116 siguen en Gaza, incluidas a 44 que el Ejército da por fallecidas.

La respuesta israelí causó de momento la muerte de más de 39.000 palestinos en Gaza, en su mayoría civiles, y una situación humanitaria dramática, según datos del Ministerio de Salud de este territorio gobernado por Hamas.

China ha tratado de ejercer un rol de mediador en el conflicto de Gaza, que cuenta con la dificultad añadida de la rivalidad entre Hamas y Fatah.

Israel prometió proseguir la guerra hasta destruir a Hamas, y al igual que Estados Unidos hizo saber que no quiere ver al grupo islamista gobernando el enclave palestino una vez concluya la actual contienda.

Históricamente, China mostró simpatía hacia la causa palestina, y defiende la creación de un Estado palestino, al tiempo que mantiene buenas relaciones con el Estado de Israel.

El gigante asiático quiere posicionarse como un actor más neutral que Estados Unidos, estrecho aliado de Israel. Desde hace años China viene mostrando una firme voluntad de ejercer un papel relevante en Medio Oriente. El año pasado sorprendió al propiciar un acercamiento entre Arabia Saudita e Irán, las dos grandes potencias rivales de la región.

Agencias AFP y ANSA

LA NACION